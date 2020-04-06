PipBandit Quantum Gold Scalper

Este EA está construido específicamente para el comercio XAUUSD con precisión y confianza. Se asegura de que las operaciones se introducen con la más alta probabilidad y tiene herramientas de gestión de riesgo impresionante en su lugar. Pruébelo, es único en el mercado.

Para el1 minuto XAUUSD preconfigurado para 1 minuto.

Por favor, envíeme un mensaje para cualquier ayuda.

Recomendaciones y requisitos;

  • Par de divisas: XAUUSD
  • Marco de tiempo: M1 o M5
  • Depósito mínimo: $50
  • Depósito inicial recomendado: $100
  • Tipo de cuenta: Cualquier tipo de cuenta de su elección
  • Brokers: Cualquier broker que ofrezca spreads ajustados o bajos, recomiendo Deriv, Avarade y Exness.
  • Apalancamiento: 1:500 recomendado

  • IMPORTANTE: El EA será más agresivo durante la sesión norteamericana GMT+5 (01:00pm - 10:00pm )
Productos recomendados
Quantum Index
Vladimir Mametov
5 (6)
Asesores Expertos
Quantum Index - Asesor Experto para Operar con Índices Señal en vivo Características principales: Instrumentos soportados: .US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash Broker : RoboForex (cuenta ECN o Prime). Actividad media mensual: 100-200 órdenes Ganancia Esperada : 10-20% por mes Reducción máxima: Hasta 20% con la configuración de lotes por defecto Descripción: Quantum Index es un asesor experto de alta precisión, fiable y rentable diseñado para el trading automatizado en los principales índices bursát
CalcWave
Mohit Kumar
Asesores Expertos
CalcWave EA: Una Solución de Trading Robusta y Sin Indicadores (Sólo para EURUSD diario y gráfico H1) CalcWave es un Asesor Experto de ingeniería profesional que se basa puramente en modelos matemáticos y reglas de gestión de dinero, no se utilizan indicadores gráficos para la ejecución de operaciones. Respaldado por más de 20 años de experiencia comercial, este EA trata el comercio como un negocio, no como un juego de azar, y se adapta a los mercados dinámicos de hoy. Características principale
GOLD Stone
Ken Iijima
Asesores Expertos
GOLD Stone EA - La estrategia definitiva de seguimiento de tendencias para el oro DESCUENTO - ¡No te lo pierdas! Precio Original: $800 → Ahora: $150 LINE Signal Coming Soon! Resultados Impresionantes: Retorno de 12x en 2 Años Depósito Inicial: $10,000 Saldo Final: $122,532 Ganancia Neta: $112,532 (+1,125%) Periodo de Prueba: Enero 2024 - Diciembre 2025 (Aprox. 2 Años) Métricas de rendimiento pendientes Métrica Resultado Valoración Factor de beneficio 19.48 Excepcional (1
BeiDou Trend MT5
Xian Qin Ceng
5 (1)
Asesores Expertos
Beidou Trend EA es un EA de tendencia con un gran ratio beneficio-pérdida. El Breakout trading es un método muy antiguo. Ha sido ampliamente utilizado desde Livermore en la década de 1900. Han pasado más de 120 años. Este método es siempre eficaz, especialmente para XAUUSD y Oro con alta volatilidad. He estado utilizando el método de ruptura para obtener beneficios en XAUUSD desde el comienzo de mi carrera de inversión. Estoy familiarizado con este método. Es antiguo, simple y eficaz. Beidou Tre
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Asesores Expertos
La Inside Bar e one es una formación de vela de inversión/continuación, y es uno de los patrones de velas más negociados. Robot F1 le permite configurar diferentes estrategias de trading, Day Trade o swing trade, basadas en la Inside Bar como punto de partida. Este patrón sólo requiere dos velas para realizarse. Robot F1 utiliza este patrón extremadamente eficiente para identificar oportunidades de trading. Para hacer más efectivas las operaciones, cuenta con indicadores que pueden ser config
Gbpjpy Macd Trader
Tomas Vanek
Asesores Expertos
El GJ_H1_220100009_S_HD_CF_SQX_SL20 es una estrategia de negociación algorítmica para MetaTrader, probado en GBPJPY utilizando el marco de tiempo H1 a partir de abril 1, 2004, a abril 24, 2024 . No hay necesidad de configurar los parámetros, todos los ajustes ya están optimizados y ajustados. Broker recomendado RoboForex debido a la zona horaria EET. Usted puede encontrar el código fuente de la estrategia para StrategyQuant en el enlace: https: //quantmonitor.net/gbpjpy-macd-trader/ Los detal
