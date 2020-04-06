Los operadores diarios prosperan con la velocidad, la precisión y la capacidad de reaccionar a los cambios del mercado en el momento en que comienzan.

Gold Moving Average es un Asesor Experto avanzado diseñado específicamente para los operadores que buscan oportunidades intradía rápidas con un control del riesgo disciplinado e integrado.

Impulsado por un motor patentado de medias móviles invertidas, Gold Moving Average identifica el posible agotamiento del impulso y los primeros cambios de tendencia antes de que sean evidentes en los indicadores estándar, lo que proporciona a los operadores una poderosa ventaja en los mercados que se mueven con rapidez.

Esto permite entradas rápidas, tiempos de permanencia cortos y frecuentes oportunidades intradía, al tiempo que mantiene mecanismos de seguridad estructurados durante condiciones de mercado difíciles.

✅ A quién va dirigido Gold Moving Average

Operadores diarios que quieren operaciones intradía rápidas

Traders que prefieren objetivos de beneficios rápidos en lugar de tendencias largas

Aquellos que quieren mantenerse activos sin exposición nocturna

Operadores que empiezan con saldos pequeños, incluso de tan solo 10 euros

Usuarios que desean tanto simplicidad como una profunda personalización

Características principales (con conciencia del riesgo)

🔹 Motor de media móvil invertida

Un algoritmo único que detecta condiciones tempranas de inversión intradía antes de que reaccionen las medias móviles estándar.

🔹 Búsqueda rápida de beneficios intradía

Diseñado para capturar oscilaciones cortas y limpias del mercado en lugar de esperar a través de tendencias largas e inciertas.

🔹 Control de volatilidad adaptativo

Reduce o evita automáticamente la negociación en condiciones erráticas o inestables, ayudando a controlar el riesgo y las caídas.

🔹 Gestión dinámica inteligente del riesgo

El tamaño de los lotes se ajusta en función del porcentaje de riesgo, el saldo y las condiciones del mercado, manteniendo el riesgo proporcional y controlado.

🔹 F iltros de protección multicapa

Los filtros de spread, ejecución y volatilidad ayudan a evitar:

mercados agitados

entradas de baja calidad

la ampliación de los diferenciales

🔹 Totalmente personalizable

Los usuarios avanzados pueden afinar:

ajustes de sensibilidad

umbrales de volatilidad

lógica de toma de beneficios

parámetros de riesgo

y mucho más

Entradas rápidas y precisas

Tiempos de mantenimiento cortos

Sin exposición nocturna

Ciclos de caída reducidos

Frecuentes oportunidades intradía

Diseñado para la dinámica del oro (XAUUSD)

Gold Moving Average se ha creado pensando en el control del riesgo, pero la transparencia es importante:

⚠️ Los Drawdowns son una parte natural de todos los sistemas de trading reales, incluido éste.

Una configuración adecuada del riesgo y unas expectativas realistas son clave para la consistencia a largo plazo.

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Plazos: M15(optimizado para precisión intradía)

Tipo de broker: ECN / Raw spread preferido

Apalancamiento: 1:100 - 1:500 / 1:1000

VPS: Recomendado para un funcionamiento continuo y estable

Operar con divisas y CFDs implica un riesgo significativo. Gold Moving Average no garantiza beneficios y pueden producirse caídas. Utilice siempre una gestión responsable del riesgo y arriesgue sólo lo que pueda permitirse perder.