Nostradamus X Scalper

🔮 노스트라다무스 X 스캘퍼 🔮


추천 통화쌍: ⚡ 골드


추천 시간대: ⚡ M15




💰 전문 로봇이 시장 고점과 저점을 포착합니다


노스트라다무스는 시장 전환점을 정확히 포착하는 완전 자동화 거래 시스템입니다. 밤낮없이 작동하며 감정에 휘둘리지 않는 결정을 내리고 수익을 극대화합니다!




⚡ 왜 노스트라다무스인가?


🎯 스마트 진입 시스템


추세 반전 지점을 자동 감지


고점과 저점에서 정밀 진입


스탑 및 리밋 주문으로 위험 관리


🛡️ 고급 위험 관리


스마트 스탑 로스 & 테이크 프로핏 - 수익 보호


트레일링 스탑 - 수익은 유지하고 손실은 차단


브레이크이븐 - 오픈 포지션 자동 확보


맥스드로다운 - 계좌 손실 방지


💵 유연한 로트 관리


고정 로트 - 클래식 방식


오토 로트 - 위험 비율 기반 계산


밸런스 로트 - 잔고 비율 기반 설정


📊 전문 대시보드


실시간 수익/손실 추적


승률 및 통계


즉시 스프레드 및 상태 제어


총 성과 요약


🚀 노스트라다무스를 차별화하는 기능


✅ 24/7 자동 운전 모드 - 잠자는 동안 수익 창출


✅ 스프레드 필터 - 높은 스프레드 거래 미개시


✅ 시간 제어 - 지정된 시간에만 작동


✅ 스마트 테이크프로핏 - 로트 기반 수익 목표


✅ 완전 커스터마이징 - 모든 매개변수 조정 가능


✅ 제로 레이턴시 - 즉시 주문 실행


✅ 모든 심볼 지원 - 외환, 금, 지수...




🎁 보너스 기능


🔹 컬러풀 대시보드 - 실시간 계정 정보 모니터링


🔹 글로벌 통계 - 모든 거래 내역 기록


🔹 매직 넘버 - 다중 로봇 동시 실행


🔹 간편 설정 - 플러그 앤 플레이 시스템




💪 대상 사용자


✔️ 초보자 - 완전 자동화, 개입 불필요


✔️ 전문가 - 고급 매개변수로 맞춤 설정 가능


✔️ 스캘퍼 - 빠른 진입-퇴출 전략


✔️ 투자자 - 장기 포트폴리오 성장






🎯 결과


노스트라다무스 X 스캘퍼는 시장의 미래를 예측하지 않지만, 수학과 알고리즘을 활용해 최적의 진입 시점을 포착합니다!










이 제품의 구매자들이 또한 구매함
