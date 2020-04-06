PipBandit Quantum Gold Scalper
- Asesores Expertos
- Isaac Nhlapo
- Versión: 3.5
- Activaciones: 5
Este EA está construido específicamente para el comercio XAUUSD con precisión y confianza. Se asegura de que las operaciones se introducen con la más alta probabilidad y tiene herramientas de gestión de riesgo impresionante en su lugar. Pruébelo, es único en el mercado.
Para el1 minuto XAUUSD preconfigurado para 1 minuto.
Por favor, envíeme un mensaje para cualquier ayuda.
Recomendaciones y requisitos;
- Par de divisas: XAUUSD
- Marco de tiempo: M1 o M5
- Depósito mínimo: $50
- Depósito inicial recomendado: $100
- Tipo de cuenta: Cualquier tipo de cuenta de su elección
- Brokers: Cualquier broker que ofrezca spreads ajustados o bajos, recomiendo Deriv, Avarade y Exness.
- Apalancamiento: 1:500 recomendado
- IMPORTANTE: El EA será más agresivo durante la sesión norteamericana GMT+5 (01:00pm - 10:00pm )