Imax Gold EA

I Max Gold EA - Estrategia RSI avanzada de dos capas para XAUUSD

Versión: 1.4

Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)

Instrumento: Oro (XAUUSD)

Visión general:

I Max Gold EA es un sofisticado robot de trading totalmente automatizado diseñado para el oro (XAUUSD) que utiliza una estrategia de dos capas basada en el RSI. Se adapta dinámicamente a brokers de 2 o 3 decimales y cuenta con un sistema de capas único que permite añadir posiciones adicionales cuando el mercado se mueve en contra de la operación inicial, optimizando el riesgo y la recompensa en condiciones volátiles.

Características principales:

Estrategia RSI de dos capas: Las operaciones se activan por niveles RSI con niveles configurables de toque y cruce. Las primeras posiciones se abren sólo después de que el RSI haya tocado el umbral superior/inferior, evitando entradas prematuras.

Gestión de capas / cuadrícula: Añade hasta 2 capas adicionales basadas en el P/L adverso de las posiciones existentes. La segunda capa se activa cuando la primera posición ha bajado una cantidad configurable en USD. La tercera capa se activa de forma similar, asegurando un promedio eficiente sin sobreexposición.

Gestión de objetivos de beneficios: Objetivos de beneficios configurables en USD por capa. Cierra automáticamente las posiciones cuando se alcanza el objetivo, restableciéndose para el siguiente ciclo de negociación.

Normalización del volumen: Adapta automáticamente el tamaño de los lotes a las restricciones de volumen mínimo, máximo y escalonado del broker.

Gestión del riesgo: Impide operar simultáneamente en direcciones opuestas. Periodo de reposo de arranque configurable para evitar señales falsas inmediatamente después de la inicialización del EA.

Medidor visual de beneficio neto: Etiqueta en el gráfico que muestra el beneficio neto en tiempo real, el recuento de posiciones por dirección y la divisa de la cuenta. Posición totalmente personalizable en el gráfico.

Diseño compatible con brokers: Funciona en brokers con 2 ó 3 decimales. La lógica basada en el beneficio en la divisa de la cuenta evita problemas con tamaños de punto variables.



Entradas / Personalización:

Periodo RSI, Marco temporal, Niveles superiores/inferiores y Niveles cruzados.

Tamaño de lote fijo

Objetivos de ganancia para la 1ª, 2ª y 3ª capa

Paso de capa (P/L adverso necesario para añadir una nueva capa)

Tiempo de reposo de inicio (minutos)

Número mágico para uso multi-EA

Conmutación del medidor de beneficios netos en el gráfico y selección de esquinas

Ventajas:

Negociación automatizada y sin intervención con gestión de riesgos y beneficios incorporada.

Diseñado específicamente para la volatilidad del XAUUSD.

El sistema de capas maximiza el potencial de beneficios a la vez que gestiona las detracciones.

Funciona sin problemas en todos los brokers compatibles con MT5, independientemente del formato decimal.

Configuración recomendada:

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: M5 (por defecto), configurable

Tamaño del lote: Ajustar en función del tamaño de la cuenta

Objetivos de beneficio: Ajustable según la tolerancia al riesgo de la cuenta

Paso de Nivel: Basado en el riesgo preferido por operación

Conclusión:

I Max Gold EA es un asesor experto inteligente y versátil para el comercio de oro. Al combinar la sincronización basada en el RSI, la gestión de posiciones en varios niveles y la supervisión de los beneficios en tiempo real, permite a los operadores capturar las tendencias de manera eficiente al tiempo que minimiza la exposición a las fluctuaciones del mercado.

Perfecto para: