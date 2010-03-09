TRDR Bot4
- Asesores Expertos
- Musa Mampondo
- Versión: 1.1
- Activaciones: 10
Asesor Experto MT5 de Momento y Fuerza Avanzado Construido para Precisión, Control y Consistencia
TRDR Bot-4 es un Asesor Experto de nueva generación desarrollado por TRADEWYZE, diseñado para operadores que desean un equilibrio entre una potente automatización, sólidos controles de riesgo y una lógica de estrategia transparente. Este EA ofrece una confirmación de entrada más fuerte, una fiabilidad mejorada de las órdenes y una gestión flexible del dinero adecuada para índices, materias primas y entornos de negociación de divisas.
Este EA no es una Caja Negra. Todos los indicadores, umbrales y protecciones son totalmente transparentes y ajustables.
Lógica de estrategia multiindicador
TRDR Bot-4 combina tres indicadores probados de impulso/fuerza para generar entradas y salidas de alta probabilidad:
Lógica de entrada
- Entradas Largas:
- Williams' %R (46) cruza por encima de -10
- Bulls Power (2) confirma un creciente impulso alcista
- Entradas Cortas:
- Williams ' %R (46) cruza por debajo de -80
- Bulls Power (2) confirma el debilitamiento del impulso
Lógica de salida
- Bears Power (16) activa la salida cuando el impulso se invierte:
- Por encima de +7,5 para operaciones largas
- Por debajo de -7,5 para operaciones cortas
Esta combinación proporciona una visión equilibrada de la volatilidad, la fuerza de la tendencia y los niveles de agotamiento.
También puede ajustar la configuración a su preferencia.
Sistema dinámico de gestión de riesgos
TRDR Bot-4 ofrece a los operadores un control total sobre la exposición con dos modos adaptables de tamaño de lote:
Modo de lote estático
Utilice un tamaño de lote fijo para un dimensionamiento predecible de las operaciones .
Modo de riesgo automático
Calcula automáticamente el tamaño del lote en función de :
- Saldo de la cuenta
- Porcentaje de riesgo por operación (por defecto: 1,5%)
- Puntos Stop Loss (por defecto: 100)
Esto garantiza que el tamaño de sus posiciones se ajuste de forma inteligente a la volatilidad del mercado y al crecimiento de la cuenta.
Las protecciones adicionales incluyen:
- Límite máximo de pérdidas diarias
- Protección de acciones
- Filtro de diferencial
- Gestión de detracciones
Ejecución y fiabilidad mejoradas
- Aumento de los intentos internos de reintento de operaciones
- Compatible con los principales brokers MT5
- Optimizado para entornos de baja dispersión
Ideal para
- Operadores minoristas que buscan una automatización estructurada
- Operadores que prefieren entradas confirmadas por indicadores
- Perfeccionamiento de señales y configuraciones semiautomatizadas
- Cuentas en crecimiento y superación de los retos de las empresas de accesorios
Asistencia y actualizaciones
Envíenos un mensaje directo a través de MQL5 para obtener actualizaciones continuas, orientación sobre la configuración de EA y soporte profesional de TRADEWYZE.
#ExploreYourTradingEdge.
El comercio implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.