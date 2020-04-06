QS NorthStar USDCAD



El QuantumScale NorthStar USDCAD ExpertAdvisor es un robot de trading centrado en el símbolo y construido específicamente para USDCAD en el marco temporal M15. A diferencia de los robots básicos de un solo indicador, este EA utiliza un sofisticado Sistema Compuesto de Puntuación de Señales. Agrega datos de los indicadores de impulso y fuerza del mercado para filtrar el ruido del mercado. Sólo ejecuta operaciones cuando una convergencia de factores confirma una configuración de alta probabilidad, ofreciendo un enfoque robusto para el comercio automatizado de divisas.

Datos clave de la estrategia



Indicadores:

Histograma MACD: Se utiliza para identificar cambios de impulso y cruces de línea cero.

Se utiliza para identificar cambios de impulso y cruces de línea cero. OsMA (Media Móvil del Oscilador): Utilizado para la sincronización exacta de la entrada y la confirmación de la dirección de la tendencia.

Utilizado para la sincronización exacta de la entrada y la confirmación de la dirección de la tendencia. Poder de los Osos: Utilizado para medir la fuerza de los vendedores/compradores contra la tendencia.

Lógica deEntrada: Suma de la acción del MACD, la acción del Bears Power y la dirección del OSMA; si la puntuación resultante está por encima/debajo del mínimo configurado, se permite una configuración de compra o venta.

Lógicade Salida: Combinación de señal de salida basada en OSMA y niveles SL/TP fijos, puede confiar únicamente en la protección basada en el precio o añadir la capa de salida basada en indicadores.

Nuestro compromiso de calidad



El mercado está inundado de Asesores Expertos que muestran curvas de backtest sobre-optimizadas pero fallan en el éxito a largo plazo.

Nuestro objetivo no es la venta rápida, sino el éxito sólido a largo plazo. Desarrollamos algoritmos basados en principios de mercado reales, diseñados para adaptarse a un mercado en constante cambio.

Por esta razón, ofrecemos nuestros EAs en un modelo de suscripción justo:

Solidez a largo plazo por encima de la exageración a corto plazo: Diseñamos estrategias para sobrevivir a diferentes regímenes de mercado en lugar de parecer perfectos en un único backtest.

Diseñamos estrategias para sobrevivir a diferentes regímenes de mercado en lugar de parecer perfectos en un único backtest. Actualizaciones y mantenimiento continuos: Los clientes activos reciben actualizaciones y mejoras continuas , lo que garantiza que el EA evoluciona con los mercados cambiantes en lugar de quedar obsoleto tras una única versión.

Los clientes activos reciben , lo que garantiza que el EA evoluciona con los mercados cambiantes en lugar de quedar obsoleto tras una única versión. Sin altos costes iniciales: En lugar de cobrar una cuota única elevada, proporcionamos nuestros EA a través de modelos de suscripción asequibles, para que los operadores no se vean sobrecargados por adelantado.

El objetivo son las relaciones a largo plazo con los clientes , con costes predecibles y manejables, no ventas puntuales basadas en backtests sobreoptimizados.

Concepto de estrategia



La filosofía: Convergencia sobre Coincidencia La filosofía central de este Asesor Experto se basa en la "Confluencia de Señales". Muchos bots de trading fallan porque reaccionan a un único indicador que a menudo puede producir falsos positivos durante mercados agitados. El QS NorthStar USDCAD Bot resuelve esto tratando los indicadores individuales no como disparadores absolutos, sino como "votos" en un mecanismo de decisión ponderado.

El mecanismo de entrada: En el núcleo de la lógica de entrada hay una puntuación de decisión que agrega información de tres módulos: una señal de cruce por cero del histograma MACD, una señal de umbral Bears Power y un módulo de dirección OSMA. El componente MACD supervisa los desplazamientos en torno a la línea cero para detectar cambios en el impulso. El poder de los osos mide la fuerza de los vendedores en relación con una media móvil, destacando dónde se está acelerando o desvaneciendo la presión bajista. El módulo de dirección OSMA rastrea el impulso a corto plazo para que las operaciones estén alineadas con el impulso predominante en el mercado. Cada módulo contribuye a una puntuación interna. Sólo cuando el "Valor de Decisión" combinado de estos indicadores supera un umbral estrictamente definido, el EA ejecuta una operación. Esto asegura que el bot entra en el mercado sólo cuando el impulso y la fuerza de la tendencia están alineados.

El mecanismo de salida: Protección dinámica y estática La estrategia de salida es doble. En primer lugar, el bot emplea un Take Profit y un Stop Loss duros para definir claramente la relación riesgo-recompensa desde el principio. En segundo lugar, cuenta con una lógica de salida técnica inteligente. Supervisa el indicador OsMA en busca de cruces de umbrales específicos que indiquen que una tendencia está desapareciendo. Si el impulso del mercado se desvanece antes de que se alcance el Take Profit, el EA puede cerrar la posición antes de tiempo para asegurar los beneficios flotantes o minimizar el drawdown, en lugar de esperar un cambio de tendencia.

Gestión del riesgo



Todos los aspectos de nuestros EA están diseñados para preservar el capital y controlar el riesgo.

Stop Loss fijo: Cada operación se asegura inmediatamente con un Stop Loss fijo al entrar para limitar el riesgo a la baja.

Cada operación se asegura inmediatamente con un Stop Loss fijo al entrar para limitar el riesgo a la baja. Sin Martingala: El EA nunca aumenta el tamaño del lote después de una pérdida. Su riesgo por operación es siempre constante.

El EA nunca aumenta el tamaño del lote después de una pérdida. Su riesgo por operación es siempre constante. No Grid: El EA no abre peligrosas "escaleras" de posiciones a intervalos fijos.

El EA no abre peligrosas "escaleras" de posiciones a intervalos fijos. Trailing stop: Un mecanismo integrado de trailing stop fijo permite al bot reducir el riesgo a cero (Break Even) y capturar carreras de tendencia extendidas.

Un mecanismo integrado de trailing stop fijo permite al bot reducir el riesgo a cero (Break Even) y capturar carreras de tendencia extendidas. Limitación de posiciones: Lógica integrada para restringir el MaxNumberOpenPositions para evitar el exceso de apalancamiento en una sola dirección.

Guía de configuración y recomendaciones



Símbolo: USDCAD

USDCAD Plazo: M15

M15 Tipo de Cuenta: ECN / Raw Spread (spreads bajos y ejecución rápida son cruciales).

ECN / Raw Spread (spreads bajos y ejecución rápida son cruciales). Capital mínimo: 50 euros (volumen de negociación: 0,01 lote; con apalancamiento de 1:500; si el apalancamiento es inferior: aumente el capital en consecuencia)

Corredores recomendados:



Nuestros mejores resultados de prueba se lograron con:

BlackBull Markets (Cuenta ECN Prime)

Sobre QuantumScale



QuantumScale es una empresa fintech con sede en Munich, Alemania. Nos especializamos en el desarrollo de sistemas de trading cuantitativos y algorítmicos. Nuestra misión es crear soluciones de trading robustas, transparentes y exitosas a largo plazo para traders privados y profesionales.

Descargo de responsabilidad



Todos los resultados de backtest y los datos de rendimiento mostrados para este Asesor Experto se basan en datos históricos. No garantizan ni predicen ningún rendimiento futuro. Los resultados de las operaciones pueden diferir de las pruebas retrospectivas debido a factores tales como las condiciones específicas de su corredor y tipo de cuenta.