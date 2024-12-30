PrimeMarket Auto Trader MT5
- Asesores Expertos
- Samaneh Safar
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Asesor experto de MetaTrader 5 para la negociación automatizada depares de divisas y metales preciosos.
Importante: Operar implica riesgos. Este producto no garantiza beneficios. Los resultados de las pruebas retrospectivas y prospectivas dependen de las condiciones del corredor, los diferenciales, las comisiones, el deslizamiento, la ejecución y la calidad de los datos históricos.
PrimeMarket Auto Trader MT5 es un sistema de trading automático multiactivo diseñado para conjuntos de símbolos diversificados (los principales pares de divisas y metales populares). Genera configuraciones de operaciones utilizando datos técnicos de mercado y aplica controles de seguridad opcionales y reglas de gestión de operaciones.
Funciones principales:
- Soporte multiactivo (Divisas + Metales)
- Gestión de riesgos configurable (SL/TP, trailing, break-even)
- Filtros opcionales para reducir las condiciones de negociación de baja calidad
- Gestión automática de posiciones y órdenes pendientes
- Una posición por símbolo a la vez (para reducir la sobreexposición)
El EA utiliza un tamaño de lote fijo.
Enfoque sugerido:
- Riesgo por operación: 1% a 5% del saldo de la cuenta (dependiendo de su tolerancia al riesgo)
- Pruebe siempre en una cuenta demo antes de operar en vivo.
El EA respeta las restricciones de volumen del broker y fijará el tamaño del lote efectivo al mínimo del símbolo cuando sea necesario.
El EA está diseñado para pares de divisas Forex y metales preciosos.
Símbolos típicos utilizados durante las pruebas:
Pares de divisas:
- EURUSD
- GBPUSD
- USDJPY
- EURCAD
Metales:
- XAUUSD (Oro)
- XAGUSD (Plata)
Marco temporal: la mayoría de las pruebas se realizaron enM5, pero el EA se puede probar en otros marcos temporales en función de las condiciones de negociación de su corredor.
Los resultados históricos de ejemplo del Probador de Estrategias se produjeron en un rango de fechas y conjunto de datos específicos.
Estos resultados son históricos y no garantizan un rendimiento futuro.
Consejo: cuando compare resultados entre brokers, asegúrese de que lo siguiente coincide con su entorno de negociación real:
- perfil de spread
- comisión
- swap
- modelo de ejecución y deslizamiento
- especificaciones del símbolo (tamaño del tick, tamaño del contrato, niveles de stop)
- Stop loss y take profit configurables
- Opciones de punto muerto y trailing stop
- Bloqueo parcial de beneficios
- Módulos de filtro opcionales
- Mecanismos de protección de señales
- Visualización del estado del gráfico
- Notificaciones de alerta
Después de descargar el EA desde MetaTrader Market:
- Adjunte el EA a un gráfico (clic derecho gráfico → Asesores Expertos → Adjuntar).
- Abra la pestaña Entradas
- Configure los ajustes que prefiera
- Haga clic enAceptar para comenzar a operar, o utiliceel Probador de Estrategias para realizar una prueba retrospectiva primero
Los siguientes ajustes sonejemplos de preajustes basados en pruebas históricas.
Importante:
- Los usuarios del mercadosólo descarganel .ex5. No verán ningún código fuente ni archivos de repositorio.
- Los valores a continuación utilizan las mismas etiquetas que la pestaña Entradas del EA.
- Vuelva a probar siempre con los símbolos de su broker (el tamaño del contrato, el tamaño del tick, los spreads, las comisiones y los niveles de stop/freeze pueden variar).
