Asesor Experto MT5 de Momento y Fuerza Avanzado Construido para Precisión, Control y Consistencia



TRDR Bot-4 es un Asesor Experto de nueva generación desarrollado por TRADEWYZE, diseñado para operadores que desean un equilibrio entre una potente automatización, sólidos controles de riesgo y una lógica de estrategia transparente. Este EA ofrece una confirmación de entrada más fuerte, una fiabilidad mejorada de las órdenes y una gestión flexible del dinero adecuada para índices, materias primas y entornos de negociación de divisas.

Este EA no es una Caja Negra. Todos los indicadores, umbrales y protecciones son totalmente transparentes y ajustables.

Lógica de estrategia multiindicador



TRDR Bot-4 combina tres indicadores probados de impulso/fuerza para generar entradas y salidas de alta probabilidad:

Lógica de entrada



Entradas Largas :

- Williams' %R (46) cruza por encima de -10

- Bulls Power (2) confirma un creciente impulso alcista

Entradas Cortas:

- Williams ' %R (46) cruza por debajo de -80

- Bulls Power (2) confirma el debilitamiento del impulso





Lógica de salida



Bears Power (16) activa la salida cuando el impulso se invierte:

- Por encima de +7,5 para operaciones largas

- Por debajo de -7,5 para operaciones cortas

Esta combinación proporciona una visión equilibrada de la volatilidad, la fuerza de la tendencia y los niveles de agotamiento.

También puede ajustar la configuración a su preferencia.

Sistema dinámico de gestión de riesgos



TRDR Bot-4 ofrece a los operadores un control total sobre la exposición con dos modos adaptables de tamaño de lote:

Modo de lote estático

Utilice un tamaño de lote fijo para un dimensionamiento predecible de las operaciones .

Modo de riesgo automático

Calcula automáticamente el tamaño del lote en función de :

Saldo de la cuenta

Porcentaje de riesgo por operación (por defecto: 1,5%)

Puntos Stop Loss (por defecto: 100)

Esto garantiza que el tamaño de sus posiciones se ajuste de forma inteligente a la volatilidad del mercado y al crecimiento de la cuenta.

Las protecciones adicionales incluyen:

Límite máximo de pérdidas diarias

Protección de acciones

Filtro de diferencial

Gestión de detracciones

Ejecución y fiabilidad mejoradas



Aumento de los intentos internos de reintento de operaciones

Compatible con los principales brokers MT5

Optimizado para entornos de baja dispersión

Ideal para



Operadores minoristas que buscan una automatización estructurada

Operadores que prefieren entradas confirmadas por indicadores

Perfeccionamiento de señales y configuraciones semiautomatizadas

Cuentas en crecimiento y superación de los retos de las empresas de accesorios

Asistencia y actualizaciones

Envíenos un mensaje directo a través de MQL5 para obtener actualizaciones continuas, orientación sobre la configuración de EA y soporte profesional de TRADEWYZE.



#ExploreYourTradingEdge.

El comercio implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.