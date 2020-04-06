King Fibonacci
- Asesores Expertos
- Marc Henning Hruschka
- Versión: 3.2
- Activaciones: 15
👑 Rey Fibonacci — Trading de Precisión con el Nivel Dorado 0.618
King Fibonacci es un Asesor Experto avanzado basado en swing trading, diseñado alrededor de uno de los conceptos más poderosos del análisis técnico: el retroceso 0.618 de Fibonacci.
Este EA identifica automáticamente los swings más importantes (máximos y mínimos), calcula el retroceso dorado 0.618 y ejecuta operaciones solo cuando el precio vuelve exactamente a esta zona de reversión.
King Fibonacci es ideal para traders que buscan precisión, estructura clara y entradas limpias, evitando ruido, indicadores o señales retrasadas.
Opera con disciplina estricta, alta selectividad y gestión de posiciones de nivel institucional.
⚙️ Lógica Principal del Trading
✅ Detección Automática de Swings
El EA analiza un período definido para encontrar el swing alto y el swing bajo más relevantes, asegurando una medición precisa del Fibonacci.
✅ Motor de Señales 0.618
El EA calcula el retroceso dorado usando la estructura real del precio:
-
En tendencia alcista: compra en el retroceso 0.618
-
En tendencia bajista: vende en el retroceso 0.618
La operación solo se activa cuando el precio entra en una zona de tolerancia configurable alrededor del nivel Fibonacci.
✅ Redibujo Dinámico de Fibonacci
Cuando se detectan nuevos puntos de swing, los niveles Fibonacci se actualizan automáticamente.
✅ Una Señal por Nivel
Evita múltiples entradas en el mismo nivel 0.618 para mantener un trading limpio y controlado.
✅ Validación Integrada de Riesgo y Volumen
Ajuste automático de lotes, verificación de margen y aplicación de distancias seguras de stop-loss y take-profit.
💡 Funciones Principales
|Función
|Descripción
|🎯 Lógica del Ratio Dorado
|Opera solo en el retroceso 0.618
|🔍 Detección Automática de Swings
|Identifica máximos y mínimos dinámicamente
|📐 Dibujo de Múltiples Niveles
|El EA dibuja Fibonacci en el gráfico
|🛡️ Sistema de Seguridad Completo
|Revisión de margen, validación de lotes, control de slippage
|🚫 Sin Martingala / Sin Grid
|Entrada única en la zona dorada
|🔄 Dirección Basada en Tendencia
|Compra en tendencias alcistas, vende en bajistas
|📊 Modo Backtest
|Usa precios de cierre para pruebas visuales más precisas
|📉 Control de Tolerancia
|El precio debe tocar dentro de un rango definido
⚙️ Parámetros de Entrada
Detección de Swings
-
Período de búsqueda
-
Usar precio de cierre (modo backtest)
Ajustes de Fibonacci
-
Tolerancia en puntos
-
Activar dibujo en gráfico
-
Velas entre operaciones
Riesgo y Órdenes
-
Lote fijo
-
Stop-loss en puntos
-
Take-profit en puntos
-
Slippage
-
Magic Number
General
-
Permitir múltiples posiciones
-
Revisar margen antes de operar
-
Mostrar mensajes de depuración (opcional)
📈 Ajustes Recomendados
|Ajuste
|Recomendación
|Símbolo
|Principales pares FX, metales, índices, Bitcoin
|Timeframe
|M1, M15, M30 o H1
|Período de búsqueda
|100 velas
|Depósito mínimo
|$500+
|Estilo
|Swing trading, trading por estructura
Funciona bien con los ajustes por defecto.
El precio aumenta cada 10 compras.
⚠️ Notas Importantes
-
No usa martingala, grid ni promedios.
-
El EA espera pacientemente el toque exacto en la zona dorada — las operaciones no serán frecuentes, pero sí de alta calidad.
-
Para mejores resultados, usa backtesting “Every tick based on real ticks”.
-
Asegúrate de que tu broker permita órdenes stop y suficiente margen.
🔥 Por Qué los Traders Eligen King Fibonacci
-
Opera en uno de los niveles más respetados del mercado
-
Ejecución estructural limpia y disciplinada
-
Sin indicadores, sin ruido — puro price action
-
Se adapta automáticamente a nuevos swings
-
Estrategia precisa basada en retrocesos
💬 Resumen
King Fibonacci combina análisis inteligente de swings con el poder del retroceso dorado 0.618 — el nivel preferido de muchos traders profesionales.
Con él obtienes:
-
Entradas precisas
-
Lógica clara
-
Gestión de riesgo segura
-
Ejecución automática basada en estructura
Una herramienta poderosa para traders que respetan la regla dorada del precio.
⚖️ Descargo de Responsabilidad
Operar Forex y CFDs implica riesgo y puede no ser adecuado para todos los traders. Los resultados pasados no garantizan rendimiento futuro. Opera con responsabilidad.