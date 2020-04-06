Precision bias entry

Precision bias es un Asesor Experto intradía limpio, basado en reglas que construye un sesgo direccional a partir del rango de precios del día anterior y sólo opera cuando la tendencia y la estructura de la vela están de acuerdo.

El EA lee el máximo del día anterior (PDH) y el mínimo del día anterior (PDL) en el marco de tiempo diario, calcula el punto medio y, a continuación, utiliza el gráfico M5 para decidir si buscar compras o ventas.

se puede ajustar la cantidad de entradas, stoploss y take profit. por favor, prueba y revisión :)