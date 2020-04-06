AVWAP Machine Gun

AVWAP Machine Gun – Descripción del Asesor Experto

AVWAP Machine Gun combina la precisión del análisis Anchored VWAP con filtros de tendencia de Media Móvil, confirmación de MFI y gestión de volatilidad basada en ATR para ofrecer un motor de trading de alta probabilidad con múltiples entradas.
Este EA está diseñado para traders que desean escalar en movimientos fuertes sin perder oportunidades clave, abriendo varias operaciones por vela cuando el momentum coincide con señales de calidad institucional.

Motor Anchored VWAP
Este EA utiliza un indicador personalizado Anchored VWAP para sesgo direccional y zonas dinámicas de soporte/resistencia.
El indicador está completamente integrado, pero se puede descargar para referencia visual (gratis):
Descargar aquí

Características principales

  • Modo Multi-entry: abrir varias operaciones por vela en condiciones de señal fuerte.

  • Detección de tendencia y reversión basada en AVWAP.

  • Filtrado de tendencia con Medias Móviles.

  • Confirmación de MFI ponderada por volumen.

  • Stops y objetivos dinámicos basados en ATR.

  • Control completo de la dirección de la posición.

  • Gestión de riesgo precisa.

  • Aislamiento por Magic Number.

  • Botón Kill Switch para cerrar todas las operaciones al instante.


