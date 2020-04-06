AVWAP Machine Gun
- Asesores Expertos
- Rowan Stephan Buys
- Versión: 4.0
- Actualizado: 13 diciembre 2025
- Activaciones: 5
AVWAP Machine Gun – Descripción del Asesor Experto
AVWAP Machine Gun combina la precisión del análisis Anchored VWAP con filtros de tendencia de Media Móvil, confirmación de MFI y gestión de volatilidad basada en ATR para ofrecer un motor de trading de alta probabilidad con múltiples entradas.
Este EA está diseñado para traders que desean escalar en movimientos fuertes sin perder oportunidades clave, abriendo varias operaciones por vela cuando el momentum coincide con señales de calidad institucional.
Motor Anchored VWAP
Este EA utiliza un indicador personalizado Anchored VWAP para sesgo direccional y zonas dinámicas de soporte/resistencia.
El indicador está completamente integrado, pero se puede descargar para referencia visual (gratis):
Descargar aquí
Características principales
-
Modo Multi-entry: abrir varias operaciones por vela en condiciones de señal fuerte.
-
Detección de tendencia y reversión basada en AVWAP.
-
Filtrado de tendencia con Medias Móviles.
-
Confirmación de MFI ponderada por volumen.
-
Stops y objetivos dinámicos basados en ATR.
-
Control completo de la dirección de la posición.
-
Gestión de riesgo precisa.
-
Aislamiento por Magic Number.
-
Botón Kill Switch para cerrar todas las operaciones al instante.