Crazy Whale

CRAZY WHALE MT5 - trading grid totalmente automatizado. El EA que sobrevive a la tormenta y conquista la tendencia.



💥 Por qué los traders eligen Crazy Whale

  • Super Grid Inteligencia - Posiciones, coberturas, compensa, reequilibra y lote automáticamente.
    Usted negocia - ella piensa, reacciona y se adapta.

  • Cazador de Tendencias - Lee la Estructura del Mercado en tiempo real para seguir a las ballenas, no a la multitud.

  • Personalización del riesgo - Elija su nivel de agresión y el tamaño de lote autoescalable.

  • Simplicidad Plug & Play - Sin dolores de cabeza de configuración. Conecte, ejecute y observe cómo nada.

⚙️ Configuración recomendada

  • Símbolo: US30 (Dow Jones principal) /DJ30.r / US100 / US500

  • Plazos: M15

  • Depósito Mínimo: **Se recomiendan $10,000** para soportar posibles caídas y mantener la estabilidad de la operación.

  • Depósito: High RisK Trading $1,000

  • Apalancamiento: 1:30 mínimo (1:500 ideal)

  • Broker: Tipo de cuenta de cobertura, trabaja con cualquier broker (cotizaciones autoescalables)

  • VPS: Muy recomendable (tiempo de actividad 24/7)

