OrbitronAI

🚀 ORBITRON AI-X

Hareket Halinde Hassasiyet

🔹 Açıklama

Orbitron AI-X, disiplinli risk kontrolü ile yönsel momentumu yakalamak için tasarlanmış, hassas mühendislik ürünü bir ticaret sistemidir. MetaTrader 5 için tasarlanan bu sistem, çoklu zaman dilimi momentum analizi ve Parabolik SAR onayını, piyasa koşullarına dinamik olarak uyum sağlayan temiz ve güçlü bir karar motorunda birleştirir.

Her işlem, fiyat enerjisi tarafından yönlendirilir, yapı tarafından onaylanır ve akıllı ticaret yönetimi tarafından korunur — bu da Orbitron AI-X'i ciddi tüccarlar için gerçek bir momentum odaklı sistem haline getirir.

⚙️ Temel Özellikler

✅ Çok Zaman Dilimli Momentum Motoru

Momentum göstergesini kullanarak iki bağımsız zaman diliminde trend enerjisini analiz edin. Birden fazla mantık modu arasından seçim yapın:

• 100'ün üzerinde eğilim

• Momentum geçişi

• Çift zaman aralığı onayı

• Çapraz senkronizasyon

Bu, Orbitron'un trendin başlangıcını, devamını ve tükenmesini algılamasını sağlar.

✅ Parabolik SAR Onayı (İsteğe Bağlı ve Yapılandırılabilir)

Yüksek veya düşük zaman aralıklarından bir veya iki Parabolik SAR katmanı kullanarak yapı duyarlılığı ekleyin. Orbitron'u baskın yönle uyumlu tutmak ve yanlış momentum girişlerini azaltmak için tasarlanmıştır.

✅ Akıllı İşlem Çıkış Mantığı

Orbitron, momentum veya onay kaybolduğunda işlemleri aktif olarak kapatır — sinyallerin “uzamamasını” ve işlemlerin gerçek zamanlı piyasa koşullarındaki değişikliklere uymasını sağlar.

Tüm değerler, brokerınızın fiyatlandırma formatına göre dahili olarak otomatik olarak dönüştürülür.

✅ Hassas Takip ve Başabaş Sistemi

Fiyat sizin lehinize hareket ettiğinde:

• Pozisyonlar ar