Productos recomendados
Scalpers MA
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Este bot se basa en el análisis de medias móviles adaptativas. Se distingue por señales estables, que pueden utilizarse como señales precisas a corto plazo. Se trata de un sistema semi-scalping que analiza el mercado utilizando indicadores fiables. Scalper es un sistema o no, depende de los parámetros TakeProfit y StopLoss. El uso de este asesor, es necesario comprender que este bot requiere optimización. El bot funciona tanto en cuentas de compensación como en cuentas de cobertura. Pero los aj
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Asesores Expertos
MultiWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente, basado en una poderosa estrategia de reversión a la media. Gracias a la amplia diversificación en nueve pares de divisas correlacionados (e incluso algunos típicamente “tendenciales”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP y GBPCAD — capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instruccion
Green Tomatoes
Chimola Tim Namathe
Asesores Expertos
Green Tomatoes EA - Documentación del cliente Visión general Green Tomatoes es un sofisticado Asesor Experto (EA) de MetaTrader 5 diseñado para automatizar su estrategia comercial. Ejecuta operaciones basadas en cálculos matemáticos precisos, con el objetivo de capitalizar los movimientos del mercado de manera eficiente. Este EA está diseñado para operadores que buscan un enfoque sistemático y prefieren la ejecución automatizada de las operaciones a la intervención manual. Descargo de respon
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Asesores Expertos
BoBot Scalper — La Nueva Era del Scalping de Tendencias Ya Está Aquí. Si operas XAUUSD , índices o pares de alta velocidad… este EA está diseñado para ti. BoBot Scalper utiliza un motor refinado MACD/LWMA para detectar señales reales de continuación de tendencia antes que la mayoría. Reacciona rápido, gestiona el riesgo con precisión y asegura las ganancias usando un sistema de trailing basado en pasos en moneda—uno de los métodos más inteligentes que encontrarás en un EA de scalping. No utiliza
Sunrise on mars MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Sunrise on Mars - es un Software Automatizado Seguro para operar en el mercado Forex e índices. El sistema opera rupturas de mercado, con algoritmos de corrección y seguimiento de tendencias, los algoritmos optimizan la relación riesgo-beneficio, para minimizar los riesgos de llamada de margen. El sistema utiliza múltiples lotes dependiendo del algoritmo, el lote inicial es el doble del marcado como lote mínimo y se utiliza como referencia en el algoritmo. La arquitectura es un Robot Experto Au
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Asesores Expertos
Este EA es un sencillo sistema de trading automatizado para la plataforma Meta Trader 5. Utiliza el SAR parabólico para ajustar automáticamente el tamaño del lote en función de las tendencias del mercado. De esta manera, el EA no asume una gran cantidad de riesgo, sino que acumula beneficios de manera constante. Características principales El EA no utiliza el método de martingala para el ajuste del tamaño del lote. Si se toma una posición antes del cierre del mercado de divisas, la posición se
HighLow Fury EA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Asesores Expertos
HighLow Fury EA robot de trading de ruptura con gestión de riesgo y capital. Tamaño de lote dinámico basado en el porcentaje de riesgo de la cuenta o lotes fijos Límites diarios de ganancia/pérdida para proteger el capital Reducción inteligente del capital después de ganancias/pérdidas objetivo Múltiples opciones de trailing stop (Highest/Lowest, velas anteriores) Filtros personalizados de hora/día + control de duración de la posición Configurado con parámetros optimizados para XAUUSD (2025). Lo
Equity Compounder
Mohammadaarif Maqbulh Mansuri
Asesores Expertos
Equity Compounder es un Asesor Experto inteligente y totalmente automatizado. Este EA está dispuesto de tal manera que el EA utiliza los niveles de importancia combinada con la acción del precio, con dependencia oculta en los indicadores. La estrategia detrás de él se basa en las enseñanzas de un comerciante profesional, y ex comerciantes. Encontrará niveles no probados en los que se sabe que las instituciones están interesadas, en el número de velas que ha establecido y hará operaciones basadas
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Asesores Expertos
MIISC PullBack es una ESTRATEGIA basada en indicadores que es una de las "ESTRATEGIAS OFICIALES MIISC", el alogritmo tiene en cuenta un potencial PULLBACK para la entrada. Pasos Importantes: * El EA debe ser utilizado en 1H timeframe solamente. * Aproveche la probabilidad del EA aplicándolo a un mínimo de 5 símbolos diferentes. * De acuerdo con su capital, establezca un tamaño de lote razonable. * El EA utiliza un stop loss fijo y dinámico. - Un stop loss fijo se aplica en el momento de ejecutar
GridMaster Infinite
Krzysztof Sitko
Asesores Expertos
GridMaster INFINITO CONVIRTIÓ $100,000 EN $1,071,180.27 (BACKTEST 2020-2025) GridMaster INFINITE es un sofisticado sistema de trading algorítmico diseñado para la estabilidad y el crecimiento. A diferencia de los bots de rejilla aleatorios, este EA utiliza una estrategia de confluencia multiindicador para entrar en operaciones con precisión, utilizando un mecanismo de rejilla inteligente sólo como una herramienta de recuperación. IMPORTANTE - DATOS DE RENDIMIENTO: Las capturas de pantalla mostra