🚀 Inicio rápido

  1. Adjunte Crazy Whale a su gráfico US30 M15.

  2. Establezca su riesgo por comercio%, configuración por defecto son resultados perfectos.

Productos recomendados
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Asesores Expertos
El EA utiliza la estrategia de scalping en la noche, el comercio se compone de tres algoritmos y cada algoritmo funciona en su propio intervalo de tiempo. El EA utiliza muchos filtros inteligentes para adaptarse a casi cualquier situación económica. Las órdenes pendientes se utilizan para el menor deslizamiento cuando se opera scalping. El asesor es seguro y no requiere ninguna configuración por parte del usuario, basta con instalarlo en el gráfico y listo. El EA establece una orden de stop de p
MS Expert
Nikolaos Pantzos
Asesores Expertos
MS_Expert está estructurado en base a un indicador específico de análisis técnico ( Oscilador MACD y Oscilador Estocástico ). Dispone de numerosos parámetros para que cada usuario pueda encontrar la configuración adecuada que se adapte a su perfil de inversión. Puede trabajar con 28 pares diferentes. La configuración de los parámetros por defecto es orientativa, Recomiendo que cada usuario experimente para encontrar sus propios ajustes.
FREE
Alfred Marshall AI
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Marshall AI - El equilibrio perfecto en el trading automatizado Tras años de estudio profundo de los mercados financieros y los principios económicos de Alfred Marshall, presentamos una obra maestra que fusiona la teoría de la oferta y la demanda junto con la relatividad diferencial de los diferentes mercados con inteligencia artificial de vanguardia y técnicas nunca antes vistas. No se trata solo de un sistema de trading: es la evolución del análisis económico, manipulado y diseñado por IA pa
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto para operar con redes neuronales profundas que se entrenan a sí mismas con machine learning , hasta 1512 medidas ponderadas por cada símbolo, según avanza el mercado. Opera en varios símbolos Forex y marcos horarios , también, anulando la selección de los símbolos y timeframes , puede configurarse para el gráfico actual en su símbolo y timeframe . Se puede configurar para distintos pares y se puede manejar una red neuronal distinta en cada gráfico. Puede configurar símbolos, perío
GoldenPulse PRO
Mehmet Kerem Semiz
Asesores Expertos
GoldenPulse PRO - High Winrate es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operar con Oro (XAUUSD) con precisión y consistencia. Utiliza un marco de impulso/volatilidad patentado que se adapta a las condiciones cambiantes, centrándose en una alta tasa de ganancias y una reducción controlada, sin rejilla, martingala ni promedios arriesgados. Características principales 100% automatizado - plug & play Optimizado para XAUUSD , compatible con otros símbolos Lógica inteligente - sin m
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Asesores Expertos
Presentamos SchermanActionPro: El Nuevo Bot Automatizado de Trading de Automatictrading ¡Automatictrading se enorgullece en presentar SchermanActionPro ! Características destacadas: Indicadores Configurables: Ajusta las medias y el número de velas según las recomendaciones de Ivan. Flexibilidad de Operativa: Elige entre compras y ventas. Toma de Beneficios: Opciones fijas, basadas en ATR o por señal contraria. Parada de Pérdidas: Configurable fija, según ATR o por señal contraria. Tipos de Lote
Horse Rider
Nikolas Berta
Asesores Expertos
Horse Rider - Un simple EA de seguimiento de tendencia para Swing Trading Sin martingala. Sin arbitraje. No grid. Sin trading de alta frecuencia. Este asesor experto ofrece un enfoque limpio y centrado en el seguimiento de tendencias sin complejidades innecesarias. Horse Rider está diseñado para el swing trading, haciendo hincapié en grandes ganancias y pérdidas controladas. Su base está construida para la adaptabilidad y la coherencia a través de diversas condiciones de mercado. Aunque origi
Recovery Grip Meta 5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
MANUAL DE AGARRE DE RECUPERACIÓN El sistema de agarre de recuperación puede recuperar tanto una pérdida aislada como una pérdida producida por un agarre o múltiples órdenes, el algoritmo compensa gradualmente las pérdidas hasta que el patrimonio vuelve a cero. El tiempo que tarda el algoritmo en revertir la pérdida es proporcional a la volatilidad del par y a la magnitud de la pérdida.Este sistema le permite probar el algoritmo antes de la compra.Para ello, dispone de un potente sistema de s
Multi Instruments TrendSystem 7 LB
Shao Shu Yi
