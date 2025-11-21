Monarch Scalper EA MT5
- Versión: 2.0
- Actualizado: 28 noviembre 2025
- Activaciones: 10
Monarch Scalper Elite
Precio de lanzamiento: 149$, tras 10 ventas sube a 249 $.
Monarch Scalper Elite es un asesor experto diseñado para aplicar una lógica de operativa basada en rupturas y posibles reversiones. El sistema utiliza filtros de volatilidad y gestión de sesiones con el fin de operar únicamente bajo las condiciones que el usuario configure como adecuadas.
El asesor no emplea técnicas de martingala ni grid. Todas las operaciones se ejecutan con parámetros de riesgo definidos por el usuario.
Características del Sistema
1. Motor de Volatilidad
El EA incorpora un filtro basado en el indicador ATR. Su función es evitar la operativa en periodos con baja actividad del mercado, según los niveles definidos por el usuario.
2. Gestión de Sesiones
Permite activar o desactivar la operativa en distintos rangos horarios, como sesiones asiática, europea o americana. El usuario puede ajustar los horarios según su estilo y tolerancia al riesgo.
3. Gestión de Riesgo
Incluye herramientas opcionales configurables por el usuario, tales como:
-
Límite de pérdidas diarias.
-
Control de riesgo basado en el equilibrio de la cuenta.
-
Filtro de spread para evitar entradas durante condiciones poco favorables.
-
Función de trailing stop.
4. Panel Informativo
El EA presenta un panel en el gráfico con datos relevantes sobre el estado de la cuenta y la actividad del asesor. La información está organizada para facilitar el seguimiento directo desde la plataforma.
5. Compatibilidad
Disponible para MetaTrader 4 y MetaTrader 5 como archivo compilado.
Configuración Recomendada
-
Pares compatibles: XAUUSD
-
Marco temporal: H1
-
Cuentas recomendadas: Cuentas con spread reducido (por ejemplo, ECN o Raw Spread). Recomendado FP Markets
Funcionamiento General
El asesor ejecuta órdenes basadas en reglas internas que combinan ruptura, retroceso y filtros de volatilidad. La ejecución depende de los parámetros seleccionados por el usuario, así como de las condiciones reales del mercado en cada momento.
After buying the expert, it didn’t open any new positions for a week. Today I saw the developer released a new update and in the new version the backtest results have dropped surprisingly and contradict what was shown on day one that convinced me to buy. It seems I’ve wasted my money and fallen victim to a scam project. Not worth buying or even testing.