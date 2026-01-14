Gold Trend Snipper

Especificaciones comerciales:

Símbolo: XAUUSD (Oro)

XAUUSD (Oro) Marco temporal: H1/H4 (Necesario para un rendimiento óptimo)

H1/H4 (Necesario para un rendimiento óptimo) Estrategia: Swing Trading / Seguimiento de Tendencias

Swing Trading / Seguimiento de Tendencias Depósito Mínimo: $500 (Recomendado para una adecuada gestión del riesgo)

$500 (Recomendado para una adecuada gestión del riesgo) Tamaño del Lote : 0.01

- En el plazo de un año, todo su capital inicial fue retirado en su totalidad, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de beneficios solamente, sin ninguna exposición al saldo original.

- El precio actual de $35 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de que se vendan 20 copias o cuando se publique la próxima actualización.







Después de comprar Gold Master 2026, por favor contácteme directamente para recibir la configuración optimizada y soporte completo de configuración.

Recomendamos operar con oro (XAUUSD) en el marco de tiempo 1-H (1H) para lograr el mejor equilibrio entre la precisión de la señal y la gestión del riesgo.