4 (1)
Asesores Expertos
La estrategia que se aplica en el mercado financiero de todo el mundo se conoce como estrategia CTA. Un CTA exitoso siempre incluye multi-estrategias, multi-instrumentos y multi-marco de tiempo. La serie de Multi Instruments TrendSystem (MITS) proporciona una estrategia rentable que se puede utilizar en diferentes instrumentos con diferentes marcos temporales. Multi Instruments TrendSystem 7 LB (Level Break) MT5 es un Asesor Experto multi-instrumento totalmente automatizado. Este EA funciona bie
Multi Instruments TrendSystem 5 RA
Shao Shu Yi
Asesores Expertos
La estrategia que se aplica en el mercado financiero de todo el mundo se conoce como estrategia CTA. Un CTA exitoso siempre incluye multi-estrategias, multi-instrumentos y multi-marco de tiempo. La serie de Multi Instruments TrendSystem (MITS) proporciona una estrategia rentable que se puede utilizar en diferentes instrumentos con diferentes marcos temporales. Multi Instruments TrendSystem 5 RA MT5 (Rapier) es un Asesor Experto multi-instrumento totalmente automatizado. Este EA es una de nuestr
Multi Instruments TrendSystem 4 M4A1
Shao Shu Yi
Asesores Expertos
La estrategia que se aplica en el mercado financiero de todo el mundo se conoce como estrategia CTA. Un CTA exitoso siempre incluye multi-estrategias, multi-instrumentos y multi-marco de tiempo. La serie de Multi Instruments TrendSystem (MITS) proporciona una estrategia rentable que se puede utilizar en diferentes instrumentos con diferentes marcos temporales. Multi Instruments TrendSystem 4 M4A1 MT5 es un Asesor Experto multi-instrumento totalmente automatizado. Este EA es una de nuestras estr
Multi Instruments TrendSystem 1
Shao Shu Yi
Asesores Expertos
La estrategia que se aplica en el mercado financiero de todo el mundo se conoce como estrategia CTA. Un CTA exitoso siempre incluye multi-estrategias, multi-instrumentos y multi-marco de tiempo. La serie de Multi Instruments TrendSystem (MITS) proporciona una estrategia rentable que se puede utilizar en diferentes instrumentos con diferentes marcos temporales. Multi Instruments TrendSystem 1 MT5 (Estrategia Multi-Movimiento) es un Asesor Experto multi-instrumento totalmente automatizado. Este E
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
Asesores Expertos
Olvide todo lo que sabe sobre los robots de trading. Presentamos Synthesis X Neural EA , el primer Sistema de Trading de Inteligencia Híbrida del mundo. Hemos ido más allá de las limitaciones de los EAs simples, basados en indicadores, para crear una sofisticada inteligencia artificial de dos partes diseñada con un único propósito: generar un crecimiento estable y consistente de la cartera con una gestión del riesgo sin precedentes. Synthesis X no es un mero algoritmo, sino una arquitectura de
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Asesores Expertos
GONADRI EA: Toma el control de tus operaciones con inteligencia. Si quieres gonadri gratis contacta conmigo por privado pideme por privado el set file Cualquier duda me la pueden preguntar por privado ES EXCLUSIVAMENTE PARA BROKERS CON 2 DECIMALES EN EL ORO Y SPREAD INFERIOR A 10, POR EJEMPLO: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW Y SIMILARES Usalo siempre en el ORO, pero puedes intentar hacerlo funcionar en otros pares, por ejemplo en FTMO funciona muy bien en GER40.  Timeframe:  M5 Deposi
Prop Dominus
Abigail Stacey Kimani
Asesores Expertos
**Prop Dominus** - Asesor Experto Avanzado basado en Inteligencia Artificial para MetaTrader 5 --- ## **I. Resumen Ejecutivo** Prop Dominus es un Asesor Experto (EA) de múltiples capas, mejorado con IA, diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Sus fundamentos se basan en el modelado probabilístico, los sistemas de inferencia dinámica y la inteligencia artificial. Sus fundamentos se basan en el modelado probabilístico, los sistemas de inferencia dinámica y el reconocimiento avanzado del rég
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Asesores Expertos
Este EA es un sencillo sistema de trading automatizado para la plataforma Meta Trader 5. Utiliza el SAR parabólico para ajustar automáticamente el tamaño del lote en función de las tendencias del mercado. De esta manera, el EA no asume una gran cantidad de riesgo, sino que acumula beneficios de manera constante. Características principales El EA no utiliza el método de martingala para el ajuste del tamaño del lote. Si se toma una posición antes del cierre del mercado de divisas, la posición se
Dynamic RSI Guardian Basic
Befe Ltd
Asesores Expertos
