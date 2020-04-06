Imax Gold EA

I Max Gold EA - Estrategia RSI avanzada de dos capas para XAUUSD

Versión: 1.4
Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
Instrumento: Oro (XAUUSD)

Visión general:
I Max Gold EA es un sofisticado robot de trading totalmente automatizado diseñado para el oro (XAUUSD) que utiliza una estrategia de dos capas basada en el RSI. Se adapta dinámicamente a brokers de 2 o 3 decimales y cuenta con un sistema de capas único que permite añadir posiciones adicionales cuando el mercado se mueve en contra de la operación inicial, optimizando el riesgo y la recompensa en condiciones volátiles.

Características principales:

  • Estrategia RSI de dos capas:

    • Las operaciones se activan por niveles RSI con niveles configurables de toque y cruce.

    • Las primeras posiciones se abren sólo después de que el RSI haya tocado el umbral superior/inferior, evitando entradas prematuras.

  • Gestión de capas / cuadrícula:

    • Añade hasta 2 capas adicionales basadas en el P/L adverso de las posiciones existentes.

    • La segunda capa se activa cuando la primera posición ha bajado una cantidad configurable en USD.

    • La tercera capa se activa de forma similar, asegurando un promedio eficiente sin sobreexposición.

  • Gestión de objetivos de beneficios:

    • Objetivos de beneficios configurables en USD por capa.

    • Cierra automáticamente las posiciones cuando se alcanza el objetivo, restableciéndose para el siguiente ciclo de negociación.

  • Normalización del volumen:

    • Adapta automáticamente el tamaño de los lotes a las restricciones de volumen mínimo, máximo y escalonado del broker.

  • Gestión del riesgo:

    • Impide operar simultáneamente en direcciones opuestas.

    • Periodo de reposo de arranque configurable para evitar señales falsas inmediatamente después de la inicialización del EA.

  • Medidor visual de beneficio neto:

    • Etiqueta en el gráfico que muestra el beneficio neto en tiempo real, el recuento de posiciones por dirección y la divisa de la cuenta.

    • Posición totalmente personalizable en el gráfico.

  • Diseño compatible con brokers:

    • Funciona en brokers con 2 ó 3 decimales.

    • La lógica basada en el beneficio en la divisa de la cuenta evita problemas con tamaños de punto variables.

Entradas / Personalización:

  • Periodo RSI, Marco temporal, Niveles superiores/inferiores y Niveles cruzados.

  • Tamaño de lote fijo

  • Objetivos de ganancia para la 1ª, 2ª y 3ª capa

  • Paso de capa (P/L adverso necesario para añadir una nueva capa)

  • Tiempo de reposo de inicio (minutos)

  • Número mágico para uso multi-EA

  • Conmutación del medidor de beneficios netos en el gráfico y selección de esquinas

Ventajas:

  • Negociación automatizada y sin intervención con gestión de riesgos y beneficios incorporada.

  • Diseñado específicamente para la volatilidad del XAUUSD.

  • El sistema de capas maximiza el potencial de beneficios a la vez que gestiona las detracciones.

  • Funciona sin problemas en todos los brokers compatibles con MT5, independientemente del formato decimal.

Configuración recomendada:

  • Símbolo: XAUUSD

  • Marco temporal: M5 (por defecto), configurable

  • Tamaño del lote: Ajustar en función del tamaño de la cuenta

  • Objetivos de beneficio: Ajustable según la tolerancia al riesgo de la cuenta

  • Paso de Nivel: Basado en el riesgo preferido por operación

Conclusión:
I Max Gold EA es un asesor experto inteligente y versátil para el comercio de oro. Al combinar la sincronización basada en el RSI, la gestión de posiciones en varios niveles y la supervisión de los beneficios en tiempo real, permite a los operadores capturar las tendencias de manera eficiente al tiempo que minimiza la exposición a las fluctuaciones del mercado.

Perfecto para:

  • Operadores que buscan automatizar las operaciones con oro

  • Usuarios que desean entradas por capas con riesgo controlado

  • Estilos de negociación tanto conservadores como agresivos


