Alpha Trend Premium
- Asesores Expertos
- Cesar Henrique Alves Tomaz
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Alpha Trend Premium - Asesor Experto para MetaTrader 5
Alpha Trend Premium es un Asesor Experto desarrollado en MQL5, diseñado para el trading automático basado en tendencias utilizando una combinación objetiva de Medias Móviles Exponenciales (EMA) y RSI, con una gestión real del riesgo y estrictas reglas de control operativo.
El robot fue creado para operar sólo en condiciones de mercado favorables, priorizando la disciplina, la simplicidad y la protección del capital.
No utiliza martingala, rejilla ni técnicas de alto riesgo.
Estrategia de negociación
Alpha Trend Premium identifica oportunidades de compra y venta basadas en:
-
Cruce y alineación de la EMA rápida (50) con la EMA lenta (200).
-
Confirmación de la fuerza de la tendencia a través del RSI
-
Entradas sólo cuando el mercado muestra una estructura de tendencia clara
Condiciones de COMPRA
-
EMA rápida por encima de la EMA lenta
-
RSI por encima de 55 y por debajo de 70
Condiciones de VENTA
-
EMA rápida por debajo de EMA lenta
-
RSI por debajo de 45 y por encima de 30
Características principales
-
Estrategia de tendencia con confirmación RSI
-
Sin martingala ni rejilla
-
Sólo una operación a la vez
-
Gestión del riesgo basada en el porcentaje del saldo
-
Stop Loss y Take Profit fijados en puntos
-
Filtro de spread máximo
-
Control de horas de operación
-
Límite diario de pérdidas
-
Ejecución 100% automática
-
Compatible con cuentas demo y reales
Gestión del riesgo
-
Cálculo automático del lote en función del porcentaje de riesgo configurado
-
Stop Loss obligatorio en todas las operaciones
-
Take Profit fijado de antemano
-
Bloqueo automático de nuevas operaciones cuando se alcanza el límite de pérdidas diario
Horario de negociación
Por defecto, el robot sólo opera dentro de las horas configuradas:
-
Sesión de Londres a Nueva York
-
Evita las operaciones fuera de los periodos de mayor liquidez del mercado
Plazos y activos recomendados
-
Marco temporal: M5
-
Activos: Pares de divisas con alta liquidez y bajo spread
(ej. EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
Advertencia de riesgo
Operar en el mercado financiero implica riesgos.
Resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Recomendamos utilizarlo en una cuenta demo antes de operar en una cuenta real.