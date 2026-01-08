FingerprintCaptureScript

Script de Captura de Huellas Digitales (CSV)

Este script crea unpatrón "huella digital" CSV desde la ventana del gráfico exportando los valores OHLC de las velas entredos líneas verticales.

Qué hace

Lee exactamente dos objetos de línea vertical (VLINE) en el gráfico actual

objetos de línea (VLINE) en el gráfico actual Los utiliza como marcadores de inicio/fin del rango de velas

rango de velas Exporta las velas seleccionadas a un archivo CSV separado por punto y coma en:

Terminal → Común → Archivos

Modo de empleo

Abra cualquier gráfico y marco temporal con el patrón visible en el historial. Coloquedos líneas verticales en el gráfico para marcar el inicio y el final de la ventana del patrón deseado. Ejecute el script. Busque el archivo guardado enTerminal → Común → Archivos.

⚠️ Importante: Debe colocarexactamente dos líneas verticales antes de ejecutar el script, de lo contrario se detendrá con un error.

Formato de salida

Una vela por fila : Apertura;Máximo;Mínimo;Cierre.

Apertura;Máximo;Mínimo;Cierre. Los valores se escriben con 5 decimales

El orden de exportación es elmás antiguo → el más reciente ( cronológico)

Example: 100.00000;101.00000;99.70000;100.80000 100.80000;100.90000;99.20000;99.50000

Flujo de trabajo previsto

Este script está destinado a generar archivos CSV de plantillas de huellas dactilares para su uso con la utilidad EA:

Reconocimiento de patrones de huellas dactilares ( MQL5 Market)

Los resultados de coincidencia del EA están destinados a ser revisados y analizados en laaplicación de escritorio Patternica ( consulte el sitio web que aparece en mi perfil de vendedor).

Entradas

InpFileName - Nombre del archivo CSV de salida (guardado en Terminal/Common/Files)

Nombre del archivo CSV de salida (guardado en Terminal/Common/Files) InpLineColor - Color del marcador (sólo informativo; el script detecta líneas verticales en el gráfico)



