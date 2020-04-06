Gold Moving Average
- Asesores Expertos
- Marc Henning Hruschka
- Versión: 2.4
- Activaciones: 15
Los operadores diarios prosperan con la velocidad, la precisión y la capacidad de reaccionar a los cambios del mercado en el momento en que comienzan.
Gold Moving Average es un Asesor Experto avanzado diseñado específicamente para los operadores que buscan oportunidades intradía rápidas con un control del riesgo disciplinado e integrado.
Impulsado por un motor patentado de medias móviles invertidas, Gold Moving Average identifica el posible agotamiento del impulso y los primeros cambios de tendencia antes de que sean evidentes en los indicadores estándar, lo que proporciona a los operadores una poderosa ventaja en los mercados que se mueven con rapidez.
Esto permite entradas rápidas, tiempos de permanencia cortos y frecuentes oportunidades intradía, al tiempo que mantiene mecanismos de seguridad estructurados durante condiciones de mercado difíciles.
✅ A quién va dirigido Gold Moving Average
-
Operadores diarios que quieren operaciones intradía rápidas
-
Traders que prefieren objetivos de beneficios rápidos en lugar de tendencias largas
-
Aquellos que quieren mantenerse activos sin exposición nocturna
-
Operadores que empiezan con saldos pequeños, incluso de tan solo 10 euros
-
Usuarios que desean tanto simplicidad como una profunda personalización
Características principales (con conciencia del riesgo)
🔹 Motor de media móvil invertida
Un algoritmo único que detecta condiciones tempranas de inversión intradía antes de que reaccionen las medias móviles estándar.
🔹 Búsqueda rápida de beneficios intradía
Diseñado para capturar oscilaciones cortas y limpias del mercado en lugar de esperar a través de tendencias largas e inciertas.
🔹 Control de volatilidad adaptativo
Reduce o evita automáticamente la negociación en condiciones erráticas o inestables, ayudando a controlar el riesgo y las caídas.
🔹 Gestión dinámica inteligente del riesgo
El tamaño de los lotes se ajusta en función del porcentaje de riesgo, el saldo y las condiciones del mercado, manteniendo el riesgo proporcional y controlado.
🔹 F iltros de protección multicapa
Los filtros de spread, ejecución y volatilidad ayudan a evitar:
-
mercados agitados
-
entradas de baja calidad
-
la ampliación de los diferenciales
🔹 Totalmente personalizable
Los usuarios avanzados pueden afinar:
-
ajustes de sensibilidad
-
umbrales de volatilidad
-
lógica de toma de beneficios
-
parámetros de riesgo
-
y mucho más
-
Entradas rápidas y precisas
-
Tiempos de mantenimiento cortos
-
Sin exposición nocturna
-
Ciclos de caída reducidos
-
Frecuentes oportunidades intradía
-
Diseñado para la dinámica del oro (XAUUSD)
Gold Moving Average se ha creado pensando en el control del riesgo, pero la transparencia es importante:
⚠️ Los Drawdowns son una parte natural de todos los sistemas de trading reales, incluido éste.
Una configuración adecuada del riesgo y unas expectativas realistas son clave para la consistencia a largo plazo.Configuración y recomendaciones
Símbolo: XAUUSD (Oro)
Plazos: M15(optimizado para precisión intradía)
Tipo de broker: ECN / Raw spread preferido
Apalancamiento: 1:100 - 1:500 / 1:1000
VPS: Recomendado para un funcionamiento continuo y estable
Operar con divisas y CFDs implica un riesgo significativo. Gold Moving Average no garantiza beneficios y pueden producirse caídas. Utilice siempre una gestión responsable del riesgo y arriesgue sólo lo que pueda permitirse perder.