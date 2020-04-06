Glow Beyond Time

Bienvenido a una nueva era de trading. Glow Beyond Time no es solo otro EA: es una solución sofisticada diseñada para darte una ventaja en los mercados en constante evolución. Basado en un marco avanzado, este Asesor Experto combina estrategias de vanguardia con sistemas de gestión de riesgo innovadores, lo que te permite operar con confianza y precisión.

Request a demo-exclusive trial by contacting me directly.

Early access pricing: 100. Just 9 users have purchased so far. Once 10 copies are sold, the price will change to 120.


Welcome to a new era of trading. Glow Beyond Time is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision.

Contact me → Get guidance + settings → Proper backtest results

"El éxito en el trading se trata de gestionar el riesgo mientras dejas correr las ganancias—Glow Beyond Time hace exactamente eso, con un enfoque en la seguridad y la consistencia."

El Corazón de la Estrategia

Glow Beyond Time destaca en la detección de reversiones de tendencia. Utilizando indicadores avanzados y análisis de acción del precio, el EA identifica cuándo una tendencia prevaleciente está perdiendo fuerza, señalando una inminente reversión del mercado. Al entrar en operaciones en estos puntos críticos, Glow Beyond Time te permite capturar movimientos tempranos antes de que el mercado cambie de dirección. Los filtros MACD proporcionan seguridad adicional, asegurando que se eviten señales falsas.

Además, un sistema avanzado de stop dinámico bloquea tus ganancias de manera dinámica a medida que avanza la tendencia. Este stop dinámico se adapta a las condiciones del mercado, asegurando mínimos retrocesos mientras maximiza los retornos potenciales. En esencia, Glow Beyond Time actúa tanto como un seguidor de tendencias como un gestor de riesgos, optimizando cada operación para ti.

Aspecto Detalles
Símbolo US500
Marco de Tiempo M15
Sistema de Seguimiento de Tendencias Sí, diseñado para capturar fuertes tendencias del mercado y seguirlas hasta que la tendencia se desvanezca.
Filtros MACD Sí, integrados para seguridad adicional para asegurar que solo se ejecuten operaciones de alta probabilidad.
Stop Dinámico Avanzado Sí, diseñado para bloquear ganancias mientras minimiza retrocesos, con adaptación dinámica a las condiciones del mercado.
Ajustes de Riesgo Ajustables para coincidir con tu estilo de trading y apetito de riesgo.
Blog
https://www.mql5.com/en/blogs/post/751369
Channel https://www.mql5.com/en/channels/forexghaithbots


Glow Beyond Time es compatible con una gama de cuentas de trading, incluyendo desafíos de firmas prop, lo que lo convierte en una opción ideal para traders que buscan superar estas pruebas con confianza.

Advertencia: Glow Beyond Time debe usarse solo en un gráfico para prevenir la superposición de operaciones. Esto asegura que el EA funcione a su máximo potencial y no duplique operaciones en múltiples gráficos.

Cómo comenzar

  1. Adjunta Glow Beyond Time a tu gráfico de US500 M15.
  2. Configura tus preferencias de riesgo de acuerdo a tu estrategia.
  3. Sal a divertirte y deja que el EA maneje el resto.

Ya sea que busques consistencia o intentes superar desafíos de cuentas financiadas, Glow Beyond Time tiene la tecnología y la estrategia para ayudarte a alcanzar tus objetivos de trading.

Nota: Asegúrate de contactarnos después de la compra para recibir tu acceso gratuito a nuestro canal de Telegram, donde obtendrás consejos de trading exclusivos, regalos y actualizaciones.

