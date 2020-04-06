Squid Grid EA

¡DEJA QUE EL CALAMAR...





CONTROLE TU GRID!





Squid Grid es un sistema de trading de grid muy sencillo de usar. Solo tienes que hacer clic en "Iniciar" y relajarte mientras el Sr. Calamar se encarga de todo.





La estrategia se basa en un sistema de distancia de puntos definido por el usuario, donde se abre una posición cuando el precio se mueve una cantidad X de puntos.





Se abrirán varias posiciones mientras se cumpla la lógica condicional. El número de posiciones es personalizable.





Incluye un sistema de protección de beneficios basado en el porcentaje de retroceso, también definido por el usuario.





Consulta los vídeos y capturas de pantalla para ver el rendimiento.





Los mejores resultados que he visto hasta ahora en EURUSD M1.





Ratio de Sharpe: 21,43





Factor de beneficio: 1,66





Drawdown%: 1,45%