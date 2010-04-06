Simple Dashboard
- Indicadores
- Muhammad Tamimul Huda
- Versión: 2.0
🔥 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
-
🚀 Cambio de gráfico con un solo clic (navegación rápida) Simplemente haga clic en el nombre de cualquier símbolo en el tablero, y su gráfico cambiará instantáneamente a ese par. Nunca se pierda una configuración de comercio de nuevo debido a la navegación lenta.
-
📊 Triple Detección de Señales Monitoriza 3 potentes indicadores simultáneamente para cada símbolo:
-
Monitor RSI: Detecta condiciones de sobrecompra/sobreventa al instante.
-
Estocástico: Confirma cambios de momentum.
-
Tendencia MA: Identifica la dirección de la tendencia principal (alcista/bajista) utilizando medias móviles.
-
-
Escribe cualquier símbolo (divisas, criptomonedas, índices) Lista de vigilancia totalmente personalizable. Simplemente escriba sus pares favoritos en la configuración (por ejemplo, EURUSD, BTCUSD, US30 ), y el escáner se adapta automáticamente.
-
⚡ Rendimiento Zero Lag Codificado con eficiencia optimizada. El tablero utiliza una gestión inteligente de los recursos, por lo que no ralentizará su terminal MT5, incluso durante las noticias de alto impacto.
-
🎨 Diseño Modular y Limpio ¿No necesitas Estocástico? Desactívalo en los ajustes. El cuadro de mandos se redimensiona automáticamente para mantener tu gráfico limpio y profesional.
⚙️ AJUSTES DE ENTRADA:
-
Lista de símbolos: Introduzca los pares separados por comas (por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, XAUUSD).
-
Indicadores Activados/Desactivados: Active o desactive el RSI, Estocástico o MA según sea necesario.
-
Configuración de alertas: Personalice los niveles (sobrecompra/sobreventa) y los periodos de MA.
CÓMO USARLO:
-
Adjunte el indicador a UN gráfico (por ejemplo, EURUSD H1).
-
Introduzca los símbolos que desea supervisar en la pestaña de entrada.
-
Haga clic en el nombre del símbolo en el tablero para saltar entre pares al instante.