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Asesores Expertos
El EA abre operaciones basadas en señales del indicador Fractals y utiliza un cálculo inteligente de promedios y volumen de posiciones. A diferencia de la mayoría de los asesores expertos de cuadrícula, Double Grid Pro abre posiciones de promediación sólo en las señales. El indicador Fractals se considera el más eficaz en este caso. El asesor experto se puede configurar para un estilo de negociación agresivo y conservador. El parámetro clave en la estrategia es el parámetro CorrectionValue , i
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Asesores Expertos
The Catalyst EA The Catalyst EA es un sofisticado robot de trading diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Ha sido desarrollado específicamente para operar el par de divisas   AUDUSD   en la temporalidad de   H1 . El EA emplea una estrategia multi-indicador que busca identificar y capitalizar potenciales reversiones y correcciones del mercado. Un enfoque principal de su diseño es una robusta gestión de riesgo, que incluye un cálculo de lotaje dinámico y múltiples capas de protección para gesti
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Asesores Expertos
Monarch Scalper Elite Precio de lanzamiento: 149$, tras 10 ventas sube a 249 $.  Monarch Scalper Elite es un asesor experto diseñado para aplicar una lógica de operativa basada en rupturas y posibles reversiones. El sistema utiliza filtros de volatilidad y gestión de sesiones con el fin de operar únicamente bajo las condiciones que el usuario configure como adecuadas. El asesor no emplea técnicas de martingala ni grid. Todas las operaciones se ejecutan con parámetros de riesgo definidos por el u
Smart ATR Trader
Andrii Hurin
Asesores Expertos
Smart ATR Trader EA - Scalping Adaptativo y Gestión de Riesgo Smart ATR Trader EA es un sistema de trading ligero, rápido y totalmente automatizado diseñado para scalping y trading intradía . Utiliza una lógica simple pero potente: entradas de impulso de velas con salidas basadas en ATR y controles profesionales de gestión de riesgos . Escríbeme en mensajes personales para obtener los archivos .set Características principales Control de riesgo flexible Opere con tamaño de lote fijo , ries
First Scalper MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (4)
Asesores Expertos
First Scalper es un Asesor Experto basado en Scalping, utilizando el mejor y más seguro scalping EA en el mercado. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simple. El uso de EA no necesita ninguna información profesional o conocimiento de Forex Trading. First Scalper puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando una estrategia especial y única desarrollada por el auto
Nova RSW Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova RSW Trad er es un Asesor Experto de estilo contrarian diseñado en torno al concepto de Barrido Inverso - identificando movimientos de mercado sobreextendidos y apuntando a retrocesos estructurados con precisión. En lugar de seguir al rebaño, Nova RSW Trader espera el agotamiento, el desequilibrio y los desencadenantes técnicos específicos antes de entrar en operaciones que buscan desvanecer los extremos y capitalizar la reversión a la media. Este EA está diseñado para los operadores que ent
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
Asesores Expertos
Esta estrategia de ruptura genera señales de entrada en el mercado cuando el precio franquea un límite dentro de una determinada horquilla de precios. Para elaborar esta estrategia, hemos utilizado datos históricos de una calidad del 99,9% en los últimos 15 años. Se seleccionaron las señales más pertinentes y se eliminaron las falsas. El asesor experto realiza un análisis técnico y sólo retira los casos que presentan los mejores resultados. Utiliza un sistema de filtrado de señales falsas . L'
NewMotherBot
Joni Fat
Asesores Expertos
Joni Lee Segundo Robot Forex en el Mercado PUEDE FUNCIONAR CON SOLO $300 (depósito mínimo recomendado) Tamaño del LOTE 0.01 si <$2000 sino 0.02 Presentamos el "Primer Robot Forex de Joni Lee", una innovación pionera en el comercio automatizado de divisas. Desarrollado por el renombrado Joni Lee, este robot es el primero de su clase, estableciendo nuevos estándares en el mercado de divisas. Características principales: Puede tomar ganancias (TP) y cortar pérdidas (CL) Algoritmos de última genera
Multi Strategy Dashboard EA MT5
Kevin Beltran Keena
5 (1)
Asesores Expertos
Multi instrumento y multi marco de tiempo EA, con los mejores indicadores. El MSD EA se puede utilizar para el comercio automatizado y manual. Haga clic en el botón '?' del panel de control para obtener información sobre los distintos elementos del EA MSD. Utiliza ATR Take Profits, ATR Stop Losses y ATR Trailing Stops. Viene con un medidor de Fuerza de Divisas FX y un indicador de Sesiones de Mercado. Tiene la opción de colocar Líneas de Comercio (Compra, Venta, Cierre, Alarma). Cuando el preci
Stock Eagle EA MT5
Ivan Pochta
5 (1)
Asesores Expertos