Guardián RSI Dinámico – Trading de Precisión con Gestión Completa de Riesgos El Guardián RSI Dinámico es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para traders que valoran un rendimiento consistente, un control estricto de riesgos y flexibilidad. Construido con cálculos avanzados basados en pips y filtros inteligentes impulsados por RSI, asegura que cada operación siga reglas estrictas para minimizar riesgos mientras maximiza oportunidades. Características Clave : Sistema de Entr
FREE
Galaxy MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
GALAXY es un Software Automatizado Seguro para el comercio del mercado Forex e índices. Arquitectura es un Experto Robot Autónomo Totalmente Automático capaz Independientemente analizar el mercado y tomar decisiones comerciales GALAXY Es un sistema de comercio avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático. SIN ENTRADA PARA SELECCIONAR PARA EL TRADER TODO AUTOMATIZADO ESTE SISTEMA ESTÁ SIEMPRE EN EL MERCADO EN LAS DOS DIRECCIONES HACER CICLOS GANADORES GALAXY . es un sistema
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
BOOSTER FOR MT5 是外匯市場日常工作的專業黃牛顧問。在交易中，隨著經驗的積累，交易者通常會了解到止損單的累積水平、價格和時間在市場中起著重要作用。這個策略在這個 FOREX Expert Advisor 中實施，我希望您不僅會喜歡使用這個產品，而且會參與它的開發 - 在此處留下您的反饋和您的願望 https://www.mql5.com/en/市場 / 產品 / 45915 #! 標籤 = 評論 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/45915 選項： PRICE - 在分配的時間段內需要遍歷的價格距離； TIME - 以秒為單位的分配時間； HL_PERIOD - 確定級別的柱數； HL_TIMEFRAME - 確定水平的時間範圍； BREAKTHROUGH_LEVEL - 突破水平後打開訂單？; MAGIC_NUMBER - 交易的幻數； ORDERS_COMMENT - 訂單中的顧問評論； MAX_SLIPPAGE - 開倉時的最大滑點； MAX_SPREAD - 開啟交易時的最大點差； COMMI
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Asesores Expertos
EURUSD London Breakout Pro Desarrollado con el apoyo de herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial, EURUSD London Breakout Pro ofrece un código limpio y eficiente, optimizado para la velocidad y la estabilidad. Este Asesor Experto aplica un marco de gestión de riesgos de nivel institucional y evita estrategias de alto riesgo como martingala, promedios en red (grid averaging) o cobertura no controlada. Diseñado para traders que exigen precisión y seguridad, el sistema combina un concepto
FREE
Rapid X
Tatiana Savkevych
Asesores Expertos
Estrategia rápida para trabajar en el mercado Forex con una base de scalping. El algoritmo consiste en realizar una operación de trading en el menor tiempo posible. Por regla general, este período de tiempo es de segundos y sólo a veces se limita a varios minutos. Existe la opinión de que el scalping es para principiantes. Pero, de hecho, es un error. Con el fin de llevar a cabo una operación de comercio correcta y rentable, un comerciante tiene que aprender scalping, de lo contrario el resul
BreakPoint Pro
Jason Smith
Asesores Expertos
BreakPoint Pro – Daily High/Low Breakout EA This bot is a professional-grade Expert Advisor that trades breakouts of the current day's high and low using a clean, rules-based price action approach. The strategy focuses on capturing directional momentum once price breaches these key intraday levels—one of the most statistically reliable patterns in discretionary and algorithmic trading. A powerful Expert Advisor designed to capitalize on daily high/low breakouts using a price action-driven strat
Trend Surfer for USDJPY
Takuma 髙Kyo-
Asesores Expertos
Aquí están los resultados de la prueba forward. (MT4 ver.) USDJPY Trend Surfer es una herramienta de trading innovadora diseñada como un EA (Asesor Experto) de seguimiento de tendencias. Este EA captura con precisión la tendencia del USDJPY combinando múltiples SMA (Medias Móviles Simples), RSI (Índice de Fuerza Relativa) y StdDev (Desviación Estándar). Al usar múltiples SMA, analiza simultáneamente las tendencias en diferentes periodos y, al combinar indicadores como el RSI y el StdDev, detecta
MT5 GridderEA Pro
Nikolaos Pantzos
Asesores Expertos
Es un sistema de cuadrícula multidivisa que puede operar con todos los pares de entrada desde un gráfico. El experto cerrará todas las órdenes para cada par utilizando un nivel de beneficio. Opera con 16 pares. ¡¡¡Por favor, utilice el experto sólo en una cuenta de cobertura!!! Información Elija un broker con ejecución rápida y spreads bajos para obtener resultados efectivos. Por favor, haga algunas pruebas en una cuenta demo para ver cómo funciona el experto antes de usarlo en una cuenta real
Zonda EA
Anton Kondratev
5 (4)
Asesores Expertos
Zonda   EA   Es un       Sistema Totalmente Automático   con Parámetros de Optimización Abiertos y   Mecanismo de Recuperación en Tiempo Real. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 345$  Next Price 990 $  GUÍA Zonda Señales Reembolso de comisión Actualizaciones Mi blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        GBPUSD M15 Cada puesto siempre tiene un       SL fijo       y       Fu