FREE
Engage Synthetic Scalper Neural Network
Toha Arekaatera Akutina Gage
Asesores Expertos
¡¡!! ¡IMPORTANTE, POR FAVOR RECUERDE EJECUTAR ESTE EA EN EL MARCO DE TIEMPO DE 1 MINUTO Y EL ACTIVO BOOM1000 SOLAMENTE! Esta maravillosa pieza de software es un super inteligente algoritmo de auto-aprendizaje hecho para mt5, echa un vistazo a los ejemplos en la parte inferior de la página Engage ha tenido el placer de trabajar con un individuo muy talentoso, honesto y de buena voluntad llamado Nardus van Staden para crear este maravilloso producto, si quieres algo tan impresionante como esto, co
Genius Trades Pro
Loncey Duwarkah
Asesores Expertos
Operar manualmente es de alto riesgo, deje de perder dinero. Todo trader de éxito sabe que los índices siempre suben. Construido para obtener beneficios 300%+ más rápido en lugar de esperar. Revolucione su experiencia de trading y obtenga beneficios 24/7, ¡incluso mientras duerme! 100% profit. Live running proof link (  24/7 Bitcoin & Gold: Buy/Sell (Supply / Demand) Signals Live ) on our highly successful YouTube channel. Alternatively, please email us "cloud.pc@outlook.com" directly. 3. Constr
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
Asesores Expertos
Raja Trading PRO - La Red Inteligente de Recuperación de BEPs Descripcion del Producto ¿Estás cansado de los EAs de Cuadrícula ordinarios que se quedan atascados en drawdown durante días, persiguiendo objetivos de beneficios poco realistas? Raja Trading PRO lleva el concepto original a un nivel mucho más alto, ofreciendo características de nivel profesional que son muy superiores a la versión estándar. Este EA está diseñado con una filosofía completamente diferente: Recuperación Rápida. Este no
Ilan Universal mt5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ilan Universal es un asesor automático (robot de trading) utilizado para operar en todos los mercados financieros. Está en demanda entre los principiantes y los operadores experimentados debido a tales ventajas como la ejecución exacta de las reglas de negociación de la estrategia elegida, la reducción del número de errores subjetivos, y la liberación del tiempo del usuario. El depósito recomendado es de $ 10.000. El gran valor de este algoritmo es la posibilidad de optimización por los precios
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Open Season
Philipp Shvetsov
Asesores Expertos
Open Season es un Asesor Experto totalmente automatizado que permite a los operadores "activos" y "listos y olvidados" negociar rupturas de acción de precios EURUSD H1 de alta probabilidad. Detecta la acción del precio antes de la apertura de Londres y negocia las rupturas. El EA se basa en la psicología humana para operar con cortos de alta probabilidad. Cada operación está protegida por un stop loss Filtro de tiempo incorporado Tres técnicas de dimensionamiento de posiciones para adaptarse a s
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Descripción de Simo : un robot innovador con un sistema de trading único Simo es un revolucionario robot de trading que cambia las reglas del juego con su exclusivo sistema de trading. Utilizando el análisis de sentimiento y el aprendizaje automático, Simo lleva el trading a un nuevo nivel. Este robot puede trabajar en cualquier marco temporal, con cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Simo utiliza su propio algoritmo para tomar decisiones de trading. Varios enfoques
Range bkt EA
Fernando De Paljla Silva
Asesores Expertos
Range-Bkt utiliza La estrategia Range Breakout para generar retornos potenciales a través del análisis de rupturas basadas en niveles de soporte y resistencia basados en gráficos y patrones de velas . Esta configuración la suelen utilizar los traders profesionales. En todo el mundo. Si quieres un EA seguro, Range-Bkt es para ti. Range-Bkt no utiliza IA, martingala ni Grid, no hace milagros, pero es seguro. Los resultados Las imágenes aquí presentadas son de (fuera de muestra), por lo tanto mucho
Forex Market Scalper
Dzintars Jakovlevs
Asesores Expertos
FOREX MARKET SCALPER es un robot híbrido de scalping en cuentas de cobertura. ¡Si le gusta cuando su robot está en constante comercio y al mismo tiempo usted siente que tiene el control total, entonces este robot es perfecto para usted! No más agotamiento psicológico cuando en el comercio manual después de la apertura de la operación el precio de mercado va en sentido contrario y se siente cansado de constantes detracciones. Este robot opera en ambas direcciones al mismo tiempo y ya no le moles
Starlight MT5
Profalgo Limited
5 (5)
Asesores Expertos
Promoción actual: ¡Ahora solo 349$! Precio final: 999$ ¡Asegúrate de consultar nuestro "   paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   STARLIGHT es un revendedor nocturno muy avanzado y de bajo riesgo que utiliza un enfoque único para el algoritmo de entrada en comparación con otros revendedores nocturnos.  Fue desarrollado utilizando años de experiencia en el comercio en vivo con la estrategia media-reversa, y seleccionó solo los mejores pares y técnicas para i
Opal MT5
Oeyvind Borgsoe
Asesores Expertos
Oferta por tiempo limitado: ¡50% de descuento en el precio de lanzamiento de un día! Opal es una potente herramienta que utiliza algoritmos de vanguardia y cálculos basados en IA. Este EA totalmente automatizado engloba las cualidades excepcionales que asociamos a la opulenta piedra preciosa: toma de decisiones adecuada, prudencia y fuerte protección. El capital está protegido por módulos avanzados de gestión monetaria, filtros, trailing stop de dos pasos y personalización flexible. Opal ta
Xauusd gold
Victor Jacobus Daniel Coetzee
Asesores Expertos
Este asesor experto tiene y la gestión de riesgos y funciona mejor en un marco de tiempo de 1 hora la cuenta para iniciar el comercio debe ser de al menos 300 $ para obtener beneficios Draw Down es de 24.2%. la obtención de beneficios es del 76,8% de todas las operaciones también se puede ejecutar en un marco de tiempo 15 el crecimiento de 1 mes es del 76 por favor recuerde siempre si tiene pérdidas es parte del comercio por favor, hágamelo saber si usted lucha estoy aquí para ayudar y hacer me
Accurate Shot MT5
Yurii Yasny
Asesores Expertos
archivo set reguired Siqnal en vivo - es un sistema de trading basado en la correlación de varios indicadores clásicos con ciertos parámetros para alcanzar los objetivos necesarios de control de entrada y salida del mercado. parámetros para lograr los objetivos necesarios de control de entrada y salida del mercado. El número mínimo de parámetros simplifica enormemente el trabajo con el Asesor Experto. Asesor. La estrategia se basa en un sistema clásico de sobrecompra/sobreventa con la posible i
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Asesores Expertos
Revolucione su juego de trading con FabTradeX: ¡Un Asesor Experto probado durante décadas para dominar el GBPJPY! Embárcate en una nueva era de excelencia comercial con FabTradeX, un intrincado Asesor Experto meticulosamente diseñado para el comercio algorítmico en el par de divisas GBPJPY. Esta estrategia de potencia no es sólo un cambio de juego - es una década de mercado a largo explotar la tendencia que supera constantemente, rara vez pisar en territorio negativo. ¿El secreto? No está sobrea
Inteligente TRex Raptor Rapido
Cesar Juan Flores Navarro
Asesores Expertos
Robot de Forex configurable al 100%, contiene los parámetros necesarios para configurar el EA Raptor de tal manera que no queme ni una cuenta (ver las tablas), Observe las tablas y elija la mejor configuración. Este EA le permite crear configuraciones seleccionando los parámetros adecuadamente. El EA Raptor se basa en el precio de apertura y si posible tendencia, marcando y adecuándose en cada paso.. por lo que tiene los siguientes parámetros: Lots Inicio(Volumen 1, 0.1 ,0.01).......0.01 (Poner
Spike Catcher Counter
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Nombre EA : Spike Catcher Counter Marco de tiempo: 1 minuto Saldo mínimo de cada activo : 200$ Indicadores/Parámetros: Volumen: El número de operaciones ejecutadas durante cada barra de precios de 1 minuto. Envolventes: Un indicador técnico que consiste en bandas superiores e inferiores alrededor de una media móvil para identificar potenciales niveles de sobrecompra y sobreventa. SAR parabólico: Indicador de seguimiento de tendencia que proporciona posibles puntos de entrada y salida trazando pu
