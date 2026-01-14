QuantumAlgo Smart Scalper EA
- Asesores Expertos
- Husain Haider Zaidi
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
NOTA: Solo XAUUSD (oro) y marco de tiempo de 5 minutos. No operará otros símbolos.
Resumen de QuantumAlgo EA QuantumAlgo EA es un asesor experto para MT5 diseñado para traders que exigen una confluencia inteligente, bajo drawdown y alto ratio de acierto. Basado en un marco híbrido de Order Block, FVG, barridos de liquidez y niveles de Fibonacci, ofrece entradas inteligentes и salidas disciplinadas.
🧠 Lógica Core y Filtros
-
Detección de Order Block: Identifica zonas OB con lógica BOS y CHoCH.
-
Escáner FVG: Detecta zonas de desequilibrio con precisión.
-
Barrido de Liquidez: Rastrea manipulaciones de precio con ATR y confirma reversiones.
-
Confluencia Fibonacci: Entradas precisas en niveles 0.618, 0.5 y 0.382.
-
Filtros de Tendencia: ADX, MACD y RSI para confirmar el momentum y evitar falsas entradas.
📊 Gestión de Operaciones
-
SL/TP Fijo: SL: 800 puntos / TP: 1200 puntos.
-
Salida por Tiempo: Cierre automático tras 8 velas para evitar sobreexposición.
✅ Por qué los Traders aman QuantumAlgo
-
Lógica de confluencia de múltiples capas.
-
Bajo drawdown con filtros de riesgo estrictos.
-
Alta tasa de acierto respaldada por sinergia de indicadores.
-
Backtesting con 100% de calidad histórica.