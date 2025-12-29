TRDR Panel

Panel de Trading Manual Profesional para MT5

TRDR Panel es un panel profesional de ejecución y gestión de operaciones manuales para MT5, rediseñado por TRADEWYZE.
Construido sobre una base probada de código abierto y significativamente refinado, TRDR Panel ofrece una interfaz limpia, rápida y centrada en el trader, diseñada para traders discrecionales y semi-sistemáticos.

Optimizado para instrumentos de alta volatilidad, TRDR Panel permite una colocación precisa de órdenes, una gestión rápida de las operaciones y un control instantáneo del riesgo, todo directamente desde el gráfico.


Características principales

Ejecución de operaciones con un solo clic

  • Órdenes de compra y venta instantáneas

  • Aplicación automática de Stop Loss y Take Profit

  • Flujo de ejecución limpio y ágil

Control total de órdenes pendientes

  • Stop de compra / Stop de venta

  • Límite de Compra / Límite de Venta

  • Introducción manual de precios para entradas de precisión

Gestión avanzada de operaciones (mejorada)

  • Cierre de todas las posiciones de compra

  • Cierre todas las posiciones de venta

  • Cerrar sólo operaciones rentables

  • Cerrar sólo operaciones perdedoras

  • Cerrar todas las operaciones abiertas

  • Cancelar todas las órdenes pendientes

Estos controles permiten a los operadores reaccionar al instante en caso de volatilidad, noticias o cambios bruscos en el mercado.


Interfaz simplificada y optimizada

TRDR Panel presenta un diseño optimizado para reducir el desorden y los errores de ejecución:

  • Agrupación lógica de botones

  • Separación clara entre las funciones de ejecución y gestión

  • Espaciado y legibilidad mejorados

  • Curva de aprendizaje mínima

El resultado es una toma de decisiones más rápida y una interacción más limpia con los gráficos.


Información de cuentas en tiempo real

  • Saldo de la cuenta

  • Equidad de la cuenta (P/L flotante en tiempo real)

  • Hora del servidor del broker

Toda la información esencial es visible de un vistazo, sin necesidad de ventanas adicionales.


Notas importantes

  • Este producto es una herramienta de ejecución y gestión de operaciones

  • No proporciona señales de negociación

  • No incluye ninguna estrategia automatizada ni lógica de decisión

  • Los operadores son plenamente responsables de la gestión del riesgo y de las decisiones comerciales.


Soporte y actualizaciones

Envíenos un mensaje directo a través de MQL5 para actualizaciones continuas, orientación y apoyo profesional de TRADEWYZE.


Descargo de responsabilidad

Este producto ha sido desarrollado utilizando un código base de código abierto originalmente compartido por Forex Algo Trader. El panel TRDR incluye mejoras independientes , rediseño y mejoras en la interfaz de usuario desarrolladas por TRADEWYZE. TRADEWYZE no está afiliado, respaldado u oficialmente conectado con Forex Algo Trader. Todas las modificaciones y mejoras de valor añadido son responsabilidad exclusiva de TRADEWYZE.


#ExploreYourTradingEdge.

El comercio implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

