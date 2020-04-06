TRDR Bot1
Asesor Experto Multi-Indicador MT5 Diseñado para la Alineación de Tendencia, Reversión y Momento
TRDR Bot-1 es un Asesor Experto versátil desarrollado por TRADEWYZE, diseñado para operadores que desean un sistema robusto, basado en reglas, que combine seguimiento de tendencias, detección de reversiones, confirmación de momentum y estrictas protecciones de riesgo. El EA combina múltiples indicadores - MACD, Estocástico, CCI, Oscilador de Media Móvil (MAO), detección de Pin Bar y patrones de Color de Velas - para identificar configuraciones comerciales de alta calidad en Forex, Índices, Cripto y Materias Primas.
Este EA no es una Caja Negra. Todos los indicadores, umbrales y protecciones son totalmente transparentes y ajustables.
Lógica de estrategia multiindicador
TRDR Bot-1 utiliza un enfoque de señales por capas: identificación de tendencia → confirmación de zona de inversión → validación de osciladores → lógica de velas → comprobaciones de umbral de impulso.
Lógica deentrada
Una operación se activa sólo cuando se alinean varias condiciones:
1. Filtro de color de vela
- Configuración alcista: Una secuencia de velas bajistas con cuerpos fuertes (agotamiento de reversión).
- Configuración bajista: Una secuencia de velas alcistas que indican una posible reversión.
2. Confirmación MACD
- Alcista: La línea MACD cruza por encima de la línea de señal
- Bajista: La línea MACD cruza por debajo de la línea Signal
3. Oscilador estocástico
- Alcista: %K cruza por encima de %D en zona de sobreventa
- Bajista: %K cruza por debajo de %D en zona de sobrecompra
4. Umbral MAO
- El oscilador de media móvil debe cruzar un umbral configurado en la dirección de la operación.
Esta lógica combinada ayuda a filtrar el ruido y asegura sólo entradas fuertes basadas en la convergencia.
Lógica de salida
TRDR Bot-1 utiliza una combinación de inversiones de indicadores y estructuras de velas para salir de las operaciones:
1. Niveles de inversión del CCI
- Cerrar en Largo cuando el CCI cae por debajo de +500
- Cerrar en corto cuando el CCI suba por encima de -500
2. Detección de Pin Bar
- Pin bar alcista → cerrar corto
- Pin bar bajista → cierre largo
3. Trailing Stop (Dinámico)
Se mueve con el precio para asegurar los beneficios durante los movimientos importantes del mercado .
Puede ajustar los umbrales para adaptarlos a su estilo de negociación.
Gestión dinámica del riesgo y protecciones
TRDR Bot-1 incluye capas de protección esenciales para preservar el capital y evitar el exceso de negociación:
- Stop Loss / Take Profit (basado en pips)
- Filtro de diferencial máximo: bloquea las entradas durante la ampliación de los diferenciales .
- Límite de Pérdida Diaria - detiene las operaciones del día si se excede .
- Protección contra caídas del capital
- Límites de posición - limita el total de lotes abiertos y el número de operaciones
- Hora de reinicio diario: reinicia los contadores automáticamente .
- Filtros de sesión: restringe o permite la negociación por sesión u hora del día .
Estos controles ayudan a garantizar una automatización más segura y estable.
Filtro de noticias (pruebas BETA)
TRDR Bot-1 incluye un ligero sistema de filtrado de noticias:
- Extrae eventos económicos a través de Forex Factory RSS
- Filtra por divisa (USD, EUR, etc.)
- Permite el filtrado de impacto Alto / Medio
- Detiene las operaciones durante las ventanas de noticias de alto riesgo
Ejecución y fiabilidad mejoradas
- Ejecución de operaciones totalmente autónoma
- Visualización de señales (opcional) para un seguimiento discrecional
- El panel en tiempo real muestra las operaciones abiertas y las protecciones
- Compatible con los principales brokers MT5
- Funciona en Forex, Materias Primas, Cripto e Índices
- Optimizado para una ejecución rápida y en condiciones estables
Ideal para
- Traders que desean una automatización estructurada y basada en reglas
- Seguidores de estrategias de tendencia e inversión
- Configuraciones semiautomatizadas (señales + indicadores visuales)
- Operadores minoristas que amplían sus cuentas o se preparan para los retos de las empresas de capital riesgo
- Negociación de múltiples activos (FX, Oro y Cripto CFDs*)
Asistencia y actualizaciones
Envíenos un mensaje directo a través de MQL5 para obtener actualizaciones continuas, orientación sobre la configuración de EA y soporte profesional de TRADEWYZE.
El trading implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
