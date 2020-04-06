OrbitronAI
- 专家
- Robert James Poulin
- 版本: 1.1
- 激活: 5
🚀 ORBITRON AI-X
运动中的精确度
🔹 描述
Orbitron AI-X 是一种精密设计的交易系统，旨在通过严格的风险控制来捕捉方向动量。 专为 MetaTrader 5 设计，它将多时间框架动量分析和抛物线 SAR 确认融入到干净、强大的决策引擎中，该引擎可动态适应市场状况。
每笔交易都由价格能量引导，由结构确认，并由智能交易管理保护，这使得 Orbitron AI-X 成为严肃交易者的真正动量驱动系统。
⚙️ 核心功能
✅ 多时间框架动量引擎
使用动量指标分析两个独立时间范围内的趋势能量。 从多种逻辑模式中选择：
• 100 以上的偏见
• 动量交叉
• 双时间框架确认
• 交叉同步
这使得 Orbitron 能够检测趋势的启动、延续和衰竭。
✅ 抛物线 SAR 确认（可选和可配置）
使用来自较高或较低时间框架的一个或两个抛物线 SAR 层添加结构灵敏度。 旨在使 Orbitron 与主导方向保持一致，并减少错误的动量条目。
✅ 智能交易退出逻辑
当动量或确认丢失时，Orbitron 会主动关闭交易，确保信号不会“徘徊”，并且交易尊重实时市场状况变化。
所有值都会自动转换为您经纪商的定价格式。
✅ 精准追踪止损和盈亏平衡系统
一旦价格向您有利的方向移动：
• 仓位锁定为盈亏平衡
• 只有在达到定义的利润阈值后，追踪才会启动
• 止损位只会向前移动，绝不会向后移动
• 经纪商冻结区会自动受到尊重
✅ 内置交易安全层
Orbitron 通过以下方式防止常见的执行失败：
✔️ 止损距离验证
✔️ 冻结水平处理
✔️ 入场前保证金检查
✔️ 点差过滤器
✔️ 交易量标准化
✔️ 经纪商安全止损执行
没有鲁莽的交易。 没有无效订单。
📈 专为以下人士设计：
• 趋势交易者
• 动量交易者
• 黄牛
• 波段交易者
• 全自动策略
• 精确的自由裁量交易框架
Orbitron 不是一个一刀切的机器人，它是一个可配置的动量引擎，旨在匹配您的交易风格。
🛡 可靠性和市场合规性
Orbitron AI-X 旨在符合 MQL5 市场验证标准，包括：
✅ 有效的交易量大小
✅ 安全的止损距离
✅ 适当的追踪行为
✅ 保证金安全
✅ 经纪商兼容性
Orbitron AI-X 合并：
动量
结构
确认
纪律
保护
成为一个精简的交易系统。
你不追逐市场。
你不会追逐市场。
你不要猜测。
你对齐、确认并精确执行。
Orbitron AI-X
运动中的精度
