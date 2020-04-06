Martin Boy

Martin Boy - Documentación de la estrategia de negociación con la parrilla Martingala bidireccional

Todos los parámetros se basan en el par de divisas GBPJPY. Los parámetros para otros pares de divisas deben probarse por separado. Los precios máximos y mínimos históricos deben ser introducidos; de lo contrario, la estrategia puede resultar en operaciones unilaterales o fallar al operar.

Este Asesor Experto (EA) implementa un modelo matemático puro de Martingala diseñado para obtener estabilidad y rentabilidad a largo plazo:

Estabilidad a 25 años: La estrategia está diseñada para sobrevivir a extensos backtesting durante décadas sin reventones de cuenta.

Independiente del mercado: Funciona independientemente de las tendencias o las oscilaciones de los mercados; no requiere indicadores técnicos ni filtros de condiciones de mercado.

Control de riesgo finito: Utiliza un marco de gestión del riesgo definido matemáticamente para limitar las pérdidas potenciales al tiempo que permite una exposición controlada.

Escala adaptativa de riesgo-recompensa: El riesgo puede ajustarse dinámicamente y, a medida que aumenta la tolerancia al riesgo, los beneficios potenciales aumentan proporcionalmente.

Totalmente automatizado: El AE gestiona automáticamente el tamaño de las posiciones, el escalado del riesgo y la ejecución de las operaciones, garantizando el cumplimiento disciplinado de la estrategia.

Ventajas clave:

Puramente matemático y sistemático, elimina los errores discrecionales.

Puede operar en cualquier condición de mercado.

Equilibrio flexible entre riesgo y recompensa, adaptable a diferentes tamaños de cuenta y apetitos de riesgo.

Diseñado para ofrecer un sólido rendimiento a largo plazo.



1. Visión general de la estrategia

Esta estrategia es un Sistema de Trading de Cuadrícula Martingala de Doble Dirección, diseñado específicamente para Cuentas de Cobertura MT5. Captura oportunidades de trading durante las fluctuaciones de precios combinando señales del indicador Estocástico con cálculos dinámicos de espaciamiento de la rejilla, y reduce el coste medio de la posición a través de un mecanismo de adición de posiciones Martingala.

Características principales.

Negociación bidireccional: Admite la negociación simultánea de cuadrículas largas y cortas

Rejilla inteligente: Ajusta dinámicamente el espaciado de la parrilla en función del precio y las posiciones de la contraparte

✅ Tamaño de lote dinámico: Calcula los lotes de negociación de forma inteligente en función del saldo de la cuenta, el nivel de precios y el estado de las posiciones

✅ Control del riesgo: Múltiples mecanismos de limitación del riesgo, incluyendo restricciones de rango de precios y lote máximo

✅ Martingala flexible: Ajusta la estrategia de adición de posiciones en función de las condiciones del mercado

2. Principios de la estrategia
2.1 Lógica básica de negociación

La estrategia utiliza un enfoque híbrido de grid trading + Martingala:

Entrada inicial: Determinada por el indicador Estocástico

Señal larga: %K cruza por encima de %D, y %D > zona de compra (por defecto 10)

Señal corta: %K cruza por debajo de %D, y %D < zona de venta (por defecto 90)

Añadir posición a la parrilla: Cuando el precio se mueve desfavorablemente, se añaden posiciones a intervalos de cuadrícula preestablecidos.

Cada lote adicional se incrementa en un multiplicador (por defecto 1,52)

El espaciado de la cuadrícula se ajusta dinámicamente según el número de órdenes y el nivel de precios

Cierre Take Profit: Cuando todas las posiciones en la misma dirección son rentables, se cierran una vez alcanzado el objetivo

2.2 Cálculo del espaciado de la rejilla

La innovación de la estrategia radica en el espaciado dinámico de la rejilla, que tiene en cuenta:

Precio Efecto Posición
Espaciado de la parrilla de compra = (Precio actual / Máximo histórico / Distancia del precio %) ^ Potencia del escalón × Escalón base
Espaciado de la parrilla de venta = (mínimo histórico / precio actual / distancia del precio %) ^ paso Potencia × paso base


Cuando el precio se aproxima a máximos/mínimos históricos, la distancia entre cuadrículas se estrecha → operaciones más frecuentes

Cuando el precio está lejos de los extremos, el espaciado de la parrilla se ensancha → menos operaciones

La potencia del escalón (por defecto 3,0) amplifica este efecto

Efecto de la cantidad de órdenes
Separación real de la parrilla = Escalón base de la parrilla × (Potencia de la parrilla - Potencia del precio) ^ (Cantidad de órdenes × Coeficiente del lado opuesto) + Escalón adicional


A medida que aumenta el número de órdenes, la separación de la parrilla se amplía gradualmente

Considera las posiciones del lado opuesto para evitar un escalado excesivo en condiciones extremas

2.3 Cálculo del lote
Lote Base
Compra Lote Base = (Saldo Cuenta / Porcentaje Lote Base / 1000) / (Precio Actual / Máximo Histórico / Multiplicador Precio %) ^ Potencia Lote + 0.01
Lote base de venta = (Saldo de la cuenta / Porcentaje del lote base / 1000) / (Precio mínimo histórico / Precio actual / Porcentaje del multiplicador de precio) ^ Potencia del lote + 0,01


El lote base es proporcional al saldo de la cuenta

El tamaño del lote disminuye cuando el precio se acerca a los extremos → control del riesgo

Los ajustes del lote se suavizan utilizando una función de potencia

Lote de adición de posiciones (Martingala)

Fase inicial (primeras N órdenes): Lote base × multiplicador de la fase inicial (por defecto 1,0)

Fase de Martingala flexible:

Lado opuesto fuerte: Lote anterior × Multiplicador del lote × Multiplicador del lado opuesto (por defecto 1,15)

Lado opuesto débil: Lote anterior × Multiplicador del lote

2.4 Mecanismo de Martingala flexible

La estrategia utiliza tres enfoques de Martingala basados en las posiciones de la contraparte:

Caso 1: Fase inicial (Recuento de órdenes ≤ Umbral inicial).

Utilizar un espaciado de cuadrícula más lento (cuadrícula inicial lenta × paso de cuadrícula base)

Multiplicador de lotes más pequeño (por defecto 1,0)

Adecuado para pequeñas fluctuaciones en la apertura del mercado

Caso 2: Lado opuesto fuerte (Lote opuesto ≥ Lote propio × Multiplicador de división)

Espaciado más estrecho de la rejilla (Descuento escalonado del lado opuesto, por defecto 0,8)

Mayor tamaño de lote (Multiplicador del lado opuesto, por defecto 1,15)

Equilibrar rápidamente las posiciones y reducir la exposición al riesgo

Caso 3: Lado opuesto débil (Lote opuesto < Lote propio × Multiplicador de división)

Espaciado de cuadrícula más amplio (Desplazamiento del umbral de división, por defecto 3,0)

Multiplicador de lote normal para seguir escalando en dirección favorable

2.5 Mecanismo Take Profit
Buy TP Price = Last Buy Price + (Buy Order Count × TakeProfitPoints × Point Value)
Precio TP de venta = Último precio de venta - (Recuento de órdenes de venta × TakeProfitPoints × Valor del punto)


Más órdenes → objetivo TP más grande

Se activa sólo cuando todas las posiciones en la misma dirección son rentables

Cierra todas las posiciones en esa dirección a la vez para bloquear los beneficios

3. 3. Parámetros clave
3.1 Rango de precios

MaxPriceForBuy: 250 → ninguna compra por encima de este precio

MinPriceForSell: 90 → ninguna venta por debajo de este precio

3.2 Parámetros básicos de negociación

BaseGridStep: 2.26 (rango 2.0-3.8)

BaseLotPercent: 7500 (rango 4500-125000)

MultiplicadorLote: 1,52 (rango 1,50-1,75, >1,35)

