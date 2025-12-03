OrbitronAI

🚀 ORBITRON AI-X
Précision en mouvement
🔹 Description
Orbitron AI-X est un système de trading conçu avec précision pour capturer le momentum directionnel avec un contrôle discipliné des risques. Conçu pour MetaTrader 5, il combine l'analyse de momentum multi-temporelle et la confirmation du Parabolic SAR en un moteur de décision propre et puissant qui s'adapte dynamiquement aux conditions du marché.

Chaque transaction est guidée par l'énergie des prix, confirmée par la structure, et protégée par une gestion intelligente des transactions — faisant d'Orbitron AI-X un véritable système axé sur le momentum pour les traders sérieux.

⚙️ Caractéristiques principales
✅ Moteur de Momentum Multi-Temporel
Analysez l'énergie de la tendance sur deux horizons temporels indépendants en utilisant l'indicateur Momentum. Choisissez parmi plusieurs modes logiques :

• Biais au-dessus de 100
• Croisement de momentum
• Confirmation à double échelle de temps
• Synchronisation des croisements

Cela permet à Orbitron de détecter l'allumage, la continuation et l'épuisement des tendances.

✅ Confirmation du SAR parabolique (Optionnel & Configurable)
Ajoutez de la sensibilité à la structure en utilisant une ou deux couches de Parabolic SAR provenant de périodes de temps supérieures ou inférieures. Conçu pour maintenir Orbitron aligné avec la direction dominante et réduire les fausses entrées de momentum.

✅ Logique de sortie de trade intelligente
Orbitron ferme activement les transactions lorsque le momentum ou la confirmation est perdu — garantissant que les signaux ne "s'attardent" pas et que les transactions respectent les changements des conditions de marché en temps réel.

Toutes les valeurs sont converties automatiquement en interne pour le format de tarification de votre courtier.

✅ Système de Trailing de Précision et de Seuil de Rentabilité
Une fois que le prix évolue en votre faveur :
• Les positions sont verrouillées à l'équilibre
• Le trailing ne s'engage qu'après un seuil de profit défini
• Les stops ne remontent qu'en avant — jamais en arrière
• Les zones de gel du courtier sont respectées automatiquement

✅ Couche de sécurité intégrée pour les transactions
Orbitron protège contre les échecs d'exécution courants avec :

✔️ Validation de la distance d'arrêt
✔️ Gestion du niveau de gel
✔️ Vérifications de marge avant l'entrée
✔️ Filtres de spread
✔️ Normalisation du volume
✔️ Application du SL sécurisée pour les courtiers

Pas de transactions imprudentes. Pas d'ordres invalides.

📈 Conçu pour :
• Les traders de tendance
• Les traders de momentum
• Les scalpers
• Les swing traders
• Les stratégies entièrement automatisées
• Les cadres de trading discrétionnaires précis

Orbitron n'est pas un robot universel — c'est un moteur de momentum configurable conçu pour correspondre à votre style de trading.

🛡 Fiabilité et Conformité au Marché
Orbitron AI-X est conçu pour se conformer aux normes de validation du marché MQL5, y compris :

✅ tailles de volume valides
✅ distances d'arrêt sécuritaires
✅ comportement de suivi approprié
✅ sécurité des marges
✅ compatibilité avec les courtiers

📌 Résumé
Orbitron AI-X fusionne :

Momentum
Structure
Confirmation
Discipline
Protection

en un système de trading simplifié.

🧠 Philosophie
Vous ne courez pas après le marché.
Vous ne devinez pas.
Vous vous alignez, confirmez et exécutez — avec précision.

✅ Orbitron AI-X
Précision en mouvement
Plus de l'auteur
Squid Grid EA
Robert James Poulin
Experts
LAISSEZ LE CALMAR... CONTRÔLER VOTRE GRILLE ! Squid Grid est un système de trading sur grille très simple d'utilisation. Il vous suffit de cliquer sur « Démarrer », puis de vous détendre : Monsieur Calmar s'occupe de tout ! La stratégie repose sur un système de distance de points défini par l'utilisateur. Une position est ouverte dès que le prix atteint un certain nombre de points. Plusieurs positions peuvent être ouvertes simultanément tant que la logique conditionnelle est respectée. Le n
Adam SigmoidX AI
Robert James Poulin
Experts
Adam SigmoidX AI Smart Neural Network Trading for MetaTrader 5 Adam SigmoidX AI is a cutting-edge, adaptive Expert Advisor (EA) designed to bring state-of-the-art machine learning and trading expertise to your MetaTrader 5 platform. Utilizing a dynamic neural network model, Adam SigmoidX AI seamlessly analyzes and adapts to evolving market conditions, ensuring optimal trade decisions based on volume, price action, and trends. Key Features: Neural Network Precision : Powered by a deep-learning mo
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis