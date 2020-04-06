OrbitronAI

🚀 ORBITRON AI-X
Präzision in Bewegung
🔹 Beschreibung
Orbitron AI-X ist ein präzisionsgefertigtes Handelssystem, das entwickelt wurde, um gerichteten Momentum mit diszipliniertem Risikomanagement zu erfassen. Entwickelt für MetaTrader 5, kombiniert es die Momentum-Analyse über mehrere Zeitrahmen und die Parabolic SAR-Bestätigung zu einer klaren, leistungsstarken Entscheidungsmaschine, die sich dynamisch an die Marktbedingungen anpasst.

Jeder Handel wird von Preisenergie geleitet, durch Struktur bestätigt und durch intelligentes Handelsmanagement geschützt — was Orbitron AI-X zu einem echten momentumgetriebenen System für ernsthafte Trader macht.

⚙️ Kernfunktionen
✅ Multi-Zeitrahmen-Momentum-Engine
Analysieren Sie die Trendenergie über zwei unabhängige Zeitrahmen hinweg mit dem Momentum-Indikator. Wählen Sie aus mehreren Logikmodi:

• Über 100 Bias
• Momentum-Kreuzung
• Bestätigung in zwei Zeitrahmen
• Kreuzungssynchronisation

Dies ermöglicht es Orbitron, Trendentzündung, -fortsetzung und -erschöpfung zu erkennen.

✅ Parabolischer SAR-Bestätigung (Optional & Konfigurierbar)
Fügen Sie Struktur-Sensitivität hinzu, indem Sie eine oder zwei Parabolic SAR-Schichten aus höheren oder niedrigeren Zeitrahmen verwenden. Entwickelt, um Orbitron mit der dominanten Richtung auszurichten und falsche Momentum-Einstiege zu reduzieren.

✅ Intelligente Handelsausstiegslogik
Orbitron schließt aktiv Trades, wenn Momentum oder Bestätigung verloren gehen — und stellt sicher, dass Signale nicht „verweilen“ und dass Trades die Änderungen der Marktbedingungen in Echtzeit respektieren.

Alle Werte werden intern automatisch in das Preisformat Ihres Brokers umgerechnet.

✅ Präzises Trailing- und Break-Even-System
Sobald sich der Preis zu Ihren Gunsten bewegt:
• Positionen werden auf Break-even gesperrt
• Trailing wird erst nach Erreichen eines definierten Gewinnschwellenwerts aktiviert
• Stops werden nur nach vorn verschoben — niemals zurück
• Broker-Freeze-Zonen werden automatisch respektiert

✅ Eingebaute Handelssicherheitsschicht
Orbitron schützt vor häufigen Ausführungsfehlern mit:

✔️ Validierung der Stop-Distanz
✔️ Behandlung von Gefrierleveln
✔️ Margin-Prüfungen vor dem Einstieg
✔️ Spread-Filter
✔️ Volumen-Normalisierung
✔️ Broker-sichere SL-Durchsetzung

Keine riskanten Geschäfte. Keine ungültigen Aufträge.

📈 Entworfen für:
• Trendhändler
• Momentum-Händler
• Scalper
• Swing-Trader
• Vollautomatisierte Strategien
• Präzise diskretionäre Handelsrahmen

Orbitron ist kein Einheitsroboter — es ist ein konfigurierbarer Momentum-Motor, der auf Ihren Handelsstil abgestimmt ist.

🛡 Zuverlässigkeit & Marktkonformität
Orbitron AI-X ist darauf ausgelegt, den Validierungsstandards des MQL5-Markts zu entsprechen, einschließlich:

✅ gültige Volumengrößen
✅ sichere Halteabstände
✅ korrektes Nachlaufverhalten
✅ Margensicherheit
✅ Broker-Kompatibilität

📌 Zusammenfassung
Orbitron AI-X fusioniert:

Momentum
Struktur
Bestätigung
Disziplin
Schutz

in ein einheitliches Handelssystem.

🧠 Philosophie
Du jagst den Markt nicht.
Du rätst nicht.
Du richtest dich aus, bestätigst und führst aus — präzise.

✅ Orbitron AI-X
Präzision in Bewegung
