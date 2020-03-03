Asesor Experto MT5 Adaptable a la Volatilidad con MAO y Sobres

TRDR Bot-2 es un avanzado Asesor Experto multi-indicador desarrollado por TRADEWYZE, diseñado para traders que desean un sistema de trading limpio, adaptado a la volatilidad, con fuertes controles de sesión y una disciplinada gestión del riesgo. El EA combina las señales de impulso del Promedio Móvil del Oscilador (MAO) con las bandas de volatilidad Envelopes para identificar oportunidades estructuradas de continuación de tendencia y reversión de medias en Forex, Materias Primas, Cripto e Índices.





Este EA no es una Caja Negra. Todos los indicadores, umbrales y protecciones son totalmente transparentes y ajustables.





Lógica de la Estrategia Multi-Indicador

TRDR Bot-2 se centra en la confirmación del impulso combinado con límites de volatilidad para reducir las entradas falsas y mejorar la sincronización de las operaciones.

Las operaciones se activan cuando la dirección del impulso y la posición del precio en relación con las bandas de volatilidad se alinean:

1. Media móvil del oscilador (MAO)

Entrada alcista: MAO cruza por encima de un umbral definido

Entrada bajista: MAO cruza por debajo de un umbral definido

2. Confirmación envolvente

Alcista: El precio rompe por encima de la banda inferior de las Envolventes

Bajista: El precio rompe por debajo de la banda superior de las Envolventes

Esta lógica de doble capa garantiza que las operaciones sólo se produzcan cuando el impulso respalde la expansión del precio más allá de la volatilidad normal.

Lógica de salida

TRDR Bot-2 sale de las operaciones utilizando mecanismos de reversión de volatilidad y protección de beneficios:

1. Salida de reversión de envolventes

Cierra las operaciones largas cuando el precio vuelve a entrar en la banda inferior de la Envolvente.

Cierre las operaciones cortas cuando el precio vuelva a entrar en la banda superior de la Envolvente.

2. Tope dinámico

Se ajusta automáticamente para bloquear los beneficios durante movimientos prolongados.

Las reglas de salida están diseñadas para aprovechar el impulso y evitar el exceso de permanencia en las operaciones.





Gestión dinámica del riesgo y protecciones

TRDR Bot-2 incluye controles exhaustivos de preservación del capital:

Stop Loss y Take Profit (basados en pips)

Max Spread Filter - bloquea las operaciones en condiciones desfavorables

Límite de Pérdida Diaria - detiene las operaciones después de alcanzar la pérdida definida

Protección de Reducción de Capital

Límites de posición y lote : controla la exposición total

Lógica de reinicio diario: reinicia los contadores a una hora determinada.

Estas protecciones permiten al EA operar con seguridad en cuentas de diferentes tamaños y condiciones de mercado.





Filtro de Noticias (Prueba Beta)

TRDR Bot-2 integra un filtro de noticias económicas en tiempo real para reducir la exposición durante eventos de alto riesgo:

Fuente RSS de Forex Factory

Filtrado basado en divisas (USD, EUR, GBP, JPY, etc.)

Selección del nivel de impacto (Alto / Medio)

Minutos configurables antes y después de las noticias

Ideal para operadores que desean automatización con conocimiento de macroeventos.





Controles de sesión y programación de operaciones

Restrinja la negociación a determinadas horas de mercado

Cierre automático de posiciones antes del final de la sesión

Adecuado para sesiones de negociación en Londres, Nueva York o personalizadas

Esto hace que TRDR Bot-2 sea especialmente eficaz para los operadores que evitan los periodos de baja liquidez o de rollover.





Automatización y supervisión visual

Ejecución totalmente automatizada en MetaTrader 5

Indicadores opcionales en el gráfico para confirmación discrecional

Panel de estadísticas en tiempo real

Operaciones abiertas y exposición



Protecciones activas



Próximas noticias





Ideal para

Inversores que prefieren estrategias basadas en el impulso y la volatilidad

Automatización estructurada con estrictos controles de riesgo

Estilos de negociación basados en sesiones

Operadores minoristas que están ampliando sus cuentas o preparándose para los retos de las empresas de capital riesgo

Operadores de divisas, oro, índices y CFD



Soporte y actualizaciones Envíenos un mensaje directo a través de MQL5 para obtener actualizaciones continuas, orientación sobre la configuración del EA y soporte profesional de TRADEWYZE.



#ExploreYourTradingEdge.

El comercio implica un riesgo significativo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.