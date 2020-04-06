OrbitronAI
- Эксперты
- Robert James Poulin
- Версия: 1.1
- Активации: 5
🚀 ORBITRON AI-X
Точность в движении
🔹 Описание
Orbitron AI-X — это высокоточная торговая система, разработанная для захвата направленного импульса при дисциплинированном контроле рисков. Разработанный для MetaTrader 5, он сочетает в себе анализ импульса по нескольким таймфреймам и подтверждение по Parabolic SAR в чистом, мощном механизме принятия решений, который динамически адаптируется к рыночным условиям.
Каждая сделка управляется ценовой энергией, подтверждается структурой и защищена интеллектуальным управлением сделками, что делает Orbitron AI-X настоящей системой, основанной на импульсе, для серьезных трейдеров.
⚙️ Основные функции
✅ Двигатель импульса по нескольким таймфреймам
Проанализируйте трендовую энергию за два независимых временных периода с помощью индикатора Momentum. Выберите один из нескольких режимов логики:
• Выше 100-го уровня
• Пересечение импульса
• Подтверждение по двум таймфреймам
• Синхронизация пересечений
Это позволяет Orbitron обнаруживать начало, продолжение и завершение тренда.
✅ Подтверждение Parabolic SAR (необязательно и настраивается)
Добавьте чувствительность к структуре, используя один или два слоя Parabolic SAR с более высоких или более низких таймфреймов. Разработан для поддержания орбитрона в соответствии с доминирующим направлением и уменьшения ложных входов импульса.
✅ Интеллектуальная логика выхода из сделки
Orbitron активно закрывает сделки при потере импульса или подтверждения, гарантируя, что сигналы не будут «зависать» и что сделки будут учитывать изменения рыночных условий в режиме реального времени.
Все значения автоматически преобразуются для формата котировок вашего брокера.
✅ Система точного следования и безубыточности
Как только цена двинется в вашу сторону:
• Позиции зафиксированы на уровне безубыточности.
• Трейлинг включается только после достижения определенного порога прибыли.
• Стопы перемещаются только вперед — никогда назад.
• Зоны заморозки брокера соблюдаются автоматически.
✅ Встроенный уровень торговой безопасности
Orbitron защищает от распространенных сбоев при исполнении с помощью:
✔️ Проверка остановочного расстояния
✔️ Обработка уровня замерзания
✔️ Проверка запаса перед входом
✔️ Фильтры разброса
✔️ Нормализация громкости Безопасное принудительное исполнение SL для брокера
Никаких безрассудных сделок. Недействительных заказов нет.
📈 Предназначено для:
• Трейдеров, торгующих по тренду
• Импульсных трейдеров
• Скальперов
• Свинг-трейдеров
• Полностью автоматизированных стратегий
• Точных рамок для дискреционной торговли
Orbitron — это не универсальный робот, а настраиваемый импульсный двигатель, созданный для соответствия вашему стилю торговли.
🛡 Надежность и соответствие рыночным требованиям
Orbitron AI-X разработан в соответствии со стандартами валидации MQL5 Market, включая:
✅ допустимые объемы торгов
✅ безопасные тормозные пути
✅ правильное поведение при следовании
✅ запас прочности
✅ совместимость с брокером
📌 Резюме
Orbitron AI-X объединяет:
Импульс
Структура
Подтверждение
Дисциплина
Защита
в единую оптимизированную торговую систему.
🧠 Философия
Вы не гонитесь за рынком.
Ты не угадал.
Вы выравниваете, подтверждаете и выполняете — точно.
✅ Orbitron AI-X
Точность в движении
