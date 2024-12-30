PrimeMarket Auto Trader MT5

Asesor experto de MetaTrader 5 para la negociación automatizada depares de divisas y metales preciosos.

Importante: Operar implica riesgos. Este producto no garantiza beneficios. Los resultados de las pruebas retrospectivas y prospectivas dependen de las condiciones del corredor, los diferenciales, las comisiones, el deslizamiento, la ejecución y la calidad de los datos históricos.

Visión general

PrimeMarket Auto Trader MT5 es un sistema de trading automático multiactivo diseñado para conjuntos de símbolos diversificados (los principales pares de divisas y metales populares). Genera configuraciones de operaciones utilizando datos técnicos de mercado y aplica controles de seguridad opcionales y reglas de gestión de operaciones.

Funciones principales:

Soporte multiactivo (Divisas + Metales)

Gestión de riesgos configurable (SL/TP, trailing, break-even)

Filtros opcionales para reducir las condiciones de negociación de baja calidad

Gestión automática de posiciones y órdenes pendientes

Una posición por símbolo a la vez (para reducir la sobreexposición)

Gestión del riesgo

El EA utiliza un tamaño de lote fijo.

Enfoque sugerido:

Riesgo por operación: 1% a 5% del saldo de la cuenta (dependiendo de su tolerancia al riesgo)

Pruebe siempre en una cuenta demo antes de operar en vivo.

El EA respeta las restricciones de volumen del broker y fijará el tamaño del lote efectivo al mínimo del símbolo cuando sea necesario.

Símbolos y plazos recomendados

El EA está diseñado para pares de divisas Forex y metales preciosos.

Símbolos típicos utilizados durante las pruebas:

Pares de divisas:

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

EURCAD

Metales:

XAUUSD (Oro)

XAGUSD (Plata)

Marco temporal: la mayoría de las pruebas se realizaron enM5, pero el EA se puede probar en otros marcos temporales en función de las condiciones de negociación de su corredor.

Resultados de Backtest (Ejemplo)

Los resultados históricos de ejemplo del Probador de Estrategias se produjeron en un rango de fechas y conjunto de datos específicos.

Estos resultados son históricos y no garantizan un rendimiento futuro.

Consejo: cuando compare resultados entre brokers, asegúrese de que lo siguiente coincide con su entorno de negociación real:

perfil de spread

comisión

swap

modelo de ejecución y deslizamiento

especificaciones del símbolo (tamaño del tick, tamaño del contrato, niveles de stop)

Características

Stop loss y take profit configurables

Opciones de punto muerto y trailing stop

Bloqueo parcial de beneficios

Módulos de filtro opcionales

Mecanismos de protección de señales

Visualización del estado del gráfico

Notificaciones de alerta

Cómo utilizarlo

Después de descargar el EA desde MetaTrader Market:

Adjunte el EA a un gráfico (clic derecho gráfico → Asesores Expertos → Adjuntar). Abra la pestaña Entradas Configure los ajustes que prefiera Haga clic enAceptar para comenzar a operar, o utiliceel Probador de Estrategias para realizar una prueba retrospectiva primero

Ajustes de entrada recomendados y probados

Los siguientes ajustes sonejemplos de preajustes basados en pruebas históricas.

Importante:

Los usuarios del mercado sólo descargan el .ex5 . No verán ningún código fuente ni archivos de repositorio.

descargan . No verán ningún código fuente ni archivos de repositorio. Los valores a continuación utilizan las mismas etiquetas que la pestaña Entradas del EA.

del EA. Vuelva a probar siempre con los símbolos de su broker (el tamaño del contrato, el tamaño del tick, los spreads, las comisiones y los niveles de stop/freeze pueden variar).

USDJPY - M5 (Preestablecido)

Periodo de prueba: 2024.12.30 → 2025.11.30

Grupo de entrada Ajuste Valor Ajustes generales Mostrar información del gráfico ON Ajustes generales Modo depuración ON Configuración general Orden Comentario (vacío) Configuración de operaciones Tamaño Lote 0.2 Ajustes de negociación Deslizamiento (Puntos) 0 Ajustes de negociación Diferencial Máximo (Puntos) 0 Ajustes de negociación Mostrar Posición UI ON Ajustes de Estrategia Tipo de estrategia Clásica Ajustes de estrategia Cross Lookback Horas 24 Configuración de la estrategia Mostrar flechas de señal ON Ajustes de Estrategia Velas Máximas para Fractal (Clásico) 10 Configuración de la estrategia Velas máximas para Breakout (Clásico) 20 Configuración de la estrategia Max Velas para Fractal (Simple) 10 Precio de Entrada de la Orden Tipo de Precio de Entrada de la Orden Abrir Gestión de Riesgo Utilizar Stop Loss EN Gestión de Riesgo Stop Loss (Puntos) 250 Gestión del riesgo Utilizar Trailing Stop EN Gestión del riesgo Trailing Stop (Puntos) 180 Gestión del riesgo Utilizar punto de equilibrio (sin riesgo) EN Gestión del riesgo Punto de equilibrio (puntos) 150 Gestión del riesgo Ajuste Puntos (Punto de equilibrio) 20 Gestión del riesgo Espera máxima de vela 0 Configuración de objetivos Take Profit para COMPRA EN Configuración del objetivo Toma de beneficios para VENTA EN Ajustes del objetivo Take Profit (Puntos) 250 Configuración del objetivo Objetivo de arrastre para COMPRA OFF Ajustes de objetivo Objetivo de arrastre para VENTA OFF Configuración del objetivo Objetivo de arrastre Período MA rápido 14 Configuración del objetivo Objetivo de arrastre Periodo MA lento 50 Configuración del objetivo Trailing Target Método MA EMA Beneficio Parcial Activar Bloqueo de Beneficio Parcial OFF Beneficio Parcial Utilizar lotes fijos para cierre parcial ON Beneficio Parcial Porcentaje de la posición a cerrar 20% Beneficio parcial Lotes fijos por cerrar (parcial) 0.2 Beneficio parcial Segundo Stop Loss (después parcial, puntos) 45 Ejecución de órdenes Utilizar Órdenes Límite en lugar de Órdenes de Mercado OFF Protección de Reutilización de Señales Activar la Protección de Reutilización de Señales (basada en velas) ON Protección de reutilización de señales Usos máximos por señal 1 Protección de reutilización de señal Activar Reutilización de Señal MA (en cruz) ON Protección de reutilización de señal Usos máximos por señal MA 1 Línea de apertura diaria Mostrar línea de apertura diaria ON Línea de apertura diaria Color de la línea de apertura diaria Rojo Línea de apertura diaria Anchura de la línea de apertura diaria 1 Línea de apertura diaria Estilo de la línea de apertura diaria Punto



Configuración MACD Mostrar indicador MACD ON Ajustes MACD Periodo EMA rápido 12 Ajustes MACD Periodo EMA lento 26 Ajustes MACD Señal SMA 9 Ajustes MACD Precio aplicado Abrir Ajustes MACD Activar filtro MACD ON Ajustes MACD Valor mínimo del histograma 0.02 Ajustes MACD Valor mínimo de la línea MACD 0.02 Ajustes MACD Valor mínimo de la línea de señal 0.02 Divergencia MACD Activar Divergencia MACD OFF Divergencia MACD MACD Divergence Lookback 50 Filtro ATR Activar filtro ATR OFF Filtro ATR Periodo ATR 14 Filtro ATR Retroceso ATR 30 Filtro MA200 Activar filtro de tendencia MA200 ON Filtro MA200 Periodo MA200 200 Filtro MA200 Método MA200 EMA Filtro MA200 MA200 Color de línea Rojo Filtro MA200 Ancho de línea MA200 2 Filtro MA200 Estilo de línea MA200 Sólido MA Ajustes Cortos Periodo MA Corto 14 Ajustes MA Short Método MA Short EMA Ajustes en corto de MA Color Línea MA Corta Rojo Ajustes MA Short Ancho Línea Corta MA 2 Ajustes MA Short Estilo de línea corta MA Sólido Ajustes MA Largo Periodo MA Largo 50 Ajustes MA Long Método MA Long EMA Ajustes MA Long Color Línea MA Long Verde Ajustes MA Long Ancho de Línea MA Long 2 Ajustes MA Long Estilo de línea larga MA Sólido Horario de negociación Activar filtro de negociación basado en el tiempo ON Horario de negociación Hora de inicio de la negociación 01:00 Horario de negociación Fin de la negociación 22:00 Horario de negociación Preferir hora local EN Horario de negociación Permitir negociación los fines de semana ON Filtro de calendario Activar el filtro de negociación basado en el calendario OFF Filtro de calendario Divisa de interés USD Filtro de calendario Selección de divisas para pares Ambos Filtro de calendario Incluir eventos de bajo impacto OFF Filtro de calendario Incluir eventos de impacto medio OFF Filtro de calendario Incluir eventos de impacto alto ON Filtro de calendario Minutos antes del evento a bloquear 30 Filtro de calendario Minutos después del evento a bloquear 30 Filtro de calendario Estrategia de fusión Dentro del umbral Filtro de calendario Umbral de agrupación (minutos) 30 Filtro de calendario Actualización del calendario (minutos) 10 Filtro de calendario Si falla el calendario, permitir la negociación EN Filtro de calendario Cancelar órdenes pendientes al inicio del apagón ON Gestor de Stop Loss Activar el gestor diario de Stop Loss ON Gestor de Stop Loss Máximo de Stop Loss por día 4 Gestor de Stop Loss Hora de reinicio diario 00:00 Gestor de Stop Loss Puesta a cero por hora local OFF

Flujo de trabajo de prueba

Paso 1: Backtest con los datos de su broker

Abra el Probador de Estrategias en MetaTrader

Seleccione el EA, el símbolo y el marco temporal

Utilice "Cada tick basado en ticks reales" cuando sea posible

Verifique que los spreads y comisiones coinciden con los de su broker

Paso 2: Prueba en cuenta demo

Adjunte el EA al mismo símbolo y marco temporal

Ejecute el tiempo suficiente para cubrir diferentes regímenes de mercado

Verifique la ejecución y el comportamiento de las órdenes

Paso 3: Comience a operar en vivo con un riesgo conservador

Comience con un tamaño de lote más pequeño

Supervise las condiciones de negociación del corredor y el nivel de margen

Notas técnicas