FingerprintCaptureScript
- Utilidades
- Filip Dockal
- Versión: 1.0
Este script crea unpatrón "huella digital" CSV desde la ventana del gráfico exportando los valores OHLC de las velas entredos líneas verticales.
- Leeexactamente dos objetos de línea vertical (VLINE) en el gráfico actual
- Los utiliza comomarcadores de inicio/fin del rango de velas
- Exporta las velas seleccionadas a un archivo CSV separado por punto y coma en:
Terminal → Común → Archivos
- Abra cualquier gráfico y marco temporal con el patrón visible en el historial.
- Coloquedos líneas verticales en el gráfico para marcar el inicio y el final de la ventana del patrón deseado.
- Ejecute el script.
- Busque el archivo guardado enTerminal → Común → Archivos.
⚠️ Importante: Debe colocarexactamente dos líneas verticales antes de ejecutar el script, de lo contrario se detendrá con un error.
- Una vela por fila: Apertura;Máximo;Mínimo;Cierre.
- Los valores se escriben con5 decimales
- El orden de exportación es elmás antiguo → el más reciente ( cronológico)
Example: 100.00000;101.00000;99.70000;100.80000 100.80000;100.90000;99.20000;99.50000
Este script está destinado a generar archivos CSV de plantillas de huellas dactilares para su uso con la utilidad EA:
Reconocimiento de patrones de huellas dactilares ( MQL5 Market)
Los resultados de coincidencia del EA están destinados a ser revisados y analizados en laaplicación de escritorio Patternica ( consulte el sitio web que aparece en mi perfil de vendedor).
- InpFileName - Nombre del archivo CSV de salida (guardado en Terminal/Common/Files)
- InpLineColor - Color del marcador (sólo informativo; el script detecta líneas verticales en el gráfico)