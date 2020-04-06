TRDR Bot1

Asesor Experto Multi-Indicador MT5 Diseñado para la Alineación de Tendencia, Reversión y Momento

TRDR Bot-1 es un Asesor Experto versátil desarrollado por TRADEWYZE, diseñado para operadores que desean un sistema robusto, basado en reglas, que combine seguimiento de tendencias, detección de reversiones, confirmación de momentum y estrictas protecciones de riesgo. El EA combina múltiples indicadores - MACD, Estocástico, CCI, Oscilador de Media Móvil (MAO), detección de Pin Bar y patrones de Color de Velas - para identificar configuraciones comerciales de alta calidad en Forex, Índices, Cripto y Materias Primas.

Este EA no es una Caja Negra. Todos los indicadores, umbrales y protecciones son totalmente transparentes y ajustables.

Lógica de estrategia multiindicador

TRDR Bot-1 utiliza un enfoque de señales por capas: identificación de tendencia confirmación de zona de inversión validación de osciladores lógica de velas comprobaciones de umbral de impulso.

Lógica deentrada

Una operación se activa sólo cuando se alinean varias condiciones:

1. Filtro de color de vela

  • Configuración alcista: Una secuencia de velas bajistas con cuerpos fuertes (agotamiento de reversión).
  • Configuración bajista: Una secuencia de velas alcistas que indican una posible reversión.

2. Confirmación MACD

  • Alcista: La línea MACD cruza por encima de la línea de señal
  • Bajista: La línea MACD cruza por debajo de la línea Signal

3. Oscilador estocástico

  • Alcista: %K cruza por encima de %D en zona de sobreventa
  • Bajista: %K cruza por debajo de %D en zona de sobrecompra

4. Umbral MAO

  • El oscilador de media móvil debe cruzar un umbral configurado en la dirección de la operación.

Esta lógica combinada ayuda a filtrar el ruido y asegura sólo entradas fuertes basadas en la convergencia.

Lógica de salida

TRDR Bot-1 utiliza una combinación de inversiones de indicadores y estructuras de velas para salir de las operaciones:

1. Niveles de inversión del CCI

  • Cerrar en Largo cuando el CCI cae por debajo de +500
  • Cerrar en corto cuando el CCI suba por encima de -500

2. Detección de Pin Bar

  • Pin bar alcista cerrar corto
  • Pin bar bajista cierre largo

3. Trailing Stop (Dinámico)
Se mueve con el precio para asegurar los beneficios durante los movimientos importantes del mercado .

Puede ajustar los umbrales para adaptarlos a su estilo de negociación.

Gestión dinámica del riesgo y protecciones

TRDR Bot-1 incluye capas de protección esenciales para preservar el capital y evitar el exceso de negociación:

  • Stop Loss / Take Profit (basado en pips)
  • Filtro de diferencial máximo: bloquea las entradas durante la ampliación de los diferenciales .
  • Límite de Pérdida Diaria - detiene las operaciones del día si se excede .
  • Protección contra caídas del capital
  • Límites de posición - limita el total de lotes abiertos y el número de operaciones
  • Hora de reinicio diario: reinicia los contadores automáticamente .
  • Filtros de sesión: restringe o permite la negociación por sesión u hora del día .

Estos controles ayudan a garantizar una automatización más segura y estable.

Filtro de noticias (pruebas BETA)

TRDR Bot-1 incluye un ligero sistema de filtrado de noticias:

  • Extrae eventos económicos a través de Forex Factory RSS
  • Filtra por divisa (USD, EUR, etc.)
  • Permite el filtrado de impacto Alto / Medio
  • Detiene las operaciones durante las ventanas de noticias de alto riesgo

Ejecución y fiabilidad mejoradas

  • Ejecución de operaciones totalmente autónoma
  • Visualización de señales (opcional) para un seguimiento discrecional
  • El panel en tiempo real muestra las operaciones abiertas y las protecciones
  • Compatible con los principales brokers MT5
  • Funciona en Forex, Materias Primas, Cripto e Índices
  • Optimizado para una ejecución rápida y en condiciones estables

Ideal para

  • Traders que desean una automatización estructurada y basada en reglas
  • Seguidores de estrategias de tendencia e inversión
  • Configuraciones semiautomatizadas (señales + indicadores visuales)
  • Operadores minoristas que amplían sus cuentas o se preparan para los retos de las empresas de capital riesgo
  • Negociación de múltiples activos (FX, Oro y Cripto CFDs*)

Asistencia y actualizaciones

Envíenos un mensaje directo a través de MQL5 para obtener actualizaciones continuas, orientación sobre la configuración de EA y soporte profesional de TRADEWYZE.


    #ExploreYourTradingEdge.

    El trading implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

