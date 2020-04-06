OrbitronAI

🚀 ORBITRON AI-X
Precisión en Movimiento
🔹 Descripción
Orbitron AI-X es un sistema de trading diseñado con precisión para capturar el impulso direccional con un control de riesgo disciplinado. Diseñado para MetaTrader 5, combina el análisis de momentum en múltiples marcos temporales y la confirmación del Parabolic SAR en un motor de decisión limpio y poderoso que se adapta dinámicamente a las condiciones del mercado.

Cada operación está guiada por la energía del precio, confirmada por la estructura y protegida por una gestión inteligente del comercio, lo que convierte a Orbitron AI-X en un verdadero sistema impulsado por el momentum para traders serios.

⚙️ Características Principales
✅ Motor de Momentum Multi-Timeframe
Analiza la energía de la tendencia en dos marcos temporales independientes utilizando el indicador Momentum. Elige entre múltiples modos de lógica:

• Sesgo por encima de 100
• Cruce de momentum
• Confirmación en dos marcos temporales
• Sincronización de cruces

Esto permite a Orbitron detectar el inicio, la continuación y el agotamiento de las tendencias.

✅ Confirmación de Parabolic SAR (Opcional y Configurable)
Agrega sensibilidad a la estructura utilizando una o dos capas de Parabolic SAR de marcos temporales más altos o más bajos. Diseñado para mantener a Orbitron alineado con la dirección dominante y reducir entradas falsas de momentum.

✅ Lógica Inteligente de Salida de Comercio
Orbitron cierra activamente las operaciones cuando se pierde el impulso o la confirmación, asegurando que las señales no "perduren" y que las operaciones respeten los cambios en las condiciones del mercado en tiempo real.

Todos los valores se convierten internamente de forma automática al formato de precios de su bróker.

✅ Sistema de Seguimiento de Precisión y Punto de Equilibrio
Una vez que el precio se mueva a tu favor:
• Las posiciones se bloquean en el punto de equilibrio
• El trailing se activa solo después de alcanzar un umbral de beneficio definido
• Los stops solo avanzan hacia adelante — nunca hacia atrás
• Las zonas de congelación del bróker se respetan automáticamente

✅ Capa de Seguridad Comercial Integrada
Orbitron protege contra fallos comunes de ejecución con:

✔️ Validación de la distancia de stop
✔️ Manejo de niveles de congelación
✔️ Verificaciones de margen antes de la entrada
✔️ Filtros de spread
✔️ Normalización de volumen
✔️ Aplicación segura del SL del bróker

No hagas operaciones imprudentes. No hay órdenes inválidas.

📈 Diseñado Para:
• Traders de tendencias
• Traders de momentum
• Scalpers
• Traders de swing
• Estrategias completamente automatizadas
• Marcos de trading discrecional precisos

Orbitron no es un robot de talla única — es un motor de impulso configurable diseñado para adaptarse a tu estilo de trading.

🛡 Fiabilidad y Cumplimiento del Mercado
Orbitron AI-X está diseñado para cumplir con los estándares de validación del mercado MQL5, incluyendo:

✅ tamaños de volumen válidos
✅ distancias de parada seguras
✅ comportamiento de remolque adecuado
✅ seguridad de margen
✅ compatibilidad con corredores

📌 Resumen
Orbitron AI-X se fusiona:

Impulso
Estructura
Confirmación
Disciplina
Protección

en un sistema de comercio optimizado.

🧠 Filosofía
No persigues el mercado.
No adivinas.
Te alineas, confirmas y ejecutas — con precisión.

✅ Orbitron AI-X
Precisión en Movimiento
