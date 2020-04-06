OrbitronAI

🚀 ORBITRON AI-X

Точность в движении

🔹 Описание

Orbitron AI-X — это высокоточная торговая система, разработанная для захвата направленного импульса при дисциплинированном контроле рисков. Разработанный для MetaTrader 5, он сочетает в себе анализ импульса по нескольким таймфреймам и подтверждение по Parabolic SAR в чистом, мощном механизме принятия решений, который динамически адаптируется к рыночным условиям.



Каждая сделка управляется ценовой энергией, подтверждается структурой и защищена интеллектуальным управлением сделками, что делает Orbitron AI-X настоящей системой, основанной на импульсе, для серьезных трейдеров.



⚙️ Основные функции

✅ Двигатель импульса по нескольким таймфреймам

Проанализируйте трендовую энергию за два независимых временных периода с помощью индикатора Momentum. Выберите один из нескольких режимов логики:



• Выше 100-го уровня

• Пересечение импульса

• Подтверждение по двум таймфреймам

• Синхронизация пересечений



Это позволяет Orbitron обнаруживать начало, продолжение и завершение тренда.



✅ Подтверждение Parabolic SAR (необязательно и настраивается)

Добавьте чувствительность к структуре, используя один или два слоя Parabolic SAR с более высоких или более низких таймфреймов. Разработан для поддержания орбитрона в соответствии с доминирующим направлением и уменьшения ложных входов импульса.



✅ Интеллектуальная логика выхода из сделки

Orbitron активно закрывает сделки при потере импульса или подтверждения, гарантируя, что сигналы не будут «зависать» и что сделки будут учитывать изменения рыночных условий в режиме реального времени.



Все значения автоматически преобразуются для формата котировок вашего брокера.



✅ Система точного следования и безубыточности

Как только цена двинется в вашу сторону:

• Позиции зафиксированы на уровне безубыточности.

• Трейлинг включается только после достижения определенного порога прибыли.

• Стопы перемещаются только вперед — никогда назад.

• Зоны заморозки брокера соблюдаются автоматически.



✅ Встроенный уровень торговой безопасности

Orbitron защищает от распространенных сбоев при исполнении с помощью:



✔️ Проверка остановочного расстояния

✔️ Обработка уровня замерзания

✔️ Проверка запаса перед входом

✔️ Фильтры разброса

✔️ Нормализация громкости Безопасное принудительное исполнение SL для брокера



Никаких безрассудных сделок. Недействительных заказов нет.



📈 Предназначено для:

• Трейдеров, торгующих по тренду

• Импульсных трейдеров

• Скальперов

• Свинг-трейдеров

• Полностью автоматизированных стратегий

• Точных рамок для дискреционной торговли



Orbitron — это не универсальный робот, а настраиваемый импульсный двигатель, созданный для соответствия вашему стилю торговли.



🛡 Надежность и соответствие рыночным требованиям

Orbitron AI-X разработан в соответствии со стандартами валидации MQL5 Market, включая:



✅ допустимые объемы торгов

✅ безопасные тормозные пути

✅ правильное поведение при следовании

✅ запас прочности

✅ совместимость с брокером



📌 Резюме

Orbitron AI-X объединяет:



Импульс

Структура

Подтверждение

Дисциплина

Защита



в единую оптимизированную торговую систему.



🧠 Философия

Вы не гонитесь за рынком.

Ты не угадал.

Вы выравниваете, подтверждаете и выполняете — точно.



✅ Orbitron AI-X

Точность в движении

