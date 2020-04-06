AVWAP Machine Gun – Descripción del Asesor Experto

AVWAP Machine Gun combina la precisión del análisis Anchored VWAP con filtros de tendencia de Media Móvil, confirmación de MFI y gestión de volatilidad basada en ATR para ofrecer un motor de trading de alta probabilidad con múltiples entradas.

Este EA está diseñado para traders que desean escalar en movimientos fuertes sin perder oportunidades clave, abriendo varias operaciones por vela cuando el momentum coincide con señales de calidad institucional.

Motor Anchored VWAP

Este EA utiliza un indicador personalizado Anchored VWAP para sesgo direccional y zonas dinámicas de soporte/resistencia.

El indicador está completamente integrado, pero se puede descargar para referencia visual (gratis):

Descargar aquí

Características principales