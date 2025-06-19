Keypad support resistance logic 1

ENTREGA DE LA GUÍA DE ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN

La Guía completa de Estrategias de Trading le será enviada directamente después de la compra.
Simplemente envíeme un mensaje en MQL5 y pídala - la recibirá al instante, junto con soporte prioritario y ayuda para la configuración.

⚡ Escáner de mercado potenciado para decisiones de trading inteligentes

Keypad Support & Resistance es un sistema de trading MT4 de última generación construido para traders serios que exigen precisión, fiabilidad y claridad. Combina filtros inteligentes avanzados con la lógica de la estructura de precios en tiempo real para generar entradas de COMPRA/VENTA ultraprecisas, todo completamente sin repintar.

Si usted está negociando Forex, Oro, Índices, o Crypto, esta herramienta le da la ventaja destacando sólo las configuraciones de mayor probabilidad - basado en la intención real del mercado, no conjeturas.

NOVEDADES: MOTOR AVANZADO DE FILTROS MULTICAPA

Hemos implementado potentes actualizaciones con 7+ filtros de nivel profesional, incluyendo:

  • Detección de Divergencia OBV + CVD - Detectar acumulación/distribución oculta.

  • Zonas de Rechazo POC - Reacciona al punto de control de volumen

  • Filtro de Doble Banda de Bollinger (Double BB) - Confirme entradas utilizando envolventes de volatilidad

  • Smart Order Block Recognition - Detecta huellas institucionales

  • Mapeo CHOCH & BOS - Confirma cambios reales en la estructura del mercado

  • Triple validación VWAP - Validación de tendencias a partir del volumen anclado

  • Dynamic Heiken Ashi Trend Core - Suavizador interno para el sesgo de dirección

Estos filtros se combinan en una Lógica de Triple Confirmación, aumentando su confianza y precisión - ideal para entradas de francotirador y ejecución a nivel profesional.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Lógicade Entrada Multi-Filtro
    Las señales de Compra/Venta sólo aparecen cuando múltiples indicadores se alinean - momentum, volumen, estructura y volatilidad deben coincidir.

  • Estado de la Tendencia en Vivo + Barra de Fuerza
    Vea instantáneamente la dirección de la tendencia activa y el nivel de acuerdo del filtro(ARRIBA / ABAJO / NEUTRO).

  • Sniper Entry Zones (Auto-Drawing)
    Las líneas de precio de alta probabilidad se trazan directamente en el gráfico - sin conjeturas.

  • Pivote Institucional Diario
    Línea de pivote auto-actualizada - útil para operadores de reversión, ruptura y retroceso.

  • Ruptura de Estructura (BOS) + CHOCH
    Detección instantánea de rupturas de estructura de mercado - confirma cambios de tendencia válidos.

  • Panel de control de operaciones en directo
    Visualización en tiempo real de la equidad, el saldo, las ganancias/pérdidas y las operaciones abiertas.

  • Reloj de impacto de noticias
    Cuenta atrás para el próximo evento de alto impacto con pronóstico direccional(Compra/Venta/Neutral).

  • Motor de bloqueo de arrastreincorporado
    Se ha integrado un potente sistema de bloqueo de arrastre para ayudar a maximizar los beneficios una vez que se confirma una señal válida.
    Bloquea las operaciones favorables y sigue dinámicamente la acción del precio utilizando una lógica calculada, ayudando a los operadores a permanecer en tendencias fuertes durante más tiempo y salir con precisión.

❤️ POR QUÉ LES ENCANTA A LOS OPERADORES

  • ✅ S eñales no repintadas - Las entradas sólo aparecen tras el cierre de la vela.

  • Reducción de señales falsas - El filtrado avanzado elimina las configuraciones débiles

  • Configuración modular - Personaliza los tipos de filtro: RSI, MACD, PSAR, BB, Ichimoku, OBV, VWAP, y más.

  • Funciona en todos los activos y plazos: divisas, oro, índices, criptomonedas y pares sintéticos

  • Carga mínima de la CPU - Diseño ligero para backtesting eficiente y el comercio en vivo

🎯 ELEMENTOS VISUALES

  • Líneas de precio de compra/venta

  • Etiquetas de tendencia + fuerza

  • Marcadores BOS + CHOCH

  • Niveles VWAP y Pivot

  • Superposición de estadísticas de cuenta y sesgo de noticias

  • Visualización de bloqueo de arrastre en tiempo real

REGLA DE CONFIRMACIÓN FINAL

Asegúrese de que todas las direcciones se alinean en la misma dirección antes de entrar en la operación.
Esto incluye el sesgo, la señal, la fuerza y el nivel de precios de acuerdo - para las entradas más fiables.

🚀 TRADE SMART. TECLADO DE OPERACIONES.

Este sistema está construido para los comerciantes que toman su comercio en serio. Tanto si está scalping o swinging, Keypad le da una ventaja táctica fiable con herramientas refinadas para la claridad, la coherencia y el control.


