MACD Indicator Pro

MACD Pro - Indicador MACD para MetaTrader 5

Descripción

MACD Pro es un indicador de Convergencia y Divergencia de Medias Móviles (MACD) para MetaTrader 5. Sigue el método estándar de cálculo MACD y muestra la dirección de la tendencia y el impulso en una ventana separada del indicador. Sigue el método estándar de cálculo MACD y muestra la dirección de la tendencia y el impulso en una ventana separada del indicador.

Elementos del indicador

Línea MACD basada en la diferencia entre las medias móviles exponenciales rápida y lenta

Línea de señal calculada como media móvil exponencial de la línea MACD

Histograma que muestra la diferencia entre las líneas MACD y de señal

Los valores positivos del histograma indican un impulso alcista, mientras que los valores negativos indican un impulso bajista.

Parámetros de entrada

FastEMA - periodo de la EMA rápida (por defecto: 12)

SlowEMA - periodo de la EMA lenta (por defecto: 26)

SignalEMA - periodo de la señal EMA (por defecto: 9)

PriceType - precio aplicado (por defecto: Close)

Uso

Los cruces de las líneas MACD y de señal pueden indicar cambios en el impulso.

Los valores del histograma reflejan la fuerza del impulso

La divergencia entre el precio y los valores del indicador pueden indicar posibles cambios en el mercado

El indicador suele ser más informativo en condiciones de mercado tendencial y puede utilizarse junto con otras herramientas de análisis.

Información técnica

Método de cálculo: EMA

Visualización: Subventana independiente

Colores: Azul (MACD), Rojo (Señal), Verde/Rojo (Histograma)

Los cálculos corresponden al MACD estándar de MetaTrader 5 (12,26,9)

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 5

Plazos: Todos

Instrumentos: Divisas, acciones, materias primas, índices, criptodivisas

Notas