PipBandit Quantum Gold Scalper

Este EA está construido específicamente para el comercio XAUUSD con precisión y confianza. Se asegura de que las operaciones se introducen con la más alta probabilidad y tiene herramientas de gestión de riesgo impresionante en su lugar. Pruébelo, es único en el mercado.

Para el 1 minuto XAUUSD preconfigurado para 1 minuto.

Por favor, envíeme un mensaje para cualquier ayuda.

Recomendaciones y requisitos;

Par de divisas: XAUUSD

Marco de tiempo: M1 o M5

Depósito mínimo: $50



Depósito inicial recomendado: $100

Tipo de cuenta: Cualquier tipo de cuenta de su elección

Brokers: Cualquier broker que ofrezca spreads ajustados o bajos, recomiendo Deriv, Avarade y Exness.

Apalancamiento: 1:500 recomendado



