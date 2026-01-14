QuantumAlgo Smart Scalper EA

NOTA: Solo XAUUSD (oro) y marco de tiempo de 5 minutos. No operará otros símbolos.


Resumen de QuantumAlgo EA QuantumAlgo EA es un asesor experto para MT5 diseñado para traders que exigen una confluencia inteligente, bajo drawdown y alto ratio de acierto. Basado en un marco híbrido de Order Block, FVG, barridos de liquidez y niveles de Fibonacci, ofrece entradas inteligentes и salidas disciplinadas.

🧠 Lógica Core y Filtros

  • Detección de Order Block: Identifica zonas OB con lógica BOS y CHoCH.

  • Escáner FVG: Detecta zonas de desequilibrio con precisión.

  • Barrido de Liquidez: Rastrea manipulaciones de precio con ATR y confirma reversiones.

  • Confluencia Fibonacci: Entradas precisas en niveles 0.618, 0.5 y 0.382.

  • Filtros de Tendencia: ADX, MACD y RSI para confirmar el momentum y evitar falsas entradas.

📊 Gestión de Operaciones

  • SL/TP Fijo: SL: 800 puntos / TP: 1200 puntos.

  • Salida por Tiempo: Cierre automático tras 8 velas para evitar sobreexposición.

✅ Por qué los Traders aman QuantumAlgo

  • Lógica de confluencia de múltiples capas.

  • Bajo drawdown con filtros de riesgo estrictos.

  • Alta tasa de acierto respaldada por sinergia de indicadores.

  • Backtesting con 100% de calidad histórica.


Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Impulse Lab es un asesor de trading profesional para XAUUSD, construido sobre la lógica del mercado institucional. Utiliza estructuras de impulso, patrones de acción de precios y un motor de puntuación en lugar de señales binarias. Gold Impulse Lab no es un scalper ni un robot indicador. El asesor analiza el mercado del oro a través de una combinación de: movimiento de impulso desde el precio de anclaje patrones de acción de precios confirmados sistemas de evaluación de la fuerza de la seña
Ladder Trend
Chao Wang Pan
Asesores Expertos
Descripción de la estrategia: esta EA es la tendencia EA, la idEA es la forma más simple de perseguir las prácticas comerciales, con la pérdida de stop - loss móvil truncado a tiempo para ejecutar las ganancias, las principales transacciones de ea EURUSD y XAUUSD. Configuración de parámetros: Transaction: EA sólo funciona si Transaction=true. Lots: El siguiente número de una Mano, se recomienda 10. 000 USD orden 1 Mano estándar es: 10000USD 0.1 Mano. Maxi_point: El límite máximo de diferencia de
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Asesores Expertos
Descargo de responsabilidad : Tenga en cuenta que las pautas estacionales no siempre son fiables. Por lo tanto, una gestión prudente del riesgo es crucial para minimizar las pérdidas. Las pautas estacionales en el mundo financiero son como un secreto bien guardado que los inversores de éxito utilizan en su beneficio. Estos patrones son movimientos recurrentes de los precios que se producen durante periodos específicos o en torno a acontecimientos especiales. Además, también hay patrones intradí
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Asesores Expertos
Trading de Forex Automatizado con Enfoque en la Gestión de Riesgos Esta es una traducción generada por IA para su idioma. Tenga en cuenta que pueden estar presentes algunos errores. (Archivos/Configuraciones Actualizadas en la Comunidad DFX MQL5, enlace abajo) Desate el Poder de los Cruces de EMA con un Enfoque Disciplinado para la Rentabilidad EMA Pro de DFX es un potente y fácil de usar Asesor Experto (EA) de Forex diseñado para automatizar sus estrategias de trading. Está basado en una estra
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
5 (5)
Asesores Expertos
Aurum Sentinel Pro - El cazador de FVG multi-marco de tiempo para XAUUSD ¡Dé rienda suelta al poder de las brechas de valor justo a través de múltiples marcos de tiempo! Aurum Sentinel Pro es un Asesor Experto altamente especializado diseñado para el rey de los mercados de divisas: XAUUSD (Oro) . Utiliza una sofisticada estrategia multi-marco de tiempo basada en la identificación y explotación de Fair Value Gaps (FVGs) - esas poderosas áreas de discontinuidad en el mercado que a menudo actúan
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Asesores Expertos
SpeedScalper AI MT5 es un robot de scalping de última generación desarrollado por un equipo altamente experimentado en trading y codificación. Está diseñado para scalping en uno de los pares de criptomonedas más populares BTCUSD . Desbloquea el poder del trading automatizado con este avanzado SpeedScalper AI MT5 específicamente diseñado para el par BTCUSD . Ya sea que esté operando en el gráfico de 1 minuto o de 4 horas, este bot se adapta a cualquier marco de tiempo, por lo que es una herramien
Orderflow Scalper EA
TitanScalper
Asesores Expertos
ORDERFLOW SCALPER EA 4.5 [Detección de absorción/agotamiento de alta precisión en tiempo real] Sistema de Trading Avanzado Delta Merge para Traders Profesionales Full Documentation: [ Download PDF ] Instrument : US30 [DJ30] Time Frame : 15Min Myfxbook Chart: [myfxbook.com/members/DeltaMerge/] Recommended Brokers : icmarkets, fpmarkets [This EA is fully optimized for ICMARKETS US30 conditions] ️ Original Price: $2,399 Limited-Time Offer: $899 Tecnología revolucionaria de anális
