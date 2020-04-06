Adam SigmoidX AI

Adam SigmoidX AI

Redes Neuronales Inteligentes para MetaTrader 5

Adam SigmoidX AI es un Asesor Experto (EA) adaptativo de última generación diseñado para llevar el aprendizaje automático y la experiencia comercial a su plataforma MetaTrader 5. Utilizando un modelo de red neuronal dinámica, Adam SigmoidX AI analiza a la perfección y se adapta a la evolución de las condiciones del mercado, asegurando las decisiones comerciales óptimas basadas en el volumen, la acción del precio, y las tendencias.

Características principales:

  • Precisión dela red neuronal: Impulsado por un modelo de aprendizaje profundo, Adam SigmoidX AI está entrenado en datos históricos para predecir las tendencias del mercado y adaptarse a las nuevas condiciones.

  • Integración del Oscilador Delta de Volumen: Utiliza el análisis de volumen para identificar el impulso de los precios, dando a Adam SigmoidX una ventaja única en la detección de la fuerza subyacente del mercado.

  • Gestión avanzada del riesgo: Ajustes automáticos del tamaño de las operaciones con algoritmos de gestión del riesgo incorporados, lo que garantiza que cada operación se adapte a las preferencias de riesgo elegidas.

  • Histéresis dinámica: Adam SigmoidX incorpora un mecanismo de histéresis que evita las operaciones excesivas esperando señales de mercado más significativas después de pequeños movimientos de precios. Esta característica asegura que las operaciones se ejecuten sólo cuando el mercado muestra un cambio real en la dirección, reduciendo las señales falsas y mejorando la calidad de las entradas.

  • Configuración flexible de las operaciones: Personalice los stop-loss, take-profit y trailing stops para adaptarlos a sus preferencias de negociación, lo que le proporciona un control total sobre su estrategia.

  • Aprendizaje adaptativo: Adam SigmoidX aprende y evoluciona con cada ciclo de mercado, mejorando continuamente su rendimiento basándose en los datos de mercado más recientes.

  • Automatización total: No requiere intervención manual. Adam SigmoidX funciona 24/7, tomando decisiones basadas en sofisticados análisis sin ningún sesgo emocional.

¿Por qué elegir Adam SigmoidX AI?

Adam SigmoidX AI no es el típico robot de trading. Con su filtrado basado en la histéresis, garantiza que el EA evite reaccionar ante movimientos insignificantes de los precios, lo que lo hace especialmente útil para los operadores que desean evitar el ruido del mercado. Esta característica mejora significativamente el proceso de toma de decisiones, centrándose en señales más fiables y reduciendo las operaciones innecesarias.

Cómo funciona:

  1. Análisis de datos: Adam SigmoidX AI utiliza datos de mercado en tiempo real para tomar decisiones basadas en patrones históricos y predicciones de redes neuronales.

  2. Adaptación a las condiciones del mercado: El EA se adapta a condiciones volátiles y cambios en la estructura del mercado, asegurando que la estrategia se mantenga robusta y efectiva.

  3. Entradas basadas en histéresis: Con la histéresis, el EA sólo actuará cuando un movimiento más sustancial del mercado confirme el cambio de tendencia, evitando entradas prematuras o falsas.

  4. Control de riesgo automatizado: El EA ajusta las posiciones según su configuración de riesgo predefinida, asegurando que nunca esté sobreexpuesto a las fluctuaciones del mercado.

Perfecto para:

  • Traders intradía: Adam SigmoidX AI sobresale en el trading a corto plazo, utilizando un rápido análisis de datos para entrar y salir de los mercados rápidamente.

  • Estafadores: Con su alta frecuencia y precisión de ejecución, es una gran herramienta para estrategias de scalping, obteniendo múltiples pequeños beneficios a lo largo del día.

  • Seguidores de tendencias: También funciona para estrategias de seguimiento de tendencias a más largo plazo, adaptándose a los movimientos más grandes del mercado a lo largo del tiempo.


Notas importantes: Los compradores deben entrenar a Adam en su símbolo y marco temporal preferidos ANTES de operar en cuentas reales. Además, será necesario volver a entrenar cuando se cambie a otro símbolo y/o marco temporal.

