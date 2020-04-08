Ultimate Super Rejection Zones
- インディケータ
- Godwin Edward Enyali
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
Ultimate Super Rejection Zones は、相場の重要ポイントである 当日の高値・安値ゾーン を自動的に検出し、価格が強く反応した瞬間に 高精度なリジェクション（反発）シグナル を表示する高度なインジケーターです。
プライスアクション、日足レベルの分析、そして 2つのストキャスティクス（H1 + M5） による強力なダブル確認システムを組み合わせ、明確で信頼性の高いエントリーシグナルを提供します。
スキャルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適です。主なメリット
✔ 高精度のデイリーゾーンを自動検出
インジケーターは 当日の高値・安値・ミドルライン をリアルタイムで表示します。
✔ リジェクション矢印で一目で判断
-
赤矢印（SELL）：デイリーハイでの反発
-
緑矢印（BUY）：デイリーローでの反発
矢印は 1日に1回のみ 出現するため、ノイズがありません。
✔ ダブル・ストキャスティクスによる強力な確認
シグナルは次の2つでフィルタリングできます：
-
H1 ストキャスティクス
-
M5 ストキャスティクス
誤シグナルを大きく減らし、精度が向上します。
✔ 完全なアラート機能
以下のイベントでアラートを受信：
-
反発シグナル発生
-
ストキャスティクス確認発生
アラート種類：ポップアップ、サウンド、メール、プッシュ通知。
✔ 初心者でも使いやすい設計
ゾーンと矢印が視覚的に分かりやすく、設定項目もシンプル。🔧 入力パラメータ（Inputs）
1. ストキャスティクス設定
-
Stoch1_K — ストキャスティクス1の K 値
-
Stoch1_D — D 値
-
Stoch1_Slowing — スロー値
-
Stoch2_K — ストキャスティクス2の K 値
-
Stoch2_D — D 値
-
Stoch2_Slow — スロー値
-
MA_Method — 平滑化方法
-
PriceField — 使用価格タイプ
2. 矢印設定
-
ArrowSize — 矢印のサイズ
-
ArrowCodeBuy — BUY 矢印（Wingdings 233）
-
ArrowCodeSell — SELL 矢印（Wingdings 234）
3. デイリー管理設定
-
EnableDailyReset — 毎日のシグナルリセット
-
LimitOneArrowPerDay — 1日に1つの矢印だけ
-
LimitConfirmationsToOncePerDay — 1日に1回だけ確認シグナル
4. アラート設定
-
AlertPopup — ポップアップアラート
-
AlertSound — サウンド
-
AlertEmail — メール
-
AlertPush — プッシュ通知
Ultimate Super Rejection Zones は、相場の最重要ポイントであるデイリーゾーンを明確にし、 “反発した瞬間” を逃さず視覚化します。
ノイズのない矢印とストキャスティクスによる強力なフィルタリングで、精度の高いトレードが可能になります。
プロにも初心者にもおすすめできる、高性能で使いやすいインジケーターです。