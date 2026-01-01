Alpha Trend Premium - Asesor Experto para MetaTrader 5

Alpha Trend Premium es un Asesor Experto desarrollado en MQL5, diseñado para el trading automático basado en tendencias utilizando una combinación objetiva de Medias Móviles Exponenciales (EMA) y RSI, con una gestión real del riesgo y estrictas reglas de control operativo.

El robot fue creado para operar sólo en condiciones de mercado favorables, priorizando la disciplina, la simplicidad y la protección del capital.

No utiliza martingala, rejilla ni técnicas de alto riesgo.

Estrategia de negociación

Alpha Trend Premium identifica oportunidades de compra y venta basadas en:

Cruce y alineación de la EMA rápida (50) con la EMA lenta (200) .

Confirmación de la fuerza de la tendencia a través del RSI

Entradas sólo cuando el mercado muestra una estructura de tendencia clara

Condiciones de COMPRA

EMA rápida por encima de la EMA lenta

RSI por encima de 55 y por debajo de 70

Condiciones de VENTA

EMA rápida por debajo de EMA lenta

RSI por debajo de 45 y por encima de 30

Características principales

Estrategia de tendencia con confirmación RSI

Sin martingala ni rejilla

Sólo una operación a la vez

Gestión del riesgo basada en el porcentaje del saldo

Stop Loss y Take Profit fijados en puntos

Filtro de spread máximo

Control de horas de operación

Límite diario de pérdidas

Ejecución 100% automática

Compatible con cuentas demo y reales

Gestión del riesgo

Cálculo automático del lote en función del porcentaje de riesgo configurado

Stop Loss obligatorio en todas las operaciones

Take Profit fijado de antemano

Bloqueo automático de nuevas operaciones cuando se alcanza el límite de pérdidas diario

Horario de negociación

Por defecto, el robot sólo opera dentro de las horas configuradas:

Sesión de Londres a Nueva York

Evita las operaciones fuera de los periodos de mayor liquidez del mercado

Plazos y activos recomendados

Marco temporal: M5

Activos: Pares de divisas con alta liquidez y bajo spread

(ej. EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Advertencia de riesgo

Operar en el mercado financiero implica riesgos.

Resultados pasados no garantizan resultados futuros.

Recomendamos utilizarlo en una cuenta demo antes de operar en una cuenta real.