OrbitronAI

🚀 ORBITRON AI-X

Précision en mouvement

🔹 Description

Orbitron AI-X est un système de trading conçu avec précision pour capturer le momentum directionnel avec un contrôle discipliné des risques. Conçu pour MetaTrader 5, il combine l'analyse de momentum multi-temporelle et la confirmation du Parabolic SAR en un moteur de décision propre et puissant qui s'adapte dynamiquement aux conditions du marché.



Chaque transaction est guidée par l'énergie des prix, confirmée par la structure, et protégée par une gestion intelligente des transactions — faisant d'Orbitron AI-X un véritable système axé sur le momentum pour les traders sérieux.



⚙️ Caractéristiques principales

✅ Moteur de Momentum Multi-Temporel

Analysez l'énergie de la tendance sur deux horizons temporels indépendants en utilisant l'indicateur Momentum. Choisissez parmi plusieurs modes logiques :



• Biais au-dessus de 100

• Croisement de momentum

• Confirmation à double échelle de temps

• Synchronisation des croisements



Cela permet à Orbitron de détecter l'allumage, la continuation et l'épuisement des tendances.



✅ Confirmation du SAR parabolique (Optionnel & Configurable)

Ajoutez de la sensibilité à la structure en utilisant une ou deux couches de Parabolic SAR provenant de périodes de temps supérieures ou inférieures. Conçu pour maintenir Orbitron aligné avec la direction dominante et réduire les fausses entrées de momentum.



✅ Logique de sortie de trade intelligente

Orbitron ferme activement les transactions lorsque le momentum ou la confirmation est perdu — garantissant que les signaux ne "s'attardent" pas et que les transactions respectent les changements des conditions de marché en temps réel.



Toutes les valeurs sont converties automatiquement en interne pour le format de tarification de votre courtier.



✅ Système de Trailing de Précision et de Seuil de Rentabilité

Une fois que le prix évolue en votre faveur :

• Les positions sont verrouillées à l'équilibre

• Le trailing ne s'engage qu'après un seuil de profit défini

• Les stops ne remontent qu'en avant — jamais en arrière

• Les zones de gel du courtier sont respectées automatiquement



✅ Couche de sécurité intégrée pour les transactions

Orbitron protège contre les échecs d'exécution courants avec :



✔️ Validation de la distance d'arrêt

✔️ Gestion du niveau de gel

✔️ Vérifications de marge avant l'entrée

✔️ Filtres de spread

✔️ Normalisation du volume

✔️ Application du SL sécurisée pour les courtiers



Pas de transactions imprudentes. Pas d'ordres invalides.



📈 Conçu pour :

• Les traders de tendance

• Les traders de momentum

• Les scalpers

• Les swing traders

• Les stratégies entièrement automatisées

• Les cadres de trading discrétionnaires précis



Orbitron n'est pas un robot universel — c'est un moteur de momentum configurable conçu pour correspondre à votre style de trading.



🛡 Fiabilité et Conformité au Marché

Orbitron AI-X est conçu pour se conformer aux normes de validation du marché MQL5, y compris :



✅ tailles de volume valides

✅ distances d'arrêt sécuritaires

✅ comportement de suivi approprié

✅ sécurité des marges

✅ compatibilité avec les courtiers



📌 Résumé

Orbitron AI-X fusionne :



Momentum

Structure

Confirmation

Discipline

Protection



en un système de trading simplifié.



🧠 Philosophie

Vous ne courez pas après le marché.

Vous ne devinez pas.

Vous vous alignez, confirmez et exécutez — avec précision.



