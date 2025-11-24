Everest Gold
- Asesores Expertos
- Juwita Sari
- Versión: 2.2
- Actualizado: 21 diciembre 2025
- Activaciones: 20
Limited-Time Launch Offer:
No pierdas la oportunidad de adquirir el EA EVEREST GOLD al precio más bajo posible. Nuestro modelo de precios premia a los primeros en adoptarlo:
- Precio de lanzamiento :99 $. Ahora precio hasta 299 $.
- Próximo Precio: $399 :)
- El precio final será de 749 $.
¡Actúe rápido para asegurar su licencia de por vida al mejor precio!
EVERST GOLD EA : Sistema de Trading Avanzado para el Oro (XAUUSD) en el Marco de Tiempo H1
¿Está listo para automatizar sus operaciones con oro con una estrategia algorítmica?
Presentamos EVEREST GOLD EA, el moderno Asesor Experto diseñado específicamente para el volátil y de alto potencial mercado XAUUSD (Oro) en la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Construido sobre la estabilidad del marco temporal H1, este EA utiliza una estrategia algorítmica propia para ofrecer una solución de trading dinámica, totalmente protegida y sin martingala.
Olvídese de estrategias arriesgadas e insostenibles. EVEREST GOLD EA es su aliado para una automatización disciplinada y centrada en los beneficios.
Con EVEREST GOLD EA, las operaciones capaces de gestionar :
-
Automatización consciente del riesgo: Con un Stop Loss completo en cada operación y una estricta política de No Martingala, usted obtiene la tranquilidad que viene con una gestión profesional del riesgo.
-
Construido para el Oro: XAUUSD requiere un enfoque especializado. Nuestra IA está ajustada para comprender la volatilidad única del oro, los patrones de tendencia y los movimientos de gran volumen.
-
Personalizable según su estilo: Si usted es un trader de crecimiento agresivo o un gestor de patrimonio conservador, la elección de múltiples configuraciones de TPSL y Trailing Stop le permite adaptar el EA a su tolerancia al riesgo exacta.
Principales características y ventajas
|Característica
|Beneficios para el operador
|Utiliza una estrategia algorítmica propia
|Optimización dinámica: La estrategia algorítmica se adapta, lo que le proporciona una ventaja competitiva en las siempre cambiantes condiciones del mercado del oro.
|Protección total de SL
|Máxima Seguridad: Cada operación está protegida por un Stop Loss obligatorio, asegurando que su capital está a salvo de movimientos catastróficos e inesperados del mercado.
|No Martingale / No Grid
|Crecimiento sostenible: Opere con un modelo de riesgo limpio y responsable. Cero prácticas de alto riesgo garantizan que el capital de su cuenta esté protegido a largo plazo.
|Múltiples entradas por sesión
|Múltiples oportunidades de trading: Diseñado para capitalizar la alta liquidez del Oro, permitiendo al EA encontrar y ejecutar múltiples entradas de alta probabilidad dentro de una sesión de negociación.
|Gestión flexible del riesgo
|Control total: Elija entre tres potentes modos TPSL: TPSL Optimizado (para un crecimiento agresivo), TPSL Protegido (para una estabilidad conservadora) o Ajuste Manual (para su perfil de riesgo personalizado).
|Tope dinámico
|Asegure sus ganancias: Mueve automáticamente su Stop Loss para bloquear las ganancias a medida que la operación se mueve favorablemente, convirtiendo las ganancias potenciales en ganancias realizadas.
|Filtro de condiciones de mercado
|Operaciones inteligentes: Evita que el EA abra operaciones cuando el Take Profit está fuera de un rango específico calculado, evitando configuraciones desfavorables y entradas de baja probabilidad.
|Plataforma / Par / Plazo
|MT5, XAUUSD (Oro), H1. Una herramienta especializada diseñada para obtener el máximo rendimiento en el par de metales preciosos más popular.
Entradas y Parámetros
|Entrada
|Descripción
|EA Número Mágico Base
|Este es el número mágico base para las estrategias handle hundreds
|Comentario EA
|Comentario del EA que aparece cuando se abre una posición
|Tipo de Riesgo
|Seleccione el tipo de Riesgo (Estático, Compuesto y Porcentaje de Riesgo)
|Lote para Estático
|Lote cuando el operador selecciona el tipo de riesgo Estático
|Lote para Compuesto
|Cálculo del lote basado en el saldo. Por ejemplo, cuando se establecen $500, significa lote 0.01 por cada $500.
|Lote basado en el Porcentaje de Riesgo
|Cálculo del Lote basado en el Porcentaje de Riesgo del Saldo
|Posición abierta máxima permitida
|La posición abierta máxima para el EA (0=ilimitada)
|Posición abierta máxima permitida por sesión
|La posición abierta de este EA por cada hora (sesión). Por lo tanto, cuántas posiciones abiertas máximas por sesión (hora) (0=ilimitado)
|Dirección de Operación
|El operador puede establecer la dirección de operación deseada
|Método TPSL
|Seleccione el método TPSL :
|Take Profit General en pips
|Valor de pips para Take Profit protegido o manual
|General Stop Loss en pips
|Valor de pips para Stop Loss protegido o manual
|Activar Trailing
|Cuando el usuario activa el proceso de trailing para asegurar el beneficio
|Paso de Trailing
|Un valor de pips cuando el beneficio crece. Ayuda a mantener el beneficio creciente
|Método Trailing
|Seleccione el método de arrastre:
|Trailing Start SL en Pips
|Cuando Trailing activado en pips
|Distancia de arrastre SL en pips
|Distancia del trailing al precio actual en pips
|Trailing Start SL En Porcentaje
|Cuando se activa el Trailing en base al porcentaje del Take Profit de la posición
|Distancia de arrastre SL en pips
|Porcentaje de distancia del trailing al precio actual en pips
|Activar protección de picos
|Selección para activar/desactivar la protección de picos
|Periodo del Gráfico
|Cuántos días desea el operador que se mire hacia atrás el precio más alto / más bajo durante esos días. Es útil para prevenir posiciones abiertas cuando se toman ganancias por encima/debajo del record.
After 10 days using the EA and losses in demo exceeding 25%, I will update my review.