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
RSI inteligente es un robot scalping totalmente automatizado que utiliza un muy eficiente Índice de Fuerza Relativa (RSI) estrategia de ruptura, el análisis probabilístico con (RSI). Más eficaz en el precio Probabilidad acumulada de una distribución normal que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Las transacciones ocurren casi todos los días como Scalping seguir la tendencia. Un robot de Forex que utiliza el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI) combinado con una red neuronal artific
Imbalance HFT
Mei Yang
Asesores Expertos
Esta estrategia vigila continuamente los cambios en la evolución de los precios, consumiendo toda la liquidez del mercado. No le importa a dónde vaya el precio del activo; mientras haya fluctuaciones de precios, seguirá absorbiendo liquidez. Sí, es así de increíble. La estrategia funciona mejor con oro. Cuando se ejecuta en activos que no son de oro, es necesario ajustar los parámetros. Tiempo: Mejor 5 minutos Stop loss fijo: 800 puntos Beneficio fijo: 800 puntos Aplicado a mercados con alta li
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Asesores Expertos
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Regression Channel Pro MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
El EA trabaja en el canal de regresión lineal. El EA opera desde los límites del canal, tiene la función de reducir la reducción en la cuenta superponiendo órdenes no rentables. El gráfico muestra información sobre las ganancias y dibuja el propio canal de regresión. Versión MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/56494 OPCIONES: PERIODO - el número de barras a calcular; COEFICIENTE - coeficiente para calcular los límites del canal; GRADO - tipo de construcción del canal; MIN_CHANNEL_WI
Zazen EA MT5
Christian Koehler
Asesores Expertos
¡Bienvenido a la revolución del trading! Somos un equipo de expertos en trading con muchos años de experiencia que han canalizado sus conocimientos en el desarrollo de Zazen EA. Zazen EA también se puede utilizar con empresas PropTrading (por ejemplo FTMO). El EA tiene muchas funciones (por ejemplo, límite de drawdown) que se requieren específicamente en el área de prop trading. El nombre "Zazen" no es una coincidencia. Se deriva de la práctica de meditación budista que promueve la calma, la ser
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Asesores Expertos
RiskGuard PRO - Defensa inteligente para operadores serios en EURJPY M15 RiskGuard PRO es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado exclusivamente para el par EURJPY en el marco temporal M15 , con un enfoque total en la preservación del capital, la gestión avanzada del riesgo y la ejecución estratégica de múltiples enfoques operativos . A diferencia de los EAs tradicionales, RiskGuard PRO ha sido desarrollado con tecnología propia y arquitectura inteligente , capaz de operar con seguridad
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Asesores Expertos
Herramientas para ganar dinero e investigar. El núcleo de las señales comerciales y la estrategia se basa en el algoritmo del autor para la formación de patrones de pronóstico de precios. ¡Aplicable a cualquier instrumento! Complementado con un sistema de control basado en el MA "Nine-Tailed Fox" , actualizando y ajustando la señal con la mayor precisión posible para el mercado, instrumento y periodo de trabajo. Elegible: Todos los instrumentos en todos los mercados (hay excepciones). Para qu
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
Otros productos de este autor
PipBandint Pro
Isaac Nhlapo
Asesores Expertos
PipBandit Pro - Scalper Edition es un Asesor Experto (EA) diseñado para traders interesados en movimientos de mercado a corto plazo. Este EA admite enfoques de trading tanto de swing como de scalping, con funcionalidad para operaciones rápidas y de alta frecuencia utilizando parámetros de stop-loss y take-profit. La herramienta está diseñada para operar en mercados dinámicos y también puede configurarse para trading a largo plazo en marcos temporales más altos.
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario