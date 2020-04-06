🚀 ORBITRON AI-X

精密な動き

🔹 説明

Orbitron AI-Xは、規律あるリスク管理で方向性のあるモメンタムを捉えるために設計された、精密に設計された取引システムです。 MetaTrader 5用に設計されており、マルチタイムフレームのモメンタム分析とパラボリックSARの確認を組み合わせ、市場の状況に動的に適応する、クリーンで強力な意思決定エンジンを実現しています。



すべての取引は価格エネルギーに導かれ、構造によって確認され、インテリジェントな取引管理によって保護されています。これにより、Orbitron AI-Xは真剣なトレーダーのための真のモメンタムドリブンシステムとなっています。



⚙️ 主な機能

✅ マルチタイムフレームモメンタムエンジン

モメンタム指標を使って、2つの独立した時間枠におけるトレンドの勢いを分析します。 複数のロジックモードから選択してください。



• バイアス100以上

• モメンタムクロス

• デュアルタイムフレーム確認

• クロスオーバー同期



これにより、Orbitronはトレンドの始まり、継続、そして終焉を検知できます。



✅ パラボリックSAR確認（オプション、設定可能）

より高い時間足またはより低い時間足の放物線SARレイヤーを1つまたは2つ使用して、構造感度を追加します。 Orbitronを優勢な方向に合わせ、誤ったモメンタムエントリーを減らすように設計されています。



✅ インテリジェントなトレード終了ロジック

Orbitronは、勢いや確認が失われた場合に積極的に取引を決済します。これにより、シグナルが「長引く」ことなく、取引がリアルタイムの市場状況の変化に対応することが保証されます。



すべての値は、お客様のブローカーの価格形式に合わせて内部的に自動的に変換されます。



✅ 精密トレーリング＆ブレイクイーブンシステム

価格が有利に動いたら：

• ポジションは損益分岐点に固定されています

• トレーリングは、定義された利益閾値に達した後にのみ作動します。

• ストップは常に前進し、後退することはありません。

• 証券会社のフリーズゾーンは自動的に尊重されます。



✅ 組み込みの取引安全層

Orbitronは、一般的な実行失敗から以下で保護します。



✔️ 停止距離検証

✔️ 凍結レベル処理

✔️ エントリー前のマージンチェック

✔️ スプレッドフィルター

✔️ ボリューム正規化 ブローカーに安全なSLの強制



無謀な取引はしないこと。 無効な注文はありません。



📈 対象者：

• トレンドトレーダー

• モメンタムトレーダー

• スキャルパー

• スイングトレーダー

• 完全自動化戦略

• 精密な裁量取引フレームワーク



Orbitronは万能ロボットではありません。あなたの取引スタイルに合わせて構築された、設定可能なモメンタムエンジンです。



🛡️ 信頼性と市場コンプライアンス

Orbitron AI-Xは、MQL5マーケットの検証基準に準拠するように設計されています。これには以下が含まれます。



✅ 有効な取引量サイズ

✅ 安全な停止距離

✅ 適切なトレーリング動作

✅ マージン安全性

✅ ブローカー互換性



📌 概要

Orbitron AI-Xは以下を統合します。



勢い

構造

確認

規律

保護



1つの洗練された取引システムに。



哲学

市場を追いかけるな。

推測しないでください。

あなたは正確に、整列し、確認し、実行します。



✅ Orbitron AI-X

精密な動き

