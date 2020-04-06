Asesor Experto Multi-Indicador MT5 Diseñado para la Alineación de Tendencia, Reversión y Momento



TRDR Bot-1 es un Asesor Experto versátil desarrollado por TRADEWYZE, diseñado para operadores que desean un sistema robusto, basado en reglas, que combine seguimiento de tendencias, detección de reversiones, confirmación de momentum y estrictas protecciones de riesgo. El EA combina múltiples indicadores - MACD, Estocástico, CCI, Oscilador de Media Móvil (MAO), detección de Pin Bar y patrones de Color de Velas - para identificar configuraciones comerciales de alta calidad en Forex, Índices, Cripto y Materias Primas.

Este EA no es una Caja Negra. Todos los indicadores, umbrales y protecciones son totalmente transparentes y ajustables.

Lógica de estrategia multiindicador



TRDR Bot-1 utiliza un enfoque de señales por capas: identificación de tendencia → confirmación de zona de inversión → validación de osciladores → lógica de velas → comprobaciones de umbral de impulso.

Lógica de entrada



Una operación se activa sólo cuando se alinean varias condiciones:

1. Filtro de color de vela

Configuración alcista: Una secuencia de velas bajistas con cuerpos fuertes (agotamiento de reversión).

Configuración bajista: Una secuencia de velas alcistas que indican una posible reversión.

2. Confirmación MACD

Alcista: La línea MACD cruza por encima de la línea de señal

Bajista: La línea MACD cruza por debajo de la línea Signal

3. Oscilador estocástico

Alcista: %K cruza por encima de %D en zona de sobreventa

Bajista: %K cruza por debajo de %D en zona de sobrecompra

4. Umbral MAO

El oscilador de media móvil debe cruzar un umbral configurado en la dirección de la operación.

Esta lógica combinada ayuda a filtrar el ruido y asegura sólo entradas fuertes basadas en la convergencia.

Lógica de salida



TRDR Bot-1 utiliza una combinación de inversiones de indicadores y estructuras de velas para salir de las operaciones:

1. Niveles de inversión del CCI

Cerrar en Largo cuando el CCI cae por debajo de +500

Cerrar en corto cuando el CCI suba por encima de -500

2. Detección de Pin Bar

Pin bar alcista → cerrar corto

Pin bar bajista → cierre largo

3. Trailing Stop (Dinámico)

Se mueve con el precio para asegurar los beneficios durante los movimientos importantes del mercado .

Puede ajustar los umbrales para adaptarlos a su estilo de negociación.

Gestión dinámica del riesgo y protecciones



TRDR Bot-1 incluye capas de protección esenciales para preservar el capital y evitar el exceso de negociación:

Stop Loss / Take Profit (basado en pips)

Filtro de diferencial máximo : bloquea las entradas durante la ampliación de los diferenciales .

. Límite de Pérdida Diaria - detiene las operaciones del día si se excede .

. Protección contra caídas del capital

Límites de posición - limita el total de lotes abiertos y el número de operaciones

Hora de reinicio diario : reinicia los contadores automáticamente .

. Filtros de sesión : restringe o permite la negociación por sesión u hora del día .

Estos controles ayudan a garantizar una automatización más segura y estable.

Filtro de noticias (pruebas BETA)



TRDR Bot-1 incluye un ligero sistema de filtrado de noticias:

Extrae eventos económicos a través de Forex Factory RSS

Filtra por divisa (USD, EUR, etc.)

Permite el filtrado de impacto Alto / Medio

Detiene las operaciones durante las ventanas de noticias de alto riesgo

Ejecución y fiabilidad mejoradas



Ejecución de operaciones totalmente autónoma

Visualización de señales (opcional) para un seguimiento discrecional

El panel en tiempo real muestra las operaciones abiertas y las protecciones

Compatible con los principales brokers MT5

Funciona en Forex, Materias Primas, Cripto e Índices

Optimizado para una ejecución rápida y en condiciones estables

Ideal para



Traders que desean una automatización estructurada y basada en reglas

Seguidores de estrategias de tendencia e inversión

Configuraciones semiautomatizadas (señales + indicadores visuales)

Operadores minoristas que amplían sus cuentas o se preparan para los retos de las empresas de capital riesgo

Negociación de múltiples activos (FX, Oro y Cripto CFDs*)

Asistencia y actualizaciones

Envíenos un mensaje directo a través de MQL5 para obtener actualizaciones continuas, orientación sobre la configuración de EA y soporte profesional de TRADEWYZE.



#ExploreYourTradingEdge.

El trading implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.