Stock Eagle EA - un asesor de trading automatizado diseñado para el mercado de valores de EE.UU.. Basado en una estrategia de negociación propia y en la observación de que el mercado de valores, como mercado al contado, tiende a crecer con el tiempo, el sistema está configurado para abrir únicamente posiciones largas . Su objetivo es identificar las caídas del mercado mediante ondas de negociación y supervisa múltiples marcos temporales para detectar los puntos de entrada óptimos durante las caí
Pure Rage MT5
Andrey Barinov
Asesores Expertos
Pure Rage AI: Asesor Experto agresivo con confirmaciones de IA. ¡Por fin, el Asesor Experto que utiliza la IA de la manera correcta! Pure Rage AI combina una sofisticada estrategia de trading incorporada basada en reglas probadas, con la tecnología de vanguardia de OpenAI's ChatGPT que sirve como filtro de entrada adicional. Esto no es sólo otro reclamo vacío - Pure Rage AI proporciona una solución de IA genuina y totalmente integrada que analiza los datos del mercado, hace previsiones y se las
Nexoria
Daniel Suk
5 (1)
Asesores Expertos
En cada reino del mercado hay innumerables campesinos ruidosos de indicadores, pero sólo unas pocas reinas que gobiernan silenciosamente el flujo de órdenes - Nexoria está construido para ser uno de ellos. Este sistema de negociación totalmente automatizado no mendiga las sobras del mercado; exige estructura, leyendo la acción bruta de los precios y la volatilidad para decidir cuándo atacar y cuándo mantenerse al margen. Nexoria observa las velas cerradas como un monarca de ojos fríos, en busc
FREE
Grey Wolf
Alexander Oropesa Marrero
Asesores Expertos
adquiere ahora Grey Wolf, este increible EA hecho y minuciosamente probado para el mercado de USD/CAD, AUD/USD exclusivamente en la temporalidad de 5m. La finalidad de este EA es que obtengas mas de un 25% mensual en profit y tu cuenta nunca llegue a 0$.   Este EA lo puedes utilizar con poco capital 100$ y trabajar perfectamente, hise pruebas con 50$ y trabajo perfectamente pero es recomendable empezar con 100$ minimo, recomiendo usar una VPS. tambien puede trabajar un mayor capital solo tiene
The Moving Average EA
Israel Pelumi Abioye
5 (1)
Asesores Expertos
Introducción al EA de Media Móvil NOTA - Después de comprar The Moving Average EA, envíame un mensaje privado para recibir mi herramienta TradeWatch EA de forma gratuita. El EA de Media Móvil es una herramienta de trading flexible diseñada específicamente para índices sintéticos, mientras que también funciona eficazmente con forex y otras clases de activos. A diferencia de muchos EAs que dependen de configuraciones fijas de media móvil, este EA permite a los usuarios personalizar completamente s
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Asesores Expertos
Nuestro innovador Expert Advisor (EA) está diseñado para aprovechar las oportunidades de pullback en el mercado de divisas, con el respaldo del indicador de Rango Medio Verdadero (ATR). Esta estrategia se centra en identificar momentos en los que el precio retrocede temporalmente dentro de una tendencia dominante, ofreciendo posibles puntos de entrada con un riesgo controlado. El ATR es un indicador de volatilidad que mide la amplitud de los movimientos de precios en un determinado período de ti
FREE
Ichimoku Cloud Breakout
Sylvestre Setufa Djagbavi
Asesores Expertos
Idea general de la estrategia El robot Ichimoku Cloud Breaker aprovecha el poder del famoso indicador Ichimoku Kinko Hyo, pero con un enfoque único de múltiples marcos temporales. El robot monitoriza continuamente las nubes Ichimoku a través de múltiples marcos temporales y sólo abre una posición cuando las señales están perfectamente alineadas entre los marcos temporales inferiores y superiores. Resultado: entradas precisas, potentes y de alto potencial. Lógica de funcionamiento La estrategia s
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Asesores Expertos
Presentamos Savage Capital Max Scaling Pro - ¡Su EA para operar con éxito! Saque el máximo partido a sus operaciones con Savage Capital Max Scaling Pro, un EA versátil para MERCADOS EN VIVO . Características principales: Maximiza los beneficios automáticamente: El EA coloca Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) y utiliza una técnica de Trail Stop (TS) . Incluso recoge el dinero de las operaciones en ejecución, incluso si no se alcanza el TP. Desarrollado por profesionales: Creado por un desarrolla
Detrended scalper jpy points robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
Presentamos a su atención un asesor de comercio único "Detrended scalper jpy points robot", diseñado para el comercio con los principales cruces JPY. La idea se basa en un indicador modificado, oscilador de precios detrended, cuya tarea es eliminar la influencia de la tendencia en los movimientos de precios. Esto simplifica enormemente el proceso de determinación de los ciclos de sobrecompra/sobreventa. La atención se centra en el análisis de los ciclos cortos: los ciclos de mercado largos cons
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Asesores Expertos
Señal en directo https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 versión: https://www.mql5.com/en/market/product/93601] ¡! Próximo precio --> $699 y final 1779$ Este es un sistema de trading automatizado basado en una red inteligente, meticulosamente desarrollado a partir de más de una década de experiencia en el trading. El sistema aprovecha el análisis cuantitativo, la evaluación de tendencias y los niveles clave de resistencia para ejecutar entradas precisas. Nuestro EA se especializa en el
