OrbitronAI

🚀 ORBITRON AI-X
Precisione in movimento
🔹 Descrizione
Orbitron AI-X è un sistema di trading progettato con precisione per catturare il momentum direzionale con un controllo disciplinato del rischio. Progettato per MetaTrader 5, combina l'analisi del momentum multi-timeframe e la conferma del Parabolic SAR in un motore decisionale pulito e potente che si adatta dinamicamente alle condizioni di mercato.
Ogni operazione è guidata dall'energia del prezzo, confermata dalla struttura e protetta da una gestione intelligente delle operazioni, rendendo Orbitron AI-X un vero sistema basato sul momentum per trader seri.
⚙️ Funzionalità principali
✅ Motore di Momentum Multi-Timeframe
Analizza l'andamento dell'energia su due intervalli temporali indipendenti utilizzando l'indicatore Momentum. Scegli tra diverse modalità logiche:
• Sopra i 100 bias
• Incrocio del momentum
• Conferma a doppio time frame
• Sincronizzazione degli incroci
Ciò consente a Orbitron di rilevare l'inizio, la continuazione e l'esaurimento delle tendenze.
✅ Conferma SAR parabolico (Opzionale e configurabile)
Aggiungi sensibilità alla struttura utilizzando uno o due livelli Parabolic SAR da timeframe superiori o inferiori. Progettato per mantenere Orbitron allineato con la direzione dominante e ridurre gli ingressi di falso momento.
✅ Logica intelligente di uscita dal trade
Orbitron chiude attivamente le operazioni quando il momentum o la conferma si perdono, assicurando che i segnali non "ristagnino" e che le operazioni rispettino i cambiamenti delle condizioni di mercato in tempo reale.
Tutti i valori vengono convertiti internamente automaticamente per il formato di quotazione del tuo broker.
✅ Sistema di trailing e break-even di precisione
Una volta che il prezzo si muove a tuo favore:
• Le posizioni sono bloccate al pareggio
• Il trailing si attiva solo dopo una soglia di profitto definita
• Gli stop si spostano solo in avanti, mai indietro
• Le zone di congelamento del broker vengono rispettate automaticamente
✅ Livello di sicurezza integrato per il trading
Orbitron protegge dai comuni errori di esecuzione con:
✔️ Validazione della distanza di arresto
✔️ Gestione del livello di congelamento
✔️ Controlli dei margini prima dell'ingresso
✔️ Filtri spread
✔️ Normalizzazione del volume
✔️ Applicazione sicura degli SL per i broker
Nessun trade azzardato. Nessun ordine non valido.
📈 Progettato per:
• Trend trader
• Momentum trader
• Scalper
• Swing trader
• Strategie completamente automatizzate
• Strutture di trading discrezionali precise
Orbitron non è un robot unico per tutti: è un motore di momentum configurabile costruito per adattarsi al tuo stile di trading.
🛡 Affidabilità e Conformità al Mercato
Orbitron AI-X è progettato per essere conforme agli standard di validazione del mercato MQL5, tra cui:
✅ dimensioni dei volumi valide
✅ distanze di arresto sicure
✅ comportamento di guida corretto
✅ margine di sicurezza
✅ compatibilità con il broker
📌 Riepilogo
Orbitron AI-X unisce:
Slancio
Struttura
Conferma
Disciplina
Protezione
in un unico sistema di trading ottimizzato.
🧠 Filosofia
Non insegui il mercato.
Non indovini.
Ti allinei, confermi ed esegui... con precisione.
✅ Orbitron AI-X
