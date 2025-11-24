Everest Gold

1

Limited-Time Launch Offer:

No pierdas la oportunidad de adquirir el EA EVEREST GOLD al precio más bajo posible. Nuestro modelo de precios premia a los primeros en adoptarlo:

  • Precio de lanzamiento :99 $. Ahora precio hasta 299 $.
  • Próximo Precio: $399 :)
  • El precio final será de 749 $.

    ¡Actúe rápido para asegurar su licencia de por vida al mejor precio!


    EVERST GOLD EA : Sistema de Trading Avanzado para el Oro (XAUUSD) en el Marco de Tiempo H1

    ¿Está listo para automatizar sus operaciones con oro con una estrategia algorítmica?

    Presentamos EVEREST GOLD EA, el moderno Asesor Experto diseñado específicamente para el volátil y de alto potencial mercado XAUUSD (Oro) en la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Construido sobre la estabilidad del marco temporal H1, este EA utiliza una estrategia algorítmica propia para ofrecer una solución de trading dinámica, totalmente protegida y sin martingala.

    Olvídese de estrategias arriesgadas e insostenibles. EVEREST GOLD EA es su aliado para una automatización disciplinada y centrada en los beneficios.

    Con EVEREST GOLD EA, las operaciones capaces de gestionar :

    • Automatización consciente del riesgo: Con un Stop Loss completo en cada operación y una estricta política de No Martingala, usted obtiene la tranquilidad que viene con una gestión profesional del riesgo.

    • Construido para el Oro: XAUUSD requiere un enfoque especializado. Nuestra IA está ajustada para comprender la volatilidad única del oro, los patrones de tendencia y los movimientos de gran volumen.

    • Personalizable según su estilo: Si usted es un trader de crecimiento agresivo o un gestor de patrimonio conservador, la elección de múltiples configuraciones de TPSL y Trailing Stop le permite adaptar el EA a su tolerancia al riesgo exacta.


    Principales características y ventajas

    Característica
    		 Beneficios para el operador
    Utiliza una estrategia algorítmica propia
    		 Optimización dinámica: La estrategia algorítmica se adapta, lo que le proporciona una ventaja competitiva en las siempre cambiantes condiciones del mercado del oro.
    Protección total de SL
    		 Máxima Seguridad: Cada operación está protegida por un Stop Loss obligatorio, asegurando que su capital está a salvo de movimientos catastróficos e inesperados del mercado.
    No Martingale / No Grid
    		 Crecimiento sostenible: Opere con un modelo de riesgo limpio y responsable. Cero prácticas de alto riesgo garantizan que el capital de su cuenta esté protegido a largo plazo.
    Múltiples entradas por sesión
    		 Múltiples oportunidades de trading: Diseñado para capitalizar la alta liquidez del Oro, permitiendo al EA encontrar y ejecutar múltiples entradas de alta probabilidad dentro de una sesión de negociación.
    Gestión flexible del riesgo
    		 Control total: Elija entre tres potentes modos TPSL: TPSL Optimizado (para un crecimiento agresivo), TPSL Protegido (para una estabilidad conservadora) o Ajuste Manual (para su perfil de riesgo personalizado).
    Tope dinámico
    		 Asegure sus ganancias: Mueve automáticamente su Stop Loss para bloquear las ganancias a medida que la operación se mueve favorablemente, convirtiendo las ganancias potenciales en ganancias realizadas.
    Filtro de condiciones de mercado
    		 Operaciones inteligentes: Evita que el EA abra operaciones cuando el Take Profit está fuera de un rango específico calculado, evitando configuraciones desfavorables y entradas de baja probabilidad.
    Plataforma / Par / Plazo MT5, XAUUSD (Oro), H1. Una herramienta especializada diseñada para obtener el máximo rendimiento en el par de metales preciosos más popular.