ExpertRider
Mfanya Technologies
5 (1)
Asesores Expertos
Expert Rider – Precision Trend-Riding Expert Advisor for MT5 ExpertRider es un Asesor Experto para MetaTrader 5. El sistema gestiona las posiciones y las ajusta según las condiciones del mercado. El sistema gestiona las posiciones y las ajusta de acuerdo con las condiciones del mercado . El Asesor Experto revisa la estructura del mercado en plazos cortos, medios y largos. Identifica los niveles clave, las direcciones de las tendencias y los cambios de volatilidad. Las entradas se producen cuand
Remora fish Mt5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Sabes que no eres un tiburón, pero tal vez puedas ser un pez rémora . Sólo tienes que localizar a un tiburón y alimentarte de sus restos. Este sistema utiliza un indicador que detecta los movimientos del tiburón y se posiciona a favor de él, aprovechando su captura. Este sistema analiza el mercado buscando las ondas que el tiburón produce en el mar de forex cuando ataca al mercado. Una vez localizado el ataque del tiburón, entra en el mercado para hacerse con una parte de la captura. Todas las
High Low Break EA
Xavier Jane I Canellas
Asesores Expertos
HLB EA - Asesor Experto de Ruptura Alto-Bajo ¡Maximiza tu potencial de trading con una estrategia de breakout de precisión! HLB EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para capturar movimientos explosivos del mercado a través de una estrategia probada High-Low Breakout . Construido para los operadores que exigen fiabilidad, control y transparencia, este EA identifica el impulso de los precios y entra en operaciones cuando la volatilidad se dispara más allá de los niveles
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Asesores Expertos
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / ¡Grandes rebajas para Semana Santa! ¡Precio reducido > 50 % ya! ¡Aprovecha la oportunidad y disfruta! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Esta es una poderosa EA que apoyan la estrategia de orden única, la estrategia de martingala, la estrategia de múltiples marcos de tiempo, etc con un montón de indicadores útiles
PEA Farm Lots
Paitoon Rienpreecha
Asesores Expertos
Funcionalidades - Compra y venta abiertas - Punto de equilibrio Y TP SL personalizables - Implementa funciones de Martingala Recomendaciones - Pares de divisas: Principales pares de divisas - Pares de divisas recomendados : EURUSD - No recomendado : XAUUSD - Plazo : 1H - Depósito mínimo: $2000 por par de divisas *Recomendamos $10000 - Apalancamiento: Mínimo 1:100, recomendado 1:500 - Tipo de cuenta: ECN, Raw, o Razor con spreads muy bajos. - Utilice un VPS para que el EA funcione 24/7 (muy rec
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Otros productos de este autor
Grid Flowcon
Mr Numsin Ketchaisri
5 (2)
Asesores Expertos
MT5 Grid Flowcon: Un Asesor Experto Automatizado (EA) para USOIL, diseñado para proporcionar un flujo de caja consistente a través de estrategias de trading eficientes y sistemáticas. Las características clave incluyen: Auto Demand & Supply Zones : Identifica y negocia niveles clave de oferta y demanda sin esfuerzo. Grid Trading : Coloca órdenes estratégicamente para capitalizar los movimientos de precios dentro de rangos establecidos. TP/SL dinámico con VWAP : Ajusta los niveles de take profit
FREE
Gold Flowcon
Mr Numsin Ketchaisri
Asesores Expertos
MT5 Auto Trading de Oro : Estructura de Mercado (Nivel Clave) y Estrategia de Liquidez Breakout Flujo de Señales en Tiempo Real: https: //www.mql5.com/en/signals/2308343 Las características clave incluyen: Breakout Trading - Concepto Smart Money: Identifica automáticamente las zonas de oferta y demanda en los máximos y mínimos de las oscilaciones, apuntando a los niveles más críticos del mercado. Gestión de riesgos y órdenes: Tamaño de lote progresivo y flexible con take profit y stop loss
FREE
Shadow Stallion MT5
Mr Numsin Ketchaisri
Asesores Expertos
Presentamos Shadow Stallion MT5: trading automático de ORO (XAUUSD) con reglas claras, riesgo adaptable y protección estricta, leo el flujo del mercado y actúo sólo cuando las condiciones se alinean, , luego gestiono cada operación con riesgo adaptable y reglas de seguridad. Montar. Especificaciones Multi Price Actions detectado, lee la huella del capital real - siguiendo donde entran los grandes jugadores Protección integrada: cada operación tiene SL/TP Gestión automática del riesgo y del
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario