Everest Gold

EA Número Mágico Base Este es el número mágico base para las estrategias handle hundreds

Comentario EA Comentario del EA que aparece cuando se abre una posición

Tipo de Riesgo Seleccione el tipo de Riesgo (Estático, Compuesto y Porcentaje de Riesgo)

Lote para Estático Lote cuando el operador selecciona el tipo de riesgo Estático

Lote para Compuesto Cálculo del lote basado en el saldo. Por ejemplo, cuando se establecen $500, significa lote 0.01 por cada $500.

Lote basado en el Porcentaje de Riesgo Cálculo del Lote basado en el Porcentaje de Riesgo del Saldo

Posición abierta máxima permitida La posición abierta máxima para el EA (0=ilimitada)

Posición abierta máxima permitida por sesión La posición abierta de este EA por cada hora (sesión). Por lo tanto, cuántas posiciones abiertas máximas por sesión (hora) (0=ilimitado)

Dirección de Operación El operador puede establecer la dirección de operación deseada

Método TPSL Seleccione el método TPSL :

TPSL optimizado: los TPSL más adecuados ya optimizados.

TPSL Protegido : Significa que el usuario utiliza los valores generales de Take Profit y Stop Loss, pero con el valor optimizado por la IA.

TPSL manual: utilizando los valores generales de Take Profit y Stop Loss para todas las estrategias .

Take Profit General en pips Valor de pips para Take Profit protegido o manual

General Stop Loss en pips

Valor de pips para Stop Loss protegido o manual



Activar Trailing Cuando el usuario activa el proceso de trailing para asegurar el beneficio

Paso de Trailing Un valor de pips cuando el beneficio crece. Ayuda a mantener el beneficio creciente

Método Trailing Seleccione el método de arrastre:

por PIPS : Usando el valor de Trailing Start y Trailing Distance

por Porcentaje : Usando el porcentaje de Take Profit para Trailing Start y Trailing Distance

Trailing Start SL en Pips Cuando Trailing activado en pips

Distancia de arrastre SL en pips

Distancia del trailing al precio actual en pips

Trailing Start SL En Porcentaje

Cuando se activa el Trailing en base al porcentaje del Take Profit de la posición



Distancia de arrastre SL en pips

Porcentaje de distancia del trailing al precio actual en pips



Activar protección de picos Selección para activar/desactivar la protección de picos