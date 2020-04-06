OrbitronAI

🚀 ORBITRON AI-X
Precisão em Movimento
🔹 Descrição
Orbitron AI-X é um sistema de negociação projetado com precisão para capturar o momento direcional com controle de risco disciplinado. Projetado para o MetaTrader 5, ele combina análise de momentum em múltiplos períodos de tempo e confirmação do Parabolic SAR em um motor de decisão limpo e poderoso que se adapta dinamicamente às condições de mercado.

Cada operação é guiada pela energia do preço, confirmada pela estrutura e protegida por uma gestão inteligente de trades — tornando o Orbitron AI-X um verdadeiro sistema impulsionado por momentum para traders sérios.

⚙️ Recursos Principais
✅ Motor de Momentum Multi-Temporal
Analise a energia da tendência em dois períodos de tempo independentes usando o indicador Momentum. Escolha entre vários modos de lógica:

• Tendência acima de 100
• Cruzamento de momentum
• Confirmação em dois períodos de tempo
• Sincronização de cruzamento

Isso permite que o Orbitron detecte a ignição, a continuação e a exaustão da tendência.

✅ Confirmação do Parabolic SAR (Opcional e Configurável)
Adicione sensibilidade à estrutura usando uma ou duas camadas de Parabolic SAR de períodos de tempo superiores ou inferiores. Projetado para manter o Orbitron alinhado com a direção dominante e reduzir entradas falsas de momentum.

✅ Lógica Inteligente de Saída de Negócios
Orbitron fecha ativamente as operações quando o momentum ou a confirmação são perdidos — garantindo que os sinais não "percam a validade" e que as operações respeitem as mudanças nas condições do mercado em tempo real.

Todos os valores são convertidos internamente automaticamente para o formato de preços do seu corretor.

✅ Sistema de Trailing Preciso e Ponto de Equilíbrio
Uma vez que o preço se mova a seu favor:
• As posições são travadas no ponto de equilíbrio
• O trailing só é ativado após um limite de lucro definido
• Os stops só avançam — nunca retrocedem
• As zonas de congelamento do corretor são respeitadas automaticamente

✅ Camada de Segurança de Negociação Integrada
Orbitron protege contra falhas comuns de execução com:

✔️ Validação da distância de stop
✔️ Manipulação de nível de congelamento
✔️ Verificações de margem antes da entrada
✔️ Filtros de spread
✔️ Normalização de volume
✔️ Aplicação segura de SL pelo corretor

Sem negociações imprudentes. Sem ordens inválidas.

📈 Projetado Para:
• Traders de tendência
• Traders de momentum
• Scalpers
• Swing traders
• Estratégias totalmente automatizadas
• Estruturas de negociação discricionária precisas

Orbitron não é um robô de tamanho único — é um motor de momentum configurável projetado para se adequar ao seu estilo de negociação.

🛡 Confiabilidade e Conformidade de Mercado
Orbitron AI-X é projetado para cumprir os padrões de validação do Mercado MQL5, incluindo:

✅ tamanhos de volume válidos
✅ distâncias de parada seguras
✅ comportamento de reboque adequado
✅ margem de segurança
✅ compatibilidade com corretores

📌 Resumo
Orbitron AI-X funde:

Momento
Estrutura
Confirmação
Disciplina
Proteção

em um sistema de negociação simplificado.

🧠 Filosofia
Você não persegue o mercado.
Você não adivinha.
Você se alinha, confirma e executa — precisamente.

✅ Orbitron AI-X
Precisão em Movimento