    Entradas y Parámetros
    Entrada Descripción
    EA Número Mágico Base Este es el número mágico base para las estrategias handle hundreds
    Comentario EA Comentario del EA que aparece cuando se abre una posición
    Tipo de Riesgo Seleccione el tipo de Riesgo (Estático, Compuesto y Porcentaje de Riesgo)
    Lote para Estático Lote cuando el operador selecciona el tipo de riesgo Estático
    Lote para Compuesto Cálculo del lote basado en el saldo. Por ejemplo, cuando se establecen $500, significa lote 0.01 por cada $500.
    Lote basado en el Porcentaje de Riesgo Cálculo del Lote basado en el Porcentaje de Riesgo del Saldo
    Posición abierta máxima permitida La posición abierta máxima para el EA (0=ilimitada)
    Posición abierta máxima permitida por sesión La posición abierta de este EA por cada hora (sesión). Por lo tanto, cuántas posiciones abiertas máximas por sesión (hora) (0=ilimitado)
    Dirección de Operación El operador puede establecer la dirección de operación deseada
    Método TPSL Seleccione el método TPSL :
    • TPSL optimizado: los TPSL más adecuados ya optimizados.
    • TPSL Protegido : Significa que el usuario utiliza los valores generales de Take Profit y Stop Loss, pero con el valor optimizado por la IA.
    • TPSL manual: utilizando los valores generales de Take Profit y Stop Loss para todas las estrategias.
    Take Profit General en pips Valor de pips para Take Profit protegido o manual
    General Stop Loss en pips
    		 Valor de pips para Stop Loss protegido o manual
    Activar Trailing Cuando el usuario activa el proceso de trailing para asegurar el beneficio
    Paso de Trailing Un valor de pips cuando el beneficio crece. Ayuda a mantener el beneficio creciente
    Método Trailing Seleccione el método de arrastre:
    • por PIPS : Usando el valor de Trailing Start y Trailing Distance
    • por Porcentaje : Usando el porcentaje de Take Profit para Trailing Start y Trailing Distance
    Trailing Start SL en Pips Cuando Trailing activado en pips
    Distancia de arrastre SL en pips
    		 Distancia del trailing al precio actual en pips
    Trailing Start SL En Porcentaje
    		 Cuando se activa el Trailing en base al porcentaje del Take Profit de la posición
    Distancia de arrastre SL en pips
    		 Porcentaje de distancia del trailing al precio actual en pips
    Activar protección de picos Selección para activar/desactivar la protección de picos
    Periodo del Gráfico Cuántos días desea el operador que se mire hacia atrás el precio más alto / más bajo durante esos días. Es útil para prevenir posiciones abiertas cuando se toman ganancias por encima/debajo del record.

    Otros productos de este autor
    FujiSan EA
    Juwita Sari
    3.5 (2)
    Asesores Expertos
    Limited-Time Launch Offer: Price Escalation No pierda la oportunidad de adquirir el FUJI-SAN EA al precio más bajo posible. Nuestro modelo de precios premia a los primeros en adoptarlo: Precio de lanzamiento : 79 $. Precio actual a 149 $. Precio final será de 399 $. Actúe rápido para asegurarse una licencia de por vida al mejor precio. FUJI-SAN ( 富士山) EA : Sistema de Trading Avanzado para USDJPY en Marco de Tiempo H1 Presentamos FUJI-SAN EA , el Asesor Experto de última generación diseñado esp
    Scaffle Scalp
    Juwita Sari
    Asesores Expertos
    Limited-Time Launch Offer: No pierda la oportunidad de adquirir el SCAFFLE SCALP EA a 49$ durante la temporada de Navidad y Año Nuevo . SCAFFLE SCALP EA : Sistema de Trading Avanzado para el Oro (XAUUSD) en el Marco de Tiempo M15 ¿Está listo para automatizar sus operaciones con oro con una estrategia algorítmica? Presentamos SCAFFLE SCALP EA , el moderno Asesor Experto diseñado específicamente para el volátil y de alto potencial mercado XAUUSD (Oro) en la plataforma MetaTrader 5 (MT5) . Median
    Filtro:
    Ferran Lopez Navarro
    2998
    Ferran Lopez Navarro 2025.12.06 17:23 
     

    After 10 days using the EA and losses in demo exceeding 25%, I will update my review.

    Juwita Sari
    532
    Respuesta del desarrollador Juwita Sari 2025.12.06 23:32
    Hi sir. Appreciate your review on my EA. I admit that gold market moved against my strategies in recent 8 trading days but there's big profit on last Friday. Against mean, those open positions licked SL and directly backward to the TP point. I want to add more 50 pips to SL but it will give more risky for future trading. Anyway, I already improve this EA. Please update to latest version. Hope we have happy profits in next days.
    Respuesta al comentario