Smart EMA Pro EA
Jerome Osa
Asesores Expertos
Smart EMA Trend EA - Precisión en las operaciones de tendencia con gestión dinámica del riesgo Versión: 1.00 Plataforma: MetaTrader 5 Tipo de cuenta: Soporta tanto cuentas de compensación como de cobertura Marco temporal: M5 (ajustable) Tipo de estrategia: Seguimiento de tendencia basado en el cruce dinámico de EMA y la alineación Gestión de riesgos: Totalmente integrado con SL/TP personalizados, ajustes de riesgo-recompensa y validación de lotes Descripción: Smart EMA Trend EA es una po
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Otros productos de este autor
Anchored VWAP with STD Deviation Bands
Rowan Stephan Buys
Indicadores
VWAP Anclado (AVWAP) con Bandas de Desviación Estándar – MT5 Lleve su trading al siguiente nivel con VWAPs anclados precisos, mejorados con bandas dinámicas de desviación estándar. Diseñado para traders que buscan claridad, rapidez e información accionable del mercado. Características clave: Múltiples Anclajes: Coloque VWAPs ilimitados con fechas y horas de inicio personalizadas. Bandas Std Dev Avanzadas: Hasta 3 bandas por VWAP con multiplicadores ajustables para análisis de volatilidad preciso
FREE
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Indicadores
Hull Moving Average (HMA) para MT5 – Indicador de tendencia rápido, suave y sin retraso Hull Moving Average (HMA) es un indicador de tendencia de alto rendimiento para MT5 que ofrece señales ultra suaves y casi sin retraso. A diferencia de SMA, EMA o WMA, el HMA reacciona de inmediato a los cambios del mercado mientras filtra el ruido — perfecto para scalpers y traders intradía. Construido con un motor eficiente de medias móviles ponderadas, aplica la fórmula original de Alan Hull y genera una
FREE
Anchored VWAP for MT5
Rowan Stephan Buys
Indicadores
Anchored VWAP (AVWAP) para MT5 Agrega fácilmente múltiples líneas Anchored VWAP en un solo gráfico con anclajes precisos de fecha y hora. Diseñado para traders que buscan un análisis rápido, claro y flexible de los niveles clave de precios. Destacados: Anclar múltiples VWAP por gráfico Configurar fecha y hora de inicio personalizada para cada línea Interfaz intuitiva y fácil de usar Ideal para trading intradía y swing Analiza tendencias, identifica soportes/resistencias dinámicas y toma decision
FREE
Moving Average Crossover with RSI
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
Moving Average Crossover + RSI EA — Un Sistema de Tendencias Limpio, Fiable y Que Simplemente Funciona ¿Buscas un EA simple, disciplinado y efectivo, sin complicaciones innecesarias? Este EA está creado para traders que quieren entradas claras, confirmación sólida y una gestión de riesgo inteligente que se adapta al mercado. MA Crossover + RSI EA combina un método clásico de seguimiento de tendencias con confirmación de impulso, ofreciendo señales de alta calidad, menos falsos positivos y eje
AVWAP Sniper
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
AVWAP Sniper – Descripción del EA AVWAP Sniper apunta estratégicamente a los niveles Anchored VWAP combinados con dirección de Media Móvil y MFI para identificar setups de alta probabilidad. Este EA abre solo una operación por señal, permitiendo controlar exposición y aprovechar oportunidades claras del mercado. Indicador personalizado: Integrado en el EA, opcional descargar gratis: https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site Gestión de riesgo: Max Risk Percentage limita pérdidas,
AVWAP Bands Scalper
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
AVWAP Bands Scalper Desbloquea la precisión en el trading con AVWAP Bands Scalper, un Asesor Experto totalmente automatizado para scalpers y traders intradía. Este EA utiliza el poder del Anchored Volume Weighted Average Price (AVWAP) combinado con bandas de desviación estándar personalizadas para identificar oportunidades de compra y venta de alta probabilidad. Características principales: Indicador integrado: El EA integra completamente el indicador AVWAP + StdDev Bands, que sirve como base p
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
Moving Average Surfer – Captura de Tendencias con Precisión para MT5 Surfea las olas del mercado con Moving Average Surfer, diseñado para traders que buscan precisión, eficiencia y gestión de riesgo automatizada. Este EA combina señales de medias móviles rápidas y lentas con filtros avanzados para detectar oportunidades de alta probabilidad. Funciones clave: Análisis dual de medias móviles: Utiliza MA rápidas y lentas para evaluar la dirección del mercado. Filtro RSI integrado: Añade validación
HMA Crossover
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
HMA Crossover EA HMA Crossover EA es un asesor experto de seguimiento de tendencias para MetaTrader 5, diseñado para identificar oportunidades de trading utilizando la dinámica y precisión del Hull Moving Average (HMA). Al combinar una HMA rápida con otra más lenta, el EA analiza el mercado en busca de posibles cambios de tendencia, ayudando al trader a aprovechar movimientos direccionales manteniendo una sólida gestión del riesgo. Funciones principales: Detección dinámica de cruces HMA: Superv
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario