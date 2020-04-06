OrbitronAI

🚀 ORBITRON AI-X
Точность в движении
🔹 Описание
Orbitron AI-X — это высокоточная торговая система, разработанная для захвата направленного импульса при дисциплинированном контроле рисков. Разработанный для MetaTrader 5, он сочетает в себе анализ импульса по нескольким таймфреймам и подтверждение по Parabolic SAR в чистом, мощном механизме принятия решений, который динамически адаптируется к рыночным условиям.

Каждая сделка управляется ценовой энергией, подтверждается структурой и защищена интеллектуальным управлением сделками, что делает Orbitron AI-X настоящей системой, основанной на импульсе, для серьезных трейдеров.

⚙️ Основные функции
✅ Двигатель импульса по нескольким таймфреймам
Проанализируйте трендовую энергию за два независимых временных периода с помощью индикатора Momentum. Выберите один из нескольких режимов логики:

• Выше 100-го уровня
• Пересечение импульса
• Подтверждение по двум таймфреймам
• Синхронизация пересечений

Это позволяет Orbitron обнаруживать начало, продолжение и завершение тренда.

✅ Подтверждение Parabolic SAR (необязательно и настраивается)
Добавьте чувствительность к структуре, используя один или два слоя Parabolic SAR с более высоких или более низких таймфреймов. Разработан для поддержания орбитрона в соответствии с доминирующим направлением и уменьшения ложных входов импульса.

✅ Интеллектуальная логика выхода из сделки
Orbitron активно закрывает сделки при потере импульса или подтверждения, гарантируя, что сигналы не будут «зависать» и что сделки будут учитывать изменения рыночных условий в режиме реального времени.

Все значения автоматически преобразуются для формата котировок вашего брокера.

✅ Система точного следования и безубыточности
Как только цена двинется в вашу сторону:
• Позиции зафиксированы на уровне безубыточности.
• Трейлинг включается только после достижения определенного порога прибыли.
• Стопы перемещаются только вперед — никогда назад.
• Зоны заморозки брокера соблюдаются автоматически.

✅ Встроенный уровень торговой безопасности
Orbitron защищает от распространенных сбоев при исполнении с помощью:

✔️ Проверка остановочного расстояния
✔️ Обработка уровня замерзания
✔️ Проверка запаса перед входом
✔️ Фильтры разброса
✔️ Нормализация громкости Безопасное принудительное исполнение SL для брокера

Никаких безрассудных сделок. Недействительных заказов нет.

📈 Предназначено для:
• Трейдеров, торгующих по тренду
• Импульсных трейдеров
• Скальперов
• Свинг-трейдеров
• Полностью автоматизированных стратегий
• Точных рамок для дискреционной торговли

Orbitron — это не универсальный робот, а настраиваемый импульсный двигатель, созданный для соответствия вашему стилю торговли.

🛡 Надежность и соответствие рыночным требованиям
Orbitron AI-X разработан в соответствии со стандартами валидации MQL5 Market, включая:

✅ допустимые объемы торгов
✅ безопасные тормозные пути
✅ правильное поведение при следовании
✅ запас прочности
✅ совместимость с брокером

📌 Резюме
Orbitron AI-X объединяет:

Импульс
Структура
Подтверждение
Дисциплина
Защита

в единую оптимизированную торговую систему.

🧠 Философия
Вы не гонитесь за рынком.
Ты не угадал.
Вы выравниваете, подтверждаете и выполняете — точно.

✅ Orbitron AI-X
Точность в движении
