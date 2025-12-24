MACD Indicator Pro
- Indicadores
- Samaneh Safar
- Versión: 2.0
- Actualizado: 25 diciembre 2025
MACD Pro - Indicador MACD para MetaTrader 5
Descripción
MACD Pro es un indicador de Convergencia y Divergencia de Medias Móviles (MACD) para MetaTrader 5. Sigue el método estándar de cálculo MACD y muestra la dirección de la tendencia y el impulso en una ventana separada del indicador. Sigue el método estándar de cálculo MACD y muestra la dirección de la tendencia y el impulso en una ventana separada del indicador.
Elementos del indicador
-
Línea MACD basada en la diferencia entre las medias móviles exponenciales rápida y lenta
-
Línea de señal calculada como media móvil exponencial de la línea MACD
-
Histograma que muestra la diferencia entre las líneas MACD y de señal
Los valores positivos del histograma indican un impulso alcista, mientras que los valores negativos indican un impulso bajista.
Parámetros de entrada
-
FastEMA - periodo de la EMA rápida (por defecto: 12)
-
SlowEMA - periodo de la EMA lenta (por defecto: 26)
-
SignalEMA - periodo de la señal EMA (por defecto: 9)
-
PriceType - precio aplicado (por defecto: Close)
Uso
-
Los cruces de las líneas MACD y de señal pueden indicar cambios en el impulso.
-
Los valores del histograma reflejan la fuerza del impulso
-
La divergencia entre el precio y los valores del indicador pueden indicar posibles cambios en el mercado
El indicador suele ser más informativo en condiciones de mercado tendencial y puede utilizarse junto con otras herramientas de análisis.
Información técnica
-
Método de cálculo: EMA
-
Visualización: Subventana independiente
-
Colores: Azul (MACD), Rojo (Señal), Verde/Rojo (Histograma)
-
Los cálculos corresponden al MACD estándar de MetaTrader 5 (12,26,9)
Compatibilidad
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Plazos: Todos
-
Instrumentos: Divisas, acciones, materias primas, índices, criptodivisas
Notas
-
Los valores completos del indicador se muestran cuando se dispone de datos históricos suficientes.
-
Los cálculos se actualizan en las barras de precios completas
-
Los parámetros pueden ajustarse para adaptarse a diferentes enfoques de análisis
