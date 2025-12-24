MACD Indicator Pro

MACD Pro - Indicador MACD para MetaTrader 5

Descripción
MACD Pro es un indicador de Convergencia y Divergencia de Medias Móviles (MACD) para MetaTrader 5. Sigue el método estándar de cálculo MACD y muestra la dirección de la tendencia y el impulso en una ventana separada del indicador. Sigue el método estándar de cálculo MACD y muestra la dirección de la tendencia y el impulso en una ventana separada del indicador.

Elementos del indicador

  • Línea MACD basada en la diferencia entre las medias móviles exponenciales rápida y lenta

  • Línea de señal calculada como media móvil exponencial de la línea MACD

  • Histograma que muestra la diferencia entre las líneas MACD y de señal

Los valores positivos del histograma indican un impulso alcista, mientras que los valores negativos indican un impulso bajista.

Parámetros de entrada

  • FastEMA - periodo de la EMA rápida (por defecto: 12)

  • SlowEMA - periodo de la EMA lenta (por defecto: 26)

  • SignalEMA - periodo de la señal EMA (por defecto: 9)

  • PriceType - precio aplicado (por defecto: Close)

Uso

  • Los cruces de las líneas MACD y de señal pueden indicar cambios en el impulso.

  • Los valores del histograma reflejan la fuerza del impulso

  • La divergencia entre el precio y los valores del indicador pueden indicar posibles cambios en el mercado

El indicador suele ser más informativo en condiciones de mercado tendencial y puede utilizarse junto con otras herramientas de análisis.

Información técnica

  • Método de cálculo: EMA

  • Visualización: Subventana independiente

  • Colores: Azul (MACD), Rojo (Señal), Verde/Rojo (Histograma)

  • Los cálculos corresponden al MACD estándar de MetaTrader 5 (12,26,9)

Compatibilidad

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Plazos: Todos

  • Instrumentos: Divisas, acciones, materias primas, índices, criptodivisas

Notas

  • Los valores completos del indicador se muestran cuando se dispone de datos históricos suficientes.

  • Los cálculos se actualizan en las barras de precios completas

  • Los parámetros pueden ajustarse para adaptarse a diferentes enfoques de análisis

Otros productos de este autor
Adaptive Channel Scalper Pro
Samaneh Safar
Asesores Expertos
Adaptive Channel Scalper Pro – Asesor Experto para MT5 Adaptive Channel Scalper Pro es un sistema de trading totalmente automatizado para MT5, diseñado para traders que buscan una solución profesional, estable y altamente personalizable. El EA utiliza una estructura de canal adaptativo basada en la volatilidad del mercado para identificar oportunidades de alta calidad y ejecutarlas con estrictos mecanismos de control de riesgo. Está construido para ofrecer consistencia, robustez y un rendimiento
Filtro:
