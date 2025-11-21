Monarch Scalper EA MT5

Precio de lanzamiento: 149$, tras 10 ventas sube a 249 $.

Monarch Scalper Elite es un asesor experto diseñado para aplicar una lógica de operativa basada en rupturas y posibles reversiones. El sistema utiliza filtros de volatilidad y gestión de sesiones con el fin de operar únicamente bajo las condiciones que el usuario configure como adecuadas.

El asesor no emplea técnicas de martingala ni grid. Todas las operaciones se ejecutan con parámetros de riesgo definidos por el usuario.

Características del Sistema

1. Motor de Volatilidad

El EA incorpora un filtro basado en el indicador ATR. Su función es evitar la operativa en periodos con baja actividad del mercado, según los niveles definidos por el usuario.

2. Gestión de Sesiones

Permite activar o desactivar la operativa en distintos rangos horarios, como sesiones asiática, europea o americana. El usuario puede ajustar los horarios según su estilo y tolerancia al riesgo.

3. Gestión de Riesgo

Incluye herramientas opcionales configurables por el usuario, tales como:

Límite de pérdidas diarias.

Control de riesgo basado en el equilibrio de la cuenta.

Filtro de spread para evitar entradas durante condiciones poco favorables.

Función de trailing stop.

4. Panel Informativo

El EA presenta un panel en el gráfico con datos relevantes sobre el estado de la cuenta y la actividad del asesor. La información está organizada para facilitar el seguimiento directo desde la plataforma.

5. Compatibilidad

Disponible para MetaTrader 4 y MetaTrader 5 como archivo compilado.

Configuración Recomendada

Pares compatibles: XAUUSD

Marco temporal: H1

Cuentas recomendadas: Cuentas con spread reducido (por ejemplo, ECN o Raw Spread). Recomendado FP Markets

Funcionamiento General

El asesor ejecuta órdenes basadas en reglas internas que combinan ruptura, retroceso y filtros de volatilidad. La ejecución depende de los parámetros seleccionados por el usuario, así como de las condiciones reales del mercado en cada momento.