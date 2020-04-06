Crazy Whale
- Asesores Expertos
- Mr Numsin Ketchaisri
- Versión: 1.1
- Actualizado: 28 octubre 2025
CRAZY WHALE MT5 - trading grid totalmente automatizado. El EA que sobrevive a la tormenta y conquista la tendencia.
💥 Por qué los traders eligen Crazy Whale
Super Grid Inteligencia - Posiciones, coberturas, compensa, reequilibra y lote automáticamente.
Usted negocia - ella piensa, reacciona y se adapta.
Cazador de Tendencias - Lee la Estructura del Mercado en tiempo real para seguir a las ballenas, no a la multitud.
Personalización del riesgo - Elija su nivel de agresión y el tamaño de lote autoescalable.
Simplicidad Plug & Play - Sin dolores de cabeza de configuración. Conecte, ejecute y observe cómo nada.
Símbolo: US30 (Dow Jones principal) /DJ30.r / US100 / US500
Plazos: M15
Depósito Mínimo: **Se recomiendan $10,000** para soportar posibles caídas y mantener la estabilidad de la operación.
Depósito: High RisK Trading $1,000
Apalancamiento: 1:30 mínimo (1:500 ideal)
Broker: Tipo de cuenta de cobertura, trabaja con cualquier broker (cotizaciones autoescalables)
VPS: Muy recomendable (tiempo de actividad 24/7)
Adjunte Crazy Whale a su gráfico US30 M15.
Establezca su riesgo por comercio%, configuración por defecto son resultados perfectos.