TurboTurtle Pro
- Asesores Expertos
- Kuldeep Krishnat Konde
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
TurboTurtle Pro es un Asesor Experto de Estrategia de Tortuga automatizado que captura tendencias de medio a largo plazo utilizando entradas de ruptura, dimensionamiento de posiciones basado en la volatilidad y una estricta gestión del riesgo. Compra o vende sistemáticamente cuando el precio rompe los máximos o mínimos del canal clave, y luego gestiona las operaciones con stops basados en ATR y salidas de arrastre para dejar correr a los ganadores mientras controla la caída.