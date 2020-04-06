OrbitronAI

🚀 ORBITRON AI-X

Präzision in Bewegung

🔹 Beschreibung

Orbitron AI-X ist ein präzisionsgefertigtes Handelssystem, das entwickelt wurde, um gerichteten Momentum mit diszipliniertem Risikomanagement zu erfassen. Entwickelt für MetaTrader 5, kombiniert es die Momentum-Analyse über mehrere Zeitrahmen und die Parabolic SAR-Bestätigung zu einer klaren, leistungsstarken Entscheidungsmaschine, die sich dynamisch an die Marktbedingungen anpasst.



Jeder Handel wird von Preisenergie geleitet, durch Struktur bestätigt und durch intelligentes Handelsmanagement geschützt — was Orbitron AI-X zu einem echten momentumgetriebenen System für ernsthafte Trader macht.



⚙️ Kernfunktionen

✅ Multi-Zeitrahmen-Momentum-Engine

Analysieren Sie die Trendenergie über zwei unabhängige Zeitrahmen hinweg mit dem Momentum-Indikator. Wählen Sie aus mehreren Logikmodi:



• Über 100 Bias

• Momentum-Kreuzung

• Bestätigung in zwei Zeitrahmen

• Kreuzungssynchronisation



Dies ermöglicht es Orbitron, Trendentzündung, -fortsetzung und -erschöpfung zu erkennen.



✅ Parabolischer SAR-Bestätigung (Optional & Konfigurierbar)

Fügen Sie Struktur-Sensitivität hinzu, indem Sie eine oder zwei Parabolic SAR-Schichten aus höheren oder niedrigeren Zeitrahmen verwenden. Entwickelt, um Orbitron mit der dominanten Richtung auszurichten und falsche Momentum-Einstiege zu reduzieren.



✅ Intelligente Handelsausstiegslogik

Orbitron schließt aktiv Trades, wenn Momentum oder Bestätigung verloren gehen — und stellt sicher, dass Signale nicht „verweilen“ und dass Trades die Änderungen der Marktbedingungen in Echtzeit respektieren.



Alle Werte werden intern automatisch in das Preisformat Ihres Brokers umgerechnet.



✅ Präzises Trailing- und Break-Even-System

Sobald sich der Preis zu Ihren Gunsten bewegt:

• Positionen werden auf Break-even gesperrt

• Trailing wird erst nach Erreichen eines definierten Gewinnschwellenwerts aktiviert

• Stops werden nur nach vorn verschoben — niemals zurück

• Broker-Freeze-Zonen werden automatisch respektiert



✅ Eingebaute Handelssicherheitsschicht

Orbitron schützt vor häufigen Ausführungsfehlern mit:



✔️ Validierung der Stop-Distanz

✔️ Behandlung von Gefrierleveln

✔️ Margin-Prüfungen vor dem Einstieg

✔️ Spread-Filter

✔️ Volumen-Normalisierung

✔️ Broker-sichere SL-Durchsetzung



Keine riskanten Geschäfte. Keine ungültigen Aufträge.



📈 Entworfen für:

• Trendhändler

• Momentum-Händler

• Scalper

• Swing-Trader

• Vollautomatisierte Strategien

• Präzise diskretionäre Handelsrahmen



Orbitron ist kein Einheitsroboter — es ist ein konfigurierbarer Momentum-Motor, der auf Ihren Handelsstil abgestimmt ist.



🛡 Zuverlässigkeit & Marktkonformität

Orbitron AI-X ist darauf ausgelegt, den Validierungsstandards des MQL5-Markts zu entsprechen, einschließlich:



✅ gültige Volumengrößen

✅ sichere Halteabstände

✅ korrektes Nachlaufverhalten

✅ Margensicherheit

✅ Broker-Kompatibilität



📌 Zusammenfassung

Orbitron AI-X fusioniert:



Momentum

Struktur

Bestätigung

Disziplin

Schutz



in ein einheitliches Handelssystem.



🧠 Philosophie

Du jagst den Markt nicht.

Du rätst nicht.

Du richtest dich aus, bestätigst und führst aus — präzise.



✅ Orbitron AI-X

Präzision in Bewegung

