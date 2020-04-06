OrbitronAI

🚀 ORBITRON AI-X

运动中的精确度

🔹 描述

Orbitron AI-X 是一种精密设计的交易系统，旨在通过严格的风险控制来捕捉方向动量。 专为 MetaTrader 5 设计，它将多时间框架动量分析和抛物线 SAR 确认融入到干净、强大的决策引擎中，该引擎可动态适应市场状况。



每笔交易都由价格能量引导，由结构确认，并由智能交易管理保护，这使得 Orbitron AI-X 成为严肃交易者的真正动量驱动系统。



⚙️ 核心功能

✅ 多时间框架动量引擎

使用动量指标分析两个独立时间范围内的趋势能量。 从多种逻辑模式中选择：



• 100 以上的偏见

• 动量交叉

• 双时间框架确认

• 交叉同步



这使得 Orbitron 能够检测趋势的启动、延续和衰竭。



✅ 抛物线 SAR 确认（可选和可配置）

使用来自较高或较低时间框架的一个或两个抛物线 SAR 层添加结构灵敏度。 旨在使 Orbitron 与主导方向保持一致，并减少错误的动量条目。



✅ 智能交易退出逻辑

当动量或确认丢失时，Orbitron 会主动关闭交易，确保信号不会“徘徊”，并且交易尊重实时市场状况变化。



所有值都会自动转换为您经纪商的定价格式。



✅ 精准追踪止损和盈亏平衡系统

一旦价格向您有利的方向移动：

• 仓位锁定为盈亏平衡

• 只有在达到定义的利润阈值后，追踪才会启动

• 止损位只会向前移动，绝不会向后移动

• 经纪商冻结区会自动受到尊重



✅ 内置交易安全层

Orbitron 通过以下方式防止常见的执行失败：



✔️ 止损距离验证

✔️ 冻结水平处理

✔️ 入场前保证金检查

✔️ 点差过滤器

✔️ 交易量标准化

✔️ 经纪商安全止损执行



没有鲁莽的交易。 没有无效订单。



📈 专为以下人士设计：

• 趋势交易者

• 动量交易者

• 黄牛

• 波段交易者

• 全自动策略

• 精确的自由裁量交易框架



Orbitron 不是一个一刀切的机器人，它是一个可配置的动量引擎，旨在匹配您的交易风格。



🛡 可靠性和市场合规性

Orbitron AI-X 旨在符合 MQL5 市场验证标准，包括：



✅ 有效的交易量大小

✅ 安全的止损距离

✅ 适当的追踪行为

✅ 保证金安全

✅ 经纪商兼容性



Orbitron AI-X 合并：



动量

结构

确认

纪律

保护



成为一个精简的交易系统。



你不追逐市场。

你不要猜测。

你对齐、确认并精确执行。



Orbitron AI-X

运动中的精度

