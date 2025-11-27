Arbitrage Triangle Pro

Erschließen Sie risikofreie Gewinne mit Triangular Arbitrage!
Der Devisenmarkt ist voller versteckter Chancen - und die meisten Trader sehen sie nie.
Aber Sie sind nicht "die meisten Trader"." 😉

Unser Triangular Arbitrage Bot findet und führt Preisdiskrepanzen zwischen drei Währungspaaren in Millisekunden aus...
📈 Keine Emotionen
⚡ Kein Zögern
💰 Nur pure Effizienz

Sind Sie bereit, intelligenter zu handeln, nicht härter?


Behalten Sie diese Paare beim Backtesting im Auge, da es sich um einen Multi-Paar-EA handelt -

  • EURJPY

  • USDJPY

  • EURUSD (oder Plattform-Standardname, falls abweichend)



Dreiecksarbitrage im Devisenhandel ist eine Handelsstrategie, die Diskrepanzen in den Wechselkursen zwischen drei verschiedenen Währungen ausnutzt. Dabei werden drei aufeinanderfolgende Geschäfte getätigt, beginnend mit einer Währung, um sie in eine zweite Währung umzuwandeln, dann in eine dritte und schließlich zurück in die ursprüngliche Währung. Ziel ist es, von den Unterschieden zwischen den notierten Wechselkursen zwischen den Währungen und den tatsächlichen Wechselkursen zu profitieren und risikofreie Gewinne aus den Ineffizienzen bei der Preisgestaltung der Währungen zu erzielen.

Wenn die kombinierten Geschäfte dazu führen, dass nach Berücksichtigung der Transaktionskosten mehr von der ursprünglichen Währung vorhanden ist, als ursprünglich angenommen, erzielt der Händler einen Gewinn. Solche Gelegenheiten ergeben sich aufgrund von vorübergehenden Marktineffizienzen, asynchronen Aktualisierungen auf verschiedenen Märkten oder Liquiditätsschwankungen. Diese Arbitragemöglichkeiten sind jedoch in der Regel kurzlebig und dauern nur wenige Sekunden, da Händler, die schnell handeln, dazu neigen, die Preisdiskrepanzen zu korrigieren. Daher erfordert die Dreiecksarbitrage eine schnelle Ausführung und wird häufig über automatisierte Handelssysteme abgewickelt.

Im Wesentlichen ist die Dreiecksarbitrage eine Methode, um aus kurzen Preisunterschieden zwischen drei Währungspaaren Kapital zu schlagen, ohne ein direktionales Marktrisiko einzugehen, und so durch die Korrektur von Fehlbewertungen zur Gesamteffizienz des Devisenmarktes beizutragen.

