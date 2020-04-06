OrbitronAI

🚀 ORBITRON AI-X

Precisión en Movimiento

🔹 Descripción

Orbitron AI-X es un sistema de trading diseñado con precisión para capturar el impulso direccional con un control de riesgo disciplinado. Diseñado para MetaTrader 5, combina el análisis de momentum en múltiples marcos temporales y la confirmación del Parabolic SAR en un motor de decisión limpio y poderoso que se adapta dinámicamente a las condiciones del mercado.



Cada operación está guiada por la energía del precio, confirmada por la estructura y protegida por una gestión inteligente del comercio, lo que convierte a Orbitron AI-X en un verdadero sistema impulsado por el momentum para traders serios.



⚙️ Características Principales

✅ Motor de Momentum Multi-Timeframe

Analiza la energía de la tendencia en dos marcos temporales independientes utilizando el indicador Momentum. Elige entre múltiples modos de lógica:



• Sesgo por encima de 100

• Cruce de momentum

• Confirmación en dos marcos temporales

• Sincronización de cruces



Esto permite a Orbitron detectar el inicio, la continuación y el agotamiento de las tendencias.



✅ Confirmación de Parabolic SAR (Opcional y Configurable)

Agrega sensibilidad a la estructura utilizando una o dos capas de Parabolic SAR de marcos temporales más altos o más bajos. Diseñado para mantener a Orbitron alineado con la dirección dominante y reducir entradas falsas de momentum.



✅ Lógica Inteligente de Salida de Comercio

Orbitron cierra activamente las operaciones cuando se pierde el impulso o la confirmación, asegurando que las señales no "perduren" y que las operaciones respeten los cambios en las condiciones del mercado en tiempo real.



Todos los valores se convierten internamente de forma automática al formato de precios de su bróker.



✅ Sistema de Seguimiento de Precisión y Punto de Equilibrio

Una vez que el precio se mueva a tu favor:

• Las posiciones se bloquean en el punto de equilibrio

• El trailing se activa solo después de alcanzar un umbral de beneficio definido

• Los stops solo avanzan hacia adelante — nunca hacia atrás

• Las zonas de congelación del bróker se respetan automáticamente



✅ Capa de Seguridad Comercial Integrada

Orbitron protege contra fallos comunes de ejecución con:



✔️ Validación de la distancia de stop

✔️ Manejo de niveles de congelación

✔️ Verificaciones de margen antes de la entrada

✔️ Filtros de spread

✔️ Normalización de volumen

✔️ Aplicación segura del SL del bróker



No hagas operaciones imprudentes. No hay órdenes inválidas.



📈 Diseñado Para:

• Traders de tendencias

• Traders de momentum

• Scalpers

• Traders de swing

• Estrategias completamente automatizadas

• Marcos de trading discrecional precisos



Orbitron no es un robot de talla única — es un motor de impulso configurable diseñado para adaptarse a tu estilo de trading.



🛡 Fiabilidad y Cumplimiento del Mercado

Orbitron AI-X está diseñado para cumplir con los estándares de validación del mercado MQL5, incluyendo:



✅ tamaños de volumen válidos

✅ distancias de parada seguras

✅ comportamiento de remolque adecuado

✅ seguridad de margen

✅ compatibilidad con corredores



📌 Resumen

Orbitron AI-X se fusiona:



Impulso

Estructura

Confirmación

Disciplina

Protección



en un sistema de comercio optimizado.



🧠 Filosofía

No persigues el mercado.

No adivinas.

Te alineas, confirmas y ejecutas — con precisión.



✅ Orbitron AI-X

Precisión en Movimiento

