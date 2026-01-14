Gold Trend Snipper
- Asesores Expertos
- Arockia Dinesh Babu
- Versión: 1.10
- Activaciones: 10
Especificaciones comerciales:
- Símbolo: XAUUSD (Oro)
- Marco temporal: H1/H4 (Necesario para un rendimiento óptimo)
- Estrategia: Swing Trading / Seguimiento de Tendencias
- Depósito Mínimo: $500 (Recomendado para una adecuada gestión del riesgo)
- Tamaño del Lote : 0.01
- En el plazo de un año, todo su capital inicial fue retirado en su totalidad, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de beneficios solamente, sin ninguna exposición al saldo original.
- El precio actual de $35 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de que se vendan 20 copias o cuando se publique la próxima actualización.
Después de comprar Gold Master 2026, por favor contácteme directamente para recibir la configuración optimizada y soporte completo de configuración.
Recomendamos operar con oro (XAUUSD) en el marco de tiempo 1-H (1H) para lograr el mejor equilibrio entre la precisión de la señal y la gestión del riesgo.