Gold Trend Snipper

Especificaciones comerciales:

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)
  • Marco temporal: H1/H4 (Necesario para un rendimiento óptimo)
  • Estrategia: Swing Trading / Seguimiento de Tendencias
  • Depósito Mínimo: $500 (Recomendado para una adecuada gestión del riesgo)
  • Tamaño del Lote : 0.01

- En el plazo de un año, todo su capital inicial fue retirado en su totalidad, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de beneficios solamente, sin ninguna exposición al saldo original.

- El precio actual de $35 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de que se vendan 20 copias o cuando se publique la próxima actualización.



Después de comprar Gold Master 2026, por favor contácteme directamente para recibir la configuración optimizada y soporte completo de configuración.

Recomendamos operar con oro (XAUUSD) en el marco de tiempo 1-H (1H) para lograr el mejor equilibrio entre la precisión de la señal y la gestión del riesgo.


Otros productos de este autor
Gold Soverient H4
Arockia Dinesh Babu
Asesores Expertos
Especificaciones comerciales: Símbolo: XAUUSD (Oro) Marco temporal: H4 (Necesario para un rendimiento óptimo) Estrategia: Swing Trading / Seguimiento de Tendencias Depósito Mínimo : $1000 (Recomendado para una correcta gestión del riesgo) Tamaño del Lote: 0.01 - En el plazo de un año, todo su capital inicial fue retirado en su totalidad, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de beneficios solamente, sin ninguna exposición al saldo original. - El precio actual de $5
King of Gold Titan
Arockia Dinesh Babu
Asesores Expertos
XAUUSD Titan: El motor de ganancias del 1.000 Convierta $500 en $5,000+ con Precision Gold Trading. Deje de buscar una "herramienta" y comience a invertir en un motor de ganancias . El Titán XAUUSD está específicamente diseñado para dominar el mercado del oro, centrándose en operaciones de alta convicción que priorizan los retornos masivos sobre la alta frecuencia. El Rendimiento (Basado en Datos Reales de Backtest) Los resultados adjuntos demuestran la capacidad de este algoritmo: Ganancia Neta
Xauusd Devil
Arockia Dinesh Babu
Asesores Expertos
Gold Devil MT5: El mejor scalper de precisión para el XAUUSD Gold De vil es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado específicamente para el mercado del oro (XAUUSD). Utiliza un sofisticado algoritmo de ruptura de tendencia combinado con avanzados filtros de volatilidad para capturar movimientos de alta probabilidad con precisión quirúrgica. ¿Por qué elegir Gold Devil? Potencial de crecimiento probado: Basado en un riguroso backtesting de 1 año con datos reales, Gold Devil demostró una hab
Gold Of Queen
Arockia Dinesh Babu
Asesores Expertos
Reina del Oro MT5: XAUUSD (1.01.2025 a 31.12.2025) Comanda el Mercado del Oro. Transforme $1,000 en $13,000+. Deje de comprar software y empiece a invertir en un motor de beneficios probado . La Reina del Oro es un Asesor Experto diseñado específicamente para dominar el XAUUSD. No sólo opera, sino que conquista las tendencias del mercado para ofrecer rendimientos de grado institucional a los operadores minoristas. El Rendimiento Real (Resultados Verificados) Los datos de backtest de alta calidad
