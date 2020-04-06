Quantum Mechanics AI

Quantum Mechanics AI – Trading de Precisión en Oro (XAUUSD)

El mercado del oro (XAUUSD) es conocido por sus fuertes tendencias y volatilidad impredecible. Muchos traders se sienten atraídos por su potencial, pero les resulta complicado de analizar. Quantum Mechanics AI es un Expert Advisor (EA) avanzado diseñado específicamente para el oro.

Utiliza modelos computacionales avanzados y no depende de una sola visión lineal del mercado. Analiza precio, volatilidad y momentum al mismo tiempo y solo ejecuta operaciones cuando detecta un “estado de confluencia” de alta probabilidad. Este enfoque probabilístico filtra el ruido del mercado y se concentra en oportunidades significativas.

Este EA no es genérico, está hecho para operar oro con precisión.

Fácil de usar: Funciona con un capital inicial de solo 10 euros. El precio aumenta 60$ cada 10 compras.

Características principales

  • Quantum Analysis Core: Analiza varias variables del mercado para identificar operaciones con alta probabilidad

  • Especializado en Oro (XAUUSD): Todos los parámetros optimizados para el comportamiento y la volatilidad del oro

  • Gestión dinámica de riesgo: Calcula automáticamente el tamaño de la posición según el riesgo elegido

  • Adaptación a la volatilidad: Más cauteloso en mercados laterales, más activo en tendencias claras

  • Filtros de trading estrictos: Evita condiciones desfavorables con filtros de spread y ejecución

  • Totalmente personalizable: Listo para usar, pero permite ajustes avanzados por traders expertos

Por qué oro

La especialización mejora la precisión. En lugar de crear un EA promedio para varios instrumentos, este EA fue desarrollado solo para el oro, usando patrones históricos de precios y modelos de volatilidad.

Configuración y recomendaciones

  • Símbolo: XAUUSD (o GOLD, según el broker)

  • Timeframe: 30 minutos recomendado

  • Broker: Cuenta ECN, Raw o swap-free, con spreads bajos y mínima slippage

  • Apalancamiento: 1:100–1:500

  • VPS: Recomendado VPS de baja latencia para operar 24/7

Aviso: Operar Forex y CFDs con margen conlleva alto riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Resultados pasados no garantizan resultados futuros. Opera de manera responsable.