Periodo de prueba: 2024.12.30 → 2025.11.30
|Grupo de entrada
|Ajuste
|Valor
|Ajustes generales
|Mostrar información del gráfico
|ON
|Ajustes generales
|Modo depuración
|ON
|Configuración general
|Orden Comentario
|(vacío)
|Configuración de operaciones
|Tamaño Lote
|0.2
|Ajustes de negociación
|Deslizamiento (Puntos)
|0
|Ajustes de negociación
|Diferencial Máximo (Puntos)
|0
|Ajustes de negociación
|Mostrar Posición UI
|ON
|Ajustes de Estrategia
|Tipo de estrategia
|Clásica
|Ajustes de estrategia
|Cross Lookback Horas
|24
|Configuración de la estrategia
|Mostrar flechas de señal
|ON
|Ajustes de Estrategia
|Velas Máximas para Fractal (Clásico)
|10
|Configuración de la estrategia
|Velas máximas para Breakout (Clásico)
|20
|Configuración de la estrategia
|Max Velas para Fractal (Simple)
|10
|Precio de Entrada de la Orden
|Tipo de Precio de Entrada de la Orden
|Abrir
|Gestión de Riesgo
|Utilizar Stop Loss
|EN
|Gestión de Riesgo
|Stop Loss (Puntos)
|250
|Gestión del riesgo
|Utilizar Trailing Stop
|EN
|Gestión del riesgo
|Trailing Stop (Puntos)
|180
|Gestión del riesgo
|Utilizar punto de equilibrio (sin riesgo)
|EN
|Gestión del riesgo
|Punto de equilibrio (puntos)
|150
|Gestión del riesgo
|Ajuste Puntos (Punto de equilibrio)
|20
|Gestión del riesgo
|Espera máxima de vela
|0
|Configuración de objetivos
|Take Profit para COMPRA
|EN
|Configuración del objetivo
|Toma de beneficios para VENTA
|EN
|Ajustes del objetivo
|Take Profit (Puntos)
|250
|Configuración del objetivo
|Objetivo de arrastre para COMPRA
|OFF
|Ajustes de objetivo
|Objetivo de arrastre para VENTA
|OFF
|Configuración del objetivo
|Objetivo de arrastre Período MA rápido
|14
|Configuración del objetivo
|Objetivo de arrastre Periodo MA lento
|50
|Configuración del objetivo
|Trailing Target Método MA
|EMA
|Beneficio Parcial
|Activar Bloqueo de Beneficio Parcial
|OFF
|Beneficio Parcial
|Utilizar lotes fijos para cierre parcial
|ON
|Beneficio Parcial
|Porcentaje de la posición a cerrar
|20%
|Beneficio parcial
|Lotes fijos por cerrar (parcial)
|0.2
|Beneficio parcial
|Segundo Stop Loss (después parcial, puntos)
|45
|Ejecución de órdenes
|Utilizar Órdenes Límite en lugar de Órdenes de Mercado
|OFF
|Protección de Reutilización de Señales
|Activar la Protección de Reutilización de Señales (basada en velas)
|ON
|Protección de reutilización de señales
|Usos máximos por señal
|1
|Protección de reutilización de señal
|Activar Reutilización de Señal MA (en cruz)
|ON
|Protección de reutilización de señal
|Usos máximos por señal MA
|1
|Línea de apertura diaria
|Mostrar línea de apertura diaria
|ON
|Línea de apertura diaria
|Color de la línea de apertura diaria
|Rojo
|Línea de apertura diaria
|Anchura de la línea de apertura diaria
|1
|Línea de apertura diaria
|Estilo de la línea de apertura diaria
|Punto
|Configuración MACD
|Mostrar indicador MACD
|ON
|Ajustes MACD
|Periodo EMA rápido
|12
|Ajustes MACD
|Periodo EMA lento
|26
|Ajustes MACD
|Señal SMA
|9
|Ajustes MACD
|Precio aplicado
|Abrir
|Ajustes MACD
|Activar filtro MACD
|ON
|Ajustes MACD
|Valor mínimo del histograma
|0.02
|Ajustes MACD
|Valor mínimo de la línea MACD
|0.02
|Ajustes MACD
|Valor mínimo de la línea de señal
|0.02
|Divergencia MACD
|Activar Divergencia MACD
|OFF
|Divergencia MACD
|MACD Divergence Lookback
|50
|Filtro ATR
|Activar filtro ATR
|OFF
|Filtro ATR
|Periodo ATR
|14
|Filtro ATR
|Retroceso ATR
|30
|Filtro MA200
|Activar filtro de tendencia MA200
|ON
|Filtro MA200
|Periodo MA200
|200
|Filtro MA200
|Método MA200
|EMA
|Filtro MA200
|MA200 Color de línea
|Rojo
|Filtro MA200
|Ancho de línea MA200
|2
|Filtro MA200
|Estilo de línea MA200
|Sólido
|MA Ajustes Cortos
|Periodo MA Corto
|14
|Ajustes MA Short
|Método MA Short
|EMA
|Ajustes en corto de MA
|Color Línea MA Corta
|Rojo
|Ajustes MA Short
|Ancho Línea Corta MA
|2
|Ajustes MA Short
|Estilo de línea corta MA
|Sólido
|Ajustes MA Largo
|Periodo MA Largo
|50
|Ajustes MA Long
|Método MA Long
|EMA
|Ajustes MA Long
|Color Línea MA Long
|Verde
|Ajustes MA Long
|Ancho de Línea MA Long
|2
|Ajustes MA Long
|Estilo de línea larga MA
|Sólido
|Horario de negociación
|Activar filtro de negociación basado en el tiempo
|ON
|Horario de negociación
|Hora de inicio de la negociación
|01:00
|Horario de negociación
|Fin de la negociación
|22:00
|Horario de negociación
|Preferir hora local
|EN
|Horario de negociación
|Permitir negociación los fines de semana
|ON
|Filtro de calendario
|Activar el filtro de negociación basado en el calendario
|OFF
|Filtro de calendario
|Divisa de interés
|USD
|Filtro de calendario
|Selección de divisas para pares
|Ambos
|Filtro de calendario
|Incluir eventos de bajo impacto
|OFF
|Filtro de calendario
|Incluir eventos de impacto medio
|OFF
|Filtro de calendario
|Incluir eventos de impacto alto
|ON
|Filtro de calendario
|Minutos antes del evento a bloquear
|30
|Filtro de calendario
|Minutos después del evento a bloquear
|30
|Filtro de calendario
|Estrategia de fusión
|Dentro del umbral
|Filtro de calendario
|Umbral de agrupación (minutos)
|30
|Filtro de calendario
|Actualización del calendario (minutos)
|10
|Filtro de calendario
|Si falla el calendario, permitir la negociación
|EN
|Filtro de calendario
|Cancelar órdenes pendientes al inicio del apagón
|ON
|Gestor de Stop Loss
|Activar el gestor diario de Stop Loss
|ON
|Gestor de Stop Loss
|Máximo de Stop Loss por día
|4
|Gestor de Stop Loss
|Hora de reinicio diario
|00:00
|Gestor de Stop Loss
|Puesta a cero por hora local
|OFF
Paso 1: Backtest con los datos de su broker
- Abra el Probador de Estrategias en MetaTrader
- Seleccione el EA, el símbolo y el marco temporal
- Utilice "Cada tick basado en ticks reales" cuando sea posible
- Verifique que los spreads y comisiones coinciden con los de su broker
Paso 2: Prueba en cuenta demo
- Adjunte el EA al mismo símbolo y marco temporal
- Ejecute el tiempo suficiente para cubrir diferentes regímenes de mercado
- Verifique la ejecución y el comportamiento de las órdenes
Paso 3: Comience a operar en vivo con un riesgo conservador
- Comience con un tamaño de lote más pequeño
- Supervise las condiciones de negociación del corredor y el nivel de margen
- No hay garantías de beneficios
- Sin restricciones de cuenta