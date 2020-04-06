Imax Gold EA
- Asesores Expertos
- Himanshu Mukeshbhai Bhatt
- Versión: 2.3
- Actualizado: 2 diciembre 2025
- Activaciones: 5
I Max Gold EA - Estrategia RSI avanzada de dos capas para XAUUSD
Versión: 1.4
Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
Instrumento: Oro (XAUUSD)
Visión general:
I Max Gold EA es un sofisticado robot de trading totalmente automatizado diseñado para el oro (XAUUSD) que utiliza una estrategia de dos capas basada en el RSI. Se adapta dinámicamente a brokers de 2 o 3 decimales y cuenta con un sistema de capas único que permite añadir posiciones adicionales cuando el mercado se mueve en contra de la operación inicial, optimizando el riesgo y la recompensa en condiciones volátiles.
Características principales:
-
Estrategia RSI de dos capas:
-
Las operaciones se activan por niveles RSI con niveles configurables de toque y cruce.
-
Las primeras posiciones se abren sólo después de que el RSI haya tocado el umbral superior/inferior, evitando entradas prematuras.
-
-
Gestión de capas / cuadrícula:
-
Añade hasta 2 capas adicionales basadas en el P/L adverso de las posiciones existentes.
-
La segunda capa se activa cuando la primera posición ha bajado una cantidad configurable en USD.
-
La tercera capa se activa de forma similar, asegurando un promedio eficiente sin sobreexposición.
-
-
Gestión de objetivos de beneficios:
-
Objetivos de beneficios configurables en USD por capa.
-
Cierra automáticamente las posiciones cuando se alcanza el objetivo, restableciéndose para el siguiente ciclo de negociación.
-
-
Normalización del volumen:
-
Adapta automáticamente el tamaño de los lotes a las restricciones de volumen mínimo, máximo y escalonado del broker.
-
-
Gestión del riesgo:
-
Impide operar simultáneamente en direcciones opuestas.
-
Periodo de reposo de arranque configurable para evitar señales falsas inmediatamente después de la inicialización del EA.
-
-
Medidor visual de beneficio neto:
-
Etiqueta en el gráfico que muestra el beneficio neto en tiempo real, el recuento de posiciones por dirección y la divisa de la cuenta.
-
Posición totalmente personalizable en el gráfico.
-
-
Diseño compatible con brokers:
-
Funciona en brokers con 2 ó 3 decimales.
-
La lógica basada en el beneficio en la divisa de la cuenta evita problemas con tamaños de punto variables.
-
Entradas / Personalización:
-
Periodo RSI, Marco temporal, Niveles superiores/inferiores y Niveles cruzados.
-
Tamaño de lote fijo
-
Objetivos de ganancia para la 1ª, 2ª y 3ª capa
-
Paso de capa (P/L adverso necesario para añadir una nueva capa)
-
Tiempo de reposo de inicio (minutos)
-
Número mágico para uso multi-EA
-
Conmutación del medidor de beneficios netos en el gráfico y selección de esquinas
Ventajas:
-
Negociación automatizada y sin intervención con gestión de riesgos y beneficios incorporada.
-
Diseñado específicamente para la volatilidad del XAUUSD.
-
El sistema de capas maximiza el potencial de beneficios a la vez que gestiona las detracciones.
-
Funciona sin problemas en todos los brokers compatibles con MT5, independientemente del formato decimal.
Configuración recomendada:
-
Símbolo: XAUUSD
-
Marco temporal: M5 (por defecto), configurable
-
Tamaño del lote: Ajustar en función del tamaño de la cuenta
-
Objetivos de beneficio: Ajustable según la tolerancia al riesgo de la cuenta
-
Paso de Nivel: Basado en el riesgo preferido por operación
Conclusión:
I Max Gold EA es un asesor experto inteligente y versátil para el comercio de oro. Al combinar la sincronización basada en el RSI, la gestión de posiciones en varios niveles y la supervisión de los beneficios en tiempo real, permite a los operadores capturar las tendencias de manera eficiente al tiempo que minimiza la exposición a las fluctuaciones del mercado.
Perfecto para:
-
Operadores que buscan automatizar las operaciones con oro
-
Usuarios que desean entradas por capas con riesgo controlado
-
Estilos de negociación tanto conservadores como agresivos