GridPower: 1,232 (rango 1,22-1,24, >1)

3.3 Fase inicial

Umbral inicial de pedidos: 2

LentitudGridInicial: 2,1

MultiplicadorPrimeraFase: 1.0

3.4 Martingala Flexible

PasoAdicional: 2.0

Coeficiente lado opuesto: 2.2

Porcentaje del lado opuesto: 0.5

SplitThresholdOffset: 3.0

Descuento del paso del lado opuesto: 0.8

Multiplicador lado opuesto: 1.15

3,5 Toma de beneficios

TakeProfitPoints: 16 (recomendado 10-70)

3.6 Límites

LímiteLoteBase: 3.7

MultiplicadorSplit: 1.7

MaxTotalLots: 22 (recomendado 6-18)

3.7 Unidad principal

PrecioDistanciaPorcentaje: 0.7

PrecioMultiplicadorPorcentaje: 0.7

MultiplicadorPasoPotencia: 3.0

MultiplicadorPoderLote: 1.0

PriceRangePowerPercent: 100

3.8 Estocástico

StochasticPeriodK: 200

PeriodoEstocásticoD: 20

EstocásticoSlowing 20

Zona de compra estocástica: 10

EstocásticoZonaVenta: 90

4. Control de Riesgo

Operar sólo dentro del rango de precios preestablecido

BaseLotLimit: restringe los lotes individuales en relación con la contraparte

MaxTotalLots: restringe los lotes totales para evitar un escalado excesivo

PositionExpirationHours: 72000 → cierre automático de posiciones vencidas

Se requiere cuenta de cobertura

5. Flujo de negociación
5.1 Inicialización

Verificar el tipo de cuenta (debe ser de cobertura)

Inicializar objetos de negociación e indicadores

Calcular paso de rejilla base y puntos TP

Crear el manejador del indicador Estocástico

5.2 Manejo de Ticks

Comprobar posiciones expiradas

Cálculo de parámetros dinámicos (espaciado de rejilla, lote base)

Conteo de posiciones actuales (lotes largos/cortos, órdenes, P/L)

Lógica de adición de posiciones a la parrilla

Comprobación de entrada inicial mediante señal estocástica

Comprobación de toma de beneficios

5.3 Eventos de negociación

OnTradeTransaction: actualización del último precio y lote abiertos

Reinicio de variables cuando se cierran todas las posiciones

6. Ventajas de la estrategia

Beneficio bidireccional

Ajuste inteligente de parámetros

Riesgo Controlable

Martingala flexible

Ejecución totalmente automatizada

7. Notas de uso

⚠️ Debe utilizar una cuenta de cobertura

Ajuste el paso de rejilla, el % de lote base y el total de lotes según la volatilidad y el tamaño de la cuenta

Pruebe en cuentas demo antes de operar en vivo

Supervise los lotes totales, los precios extremos, el uso de márgenes y las señales estocásticas.

8. Implementación técnica
8.1 Funciones clave

TotalPositions(), LotCheck(), RefreshRates(), iStochasticGet(), CloseAllBuy() / CloseAllSell()

8.2 Manejo de la precisión

Ajusta automáticamente los valores de los puntos para símbolos de 3 ó 5 dígitos

Normaliza los lotes según los requisitos del broker

9. Resumen

Esta estrategia es un sistema de cuadrícula Martingale de doble dirección altamente inteligente, que ajusta dinámicamente el espaciado de la cuadrícula y el tamaño del lote para gestionar el riesgo mientras busca beneficios estables. Es especialmente adecuado para mercados laterales.

Ventajas clave:

Ajuste dinámico inteligente de los parámetros

Control exhaustivo del riesgo

Estrategia Martingale flexible

Operativa totalmente automatizada

Adecuado para:

Mercados laterales/oscilantes

Cuentas de cobertura

Operadores con fondos suficientes

Inversores que pueden tolerar cierta reducción

Versión de la estrategia: 1.001
Documento actualizado: 2024
