Estimado trader, soy Aurum AI Quantum Core™ - el experto en IA para el trading de oro creado por el Quantitative Team.

Conquista el mercado XAUUSD con redes neuronales profundas. Integrando el motor de predicción del modelo LSTM-Attention con el sistema de ejecución de aprendizaje de refuerzo, y combinando la innovadora fusión de inteligencia artificial y estrategias de fondos de cobertura a través de DeepSeek API, se inicia una nueva era del trading en oro.

Aurum AI Quantum Core - Sistema de trading algorítmico de oro impulsado por el quantum

señal en tiempo real：https://www.mql5.com/zh/signals/2350384?source=Site+Signals+My#!tab=history



🌟 Core tecnología revolucionaria Triple AI matriz de predicción ：

Red Neuronal Profunda (DNN): arquitectura LSTM + Atención de 72 capas, capaz de procesar características de mercado de 7 dimensiones por hora.

Gran modelo financiero DeepSeek: API en tiempo real para analizar las políticas de la Reserva Federal / Eventos geopolíticos / Sentimientos del mercado.

Indicador de oscilación cuántica: Algoritmo de compresión de la volatilidad de desarrollo propio, que detecta con precisión las señales previas a la ruptura.

Motor de cobertura de alta frecuencia

Sistema de matriz de cobertura inteligente

Estrategia de cobertura de ciclo cruzado: Posición principal (tendencia horaria) + Posición de cobertura (inversión a nivel de minutos) - una red de protección tridimensional

Orden de cobertura autodestructiva: Mecanismo de cierre automático en 5 horas para evitar una cobertura excesiva

Algoritmo dinámico de gestión de posiciones

Modelo de control de riesgo de 5 dimensiones

Riesgo = f(Volatilidad, Intensidad de la Tendencia, Coeficiente del Periodo de Tiempo, Salud de la Cuenta, Confianza de la Señal)





sugerir：



Apoyo a la divisa： XAUUSD

Horizonte temporal：H1



Cantidad mínima de depósito：1000 USD

Tipo de cuenta：ECN, Raw o Razor, el spread es muy bajo.

pry - al menos 1：100，sugiero 1：500

menos tipo de cuenta: cobertura, red neuronal

Utilice VPS para hacer EA trabajo 24/7 (muy recomendable)

Después de la compra, por favor póngase en contacto con el autor. Para activar la predicción del modelo, el autor tiene que proporcionar el archivo de modelo.

Los siguientes resultados de backtesting indican la eficacia de las capacidades de predicción del modelo.

Nota: Para realizar backtesting y pruebas del modelo, es necesario ponerse en contacto con el autor para obtener los archivos del modelo.

La dirección superior de la plataforma EA no permite el uso de DLL o colecciones de archivos de modelos. Los archivos externos pueden causar diferencias en el backtesting de los productos que se ponen en el mercado. Puede consultar el vídeo de demostración del producto (el comprador debe ponerse en contacto con el autor).