👑 Rey Fibonacci — Trading de Precisión con el Nivel Dorado 0.618

King Fibonacci es un Asesor Experto avanzado basado en swing trading, diseñado alrededor de uno de los conceptos más poderosos del análisis técnico: el retroceso 0.618 de Fibonacci.

Este EA identifica automáticamente los swings más importantes (máximos y mínimos), calcula el retroceso dorado 0.618 y ejecuta operaciones solo cuando el precio vuelve exactamente a esta zona de reversión.

King Fibonacci es ideal para traders que buscan precisión, estructura clara y entradas limpias, evitando ruido, indicadores o señales retrasadas.

Opera con disciplina estricta, alta selectividad y gestión de posiciones de nivel institucional.

⚙️ Lógica Principal del Trading

✅ Detección Automática de Swings

El EA analiza un período definido para encontrar el swing alto y el swing bajo más relevantes, asegurando una medición precisa del Fibonacci.

✅ Motor de Señales 0.618

El EA calcula el retroceso dorado usando la estructura real del precio:

En tendencia alcista: compra en el retroceso 0.618

En tendencia bajista: vende en el retroceso 0.618

La operación solo se activa cuando el precio entra en una zona de tolerancia configurable alrededor del nivel Fibonacci.

✅ Redibujo Dinámico de Fibonacci

Cuando se detectan nuevos puntos de swing, los niveles Fibonacci se actualizan automáticamente.

✅ Una Señal por Nivel

Evita múltiples entradas en el mismo nivel 0.618 para mantener un trading limpio y controlado.

✅ Validación Integrada de Riesgo y Volumen

Ajuste automático de lotes, verificación de margen y aplicación de distancias seguras de stop-loss y take-profit.

💡 Funciones Principales

Función Descripción 🎯 Lógica del Ratio Dorado Opera solo en el retroceso 0.618 🔍 Detección Automática de Swings Identifica máximos y mínimos dinámicamente 📐 Dibujo de Múltiples Niveles El EA dibuja Fibonacci en el gráfico 🛡️ Sistema de Seguridad Completo Revisión de margen, validación de lotes, control de slippage 🚫 Sin Martingala / Sin Grid Entrada única en la zona dorada 🔄 Dirección Basada en Tendencia Compra en tendencias alcistas, vende en bajistas 📊 Modo Backtest Usa precios de cierre para pruebas visuales más precisas 📉 Control de Tolerancia El precio debe tocar dentro de un rango definido

⚙️ Parámetros de Entrada

Detección de Swings

Período de búsqueda

Usar precio de cierre (modo backtest)

Ajustes de Fibonacci

Tolerancia en puntos

Activar dibujo en gráfico

Velas entre operaciones

Riesgo y Órdenes

Lote fijo

Stop-loss en puntos

Take-profit en puntos

Slippage

Magic Number

General

Permitir múltiples posiciones

Revisar margen antes de operar

Mostrar mensajes de depuración (opcional)

📈 Ajustes Recomendados

Ajuste Recomendación Símbolo Principales pares FX, metales, índices, Bitcoin Timeframe M1, M15, M30 o H1 Período de búsqueda 100 velas Depósito mínimo $500+ Estilo Swing trading, trading por estructura

Funciona bien con los ajustes por defecto.

El precio aumenta cada 10 compras.

⚠️ Notas Importantes

No usa martingala, grid ni promedios.

El EA espera pacientemente el toque exacto en la zona dorada — las operaciones no serán frecuentes, pero sí de alta calidad.

Para mejores resultados, usa backtesting “Every tick based on real ticks”.

Asegúrate de que tu broker permita órdenes stop y suficiente margen.

🔥 Por Qué los Traders Eligen King Fibonacci

Opera en uno de los niveles más respetados del mercado

Ejecución estructural limpia y disciplinada

Sin indicadores, sin ruido — puro price action

Se adapta automáticamente a nuevos swings

Estrategia precisa basada en retrocesos

💬 Resumen

King Fibonacci combina análisis inteligente de swings con el poder del retroceso dorado 0.618 — el nivel preferido de muchos traders profesionales.

Con él obtienes:

Entradas precisas

Lógica clara

Gestión de riesgo segura

Ejecución automática basada en estructura

Una herramienta poderosa para traders que respetan la regla dorada del precio.

⚖️ Descargo de Responsabilidad

Operar Forex y CFDs implica riesgo y puede no ser adecuado para todos los traders. Los resultados pasados no garantizan rendimiento futuro. Opera con responsabilidad.