OrbitronAI

🚀 ORBITRON AI-X

Precisão em Movimento

🔹 Descrição

Orbitron AI-X é um sistema de negociação projetado com precisão para capturar o momento direcional com controle de risco disciplinado. Projetado para o MetaTrader 5, ele combina análise de momentum em múltiplos períodos de tempo e confirmação do Parabolic SAR em um motor de decisão limpo e poderoso que se adapta dinamicamente às condições de mercado.



Cada operação é guiada pela energia do preço, confirmada pela estrutura e protegida por uma gestão inteligente de trades — tornando o Orbitron AI-X um verdadeiro sistema impulsionado por momentum para traders sérios.



⚙️ Recursos Principais

✅ Motor de Momentum Multi-Temporal

Analise a energia da tendência em dois períodos de tempo independentes usando o indicador Momentum. Escolha entre vários modos de lógica:



• Tendência acima de 100

• Cruzamento de momentum

• Confirmação em dois períodos de tempo

• Sincronização de cruzamento



Isso permite que o Orbitron detecte a ignição, a continuação e a exaustão da tendência.



✅ Confirmação do Parabolic SAR (Opcional e Configurável)

Adicione sensibilidade à estrutura usando uma ou duas camadas de Parabolic SAR de períodos de tempo superiores ou inferiores. Projetado para manter o Orbitron alinhado com a direção dominante e reduzir entradas falsas de momentum.



✅ Lógica Inteligente de Saída de Negócios

Orbitron fecha ativamente as operações quando o momentum ou a confirmação são perdidos — garantindo que os sinais não "percam a validade" e que as operações respeitem as mudanças nas condições do mercado em tempo real.



Todos os valores são convertidos internamente automaticamente para o formato de preços do seu corretor.



✅ Sistema de Trailing Preciso e Ponto de Equilíbrio

Uma vez que o preço se mova a seu favor:

• As posições são travadas no ponto de equilíbrio

• O trailing só é ativado após um limite de lucro definido

• Os stops só avançam — nunca retrocedem

• As zonas de congelamento do corretor são respeitadas automaticamente



✅ Camada de Segurança de Negociação Integrada

Orbitron protege contra falhas comuns de execução com:



✔️ Validação da distância de stop

✔️ Manipulação de nível de congelamento

✔️ Verificações de margem antes da entrada

✔️ Filtros de spread

✔️ Normalização de volume

✔️ Aplicação segura de SL pelo corretor



Sem negociações imprudentes. Sem ordens inválidas.



📈 Projetado Para:

• Traders de tendência

• Traders de momentum

• Scalpers

• Swing traders

• Estratégias totalmente automatizadas

• Estruturas de negociação discricionária precisas



Orbitron não é um robô de tamanho único — é um motor de momentum configurável projetado para se adequar ao seu estilo de negociação.



🛡 Confiabilidade e Conformidade de Mercado

Orbitron AI-X é projetado para cumprir os padrões de validação do Mercado MQL5, incluindo:



✅ tamanhos de volume válidos

✅ distâncias de parada seguras

✅ comportamento de reboque adequado

✅ margem de segurança

✅ compatibilidade com corretores



📌 Resumo

Orbitron AI-X funde:



Momento

Estrutura

Confirmação

Disciplina

Proteção



em um sistema de negociação simplificado.



🧠 Filosofia

Você não persegue o mercado.

Você não adivinha.

Você se alinha, confirma e executa — precisamente.



✅ Orbitron AI-X

Precisão em Movimento

