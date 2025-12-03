OrbitronAI

🚀 ORBITRON AI-X

Precisione in movimento

🔹 Descrizione

Orbitron AI-X è un sistema di trading progettato con precisione per catturare il momentum direzionale con un controllo disciplinato del rischio. Progettato per MetaTrader 5, combina l'analisi del momentum multi-timeframe e la conferma del Parabolic SAR in un motore decisionale pulito e potente che si adatta dinamicamente alle condizioni di mercato.



Ogni operazione è guidata dall'energia del prezzo, confermata dalla struttura e protetta da una gestione intelligente delle operazioni, rendendo Orbitron AI-X un vero sistema basato sul momentum per trader seri.



⚙️ Funzionalità principali

✅ Motore di Momentum Multi-Timeframe

Analizza l'andamento dell'energia su due intervalli temporali indipendenti utilizzando l'indicatore Momentum. Scegli tra diverse modalità logiche:



• Sopra i 100 bias

• Incrocio del momentum

• Conferma a doppio time frame

• Sincronizzazione degli incroci



Ciò consente a Orbitron di rilevare l'inizio, la continuazione e l'esaurimento delle tendenze.



✅ Conferma SAR parabolico (Opzionale e configurabile)

Aggiungi sensibilità alla struttura utilizzando uno o due livelli Parabolic SAR da timeframe superiori o inferiori. Progettato per mantenere Orbitron allineato con la direzione dominante e ridurre gli ingressi di falso momento.



✅ Logica intelligente di uscita dal trade

Orbitron chiude attivamente le operazioni quando il momentum o la conferma si perdono, assicurando che i segnali non "ristagnino" e che le operazioni rispettino i cambiamenti delle condizioni di mercato in tempo reale.



Tutti i valori vengono convertiti internamente automaticamente per il formato di quotazione del tuo broker.



✅ Sistema di trailing e break-even di precisione

Una volta che il prezzo si muove a tuo favore:

• Le posizioni sono bloccate al pareggio

• Il trailing si attiva solo dopo una soglia di profitto definita

• Gli stop si spostano solo in avanti, mai indietro

• Le zone di congelamento del broker vengono rispettate automaticamente



✅ Livello di sicurezza integrato per il trading

Orbitron protegge dai comuni errori di esecuzione con:



✔️ Validazione della distanza di arresto

✔️ Gestione del livello di congelamento

✔️ Controlli dei margini prima dell'ingresso

✔️ Filtri spread

✔️ Normalizzazione del volume

✔️ Applicazione sicura degli SL per i broker



Nessun trade azzardato. Nessun ordine non valido.



📈 Progettato per:

• Trend trader

• Momentum trader

• Scalper

• Swing trader

• Strategie completamente automatizzate

• Strutture di trading discrezionali precise



Orbitron non è un robot unico per tutti: è un motore di momentum configurabile costruito per adattarsi al tuo stile di trading.



🛡 Affidabilità e Conformità al Mercato

Orbitron AI-X è progettato per essere conforme agli standard di validazione del mercato MQL5, tra cui:



✅ dimensioni dei volumi valide

✅ distanze di arresto sicure

✅ comportamento di guida corretto

✅ margine di sicurezza

✅ compatibilità con il broker



📌 Riepilogo

Orbitron AI-X unisce:



Slancio

Struttura

Conferma

Disciplina

Protezione



in un unico sistema di trading ottimizzato.



🧠 Filosofia

Non insegui il mercato.

Non indovini.

Ti allinei, confermi ed esegui... con precisione.



✅ Orbitron AI-X

Precisione in movimento

