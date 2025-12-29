Gold Kinetic Reversal PRO MT5
- Asesores Expertos
- Mohamed Chadlioui Ezzamouri
- Versión: 3.1
- Activaciones: 10
Introducción
Gold Kinetic Reversal PRO MT5 es un asesor experto especializado exclusivamente en el mercado del oro (XAUUSD). Desarrollado tras años de investigación de los patrones únicos de este metal precioso, implementa una metodología avanzada que combina análisis de dinámica de precio con gestión de riesgo conservadora.
Filosofía de Trading
La estrategia se fundamenta en identificar momentos específicos donde el mercado del oro exhibe movimientos impulsivos significativos que preceden a fases de corrección controlada. Nuestro sistema opera basándose en transiciones de fase del mercado, capturando oportunidades donde la dinámica de oferta y demanda presenta desequilibrios temporales.
Características Técnicas
- Algoritmo de detección de impulso optimizado para la volatilidad del oro
- Parámetros específicamente calibrados para XAUUSD
- Sistema de validación de condiciones previas a la entrada
- Gestión automática de niveles de stop según reglas del bróker
- Normalización inteligente de tamaño de posición
Gestión de Riesgo Integrada
- Ratio riesgo/beneficio predefinido favorable
- Filtro de spread máximo configurable
- Validación de volúmenes mínimos por operación
- Protección contra condiciones de mercado adversas
- No utiliza martingale, grid ni estrategias de alto riesgo
Optimización Específica para Oro
El EA incluye parámetros optimizados exclusivamente para el mercado del oro, considerando sus características únicas de volatilidad, comportamiento en diferentes sesiones y patrones estacionales.
Requisitos Técnicos
- Bróker con spreads competitivos en oro (ECN/RAW recomendado)
- Cuenta de tipo compensación (Netting)
- Apalancamiento mínimo: 1:100 (1:500 recomendado)
- Depósito mínimo: $500 para apalancamiento 1:500
- VPS altamente recomendado para operación continua
Parámetros Configurables por el Usuario
- Tamaño de posición (normalizado automáticamente)
- Spread máximo permitido
- Número mágico para identificación
Soporte y Actualizaciones
- Soporte técnico a través del sistema de chat de MQL5
- Actualizaciones gratuitas por 12 meses
- Manual de instalación y configuración detallado
- Comunidad de usuarios para intercambio de experiencias
Nota Importante
El trading con metales implica riesgo de pérdida. Este software es una herramienta de asistencia al trading y no garantiza resultados positivos. Se recomienda probar en cuenta demo antes de usar en real.