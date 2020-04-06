🚀 TRIPLE PODER EA: ¡Desbloquea tu potencial de trading con oro!

¿Listo para elevar su juego de trading? Presentamos el Triple Power EA, un Asesor Experto meticulosamente diseñado para el volátil y gratificante mercado del Oro (XAUUSD).

Este no es sólo otro robot de trading; es un sistema poderoso e inteligente diseñado para identificar puntos de entrada de alta probabilidad aprovechando la fuerza combinada de tres indicadores técnicos clave: EMA, SAR Parabólico y MACD. ¿Y lo mejor? Está optimizado específicamente para el marco temporal M5, lo que significa que puede ponerlo en funcionamiento de inmediato. Hemos pre-optimizado este EA específicamente para las condiciones de trading de Exness. Si utiliza Exness, no es necesaria ninguna configuración, simplemente cárguelo en el gráfico Gold M5 y estará listo para operar inmediatamente. Regístrese en Exness aquí https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Para otros brokers: La estrategia sigue siendo muy eficaz. Sólo tiene que ejecutar una rápida optimización en el parámetro de Porcentaje de Riesgo (Start:1 - step:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de su broker y el tamaño del contrato.

¿Por qué elegir Triple Power EA? Los beneficios que obtiene

Gestión inteligente del riesgo: Diga adiós al trading imprudente. El EA cuenta con un sistema opcional de gestión dinámica del dinero que escala el tamaño de su lote en función de una probabilidad de entrada calculada, asegurando que arriesga más sólo cuando la señal es más fuerte.

La seguridad es lo primero: Damos prioridad a la preservación del capital. Este AE emplea una función de Corte de Pérdidas Diario para detener automáticamente las operaciones y cerrar posiciones si su reducción alcanza un límite preestablecido, salvaguardando su cuenta de pérdidas graves.

Trailing Stop avanzado: Benefíciese de un Trailing Stop basado en ATR que mueve automáticamente su Stop Loss para bloquear los beneficios a medida que su operación se mueve a su favor, protegiendo las ganancias sin necesidad de intervención manual.

Estrategia de negociación pura: Creemos en el trading limpio y robusto. Este EA no utiliza técnicas arriesgadas como la Martingala o estrategias de Cuadrícula , confiando únicamente en su sistema de entrada técnica para un rendimiento fiable.

Pre-optimizado para Oro: Los parámetros están configurados y listos para el Oro (XAUUSD) en el marco temporal M5 . Es una verdadera solución "configurar y olvidar" para capturar movimientos rápidos y potentes en el mercado del oro.

Control de tiempo: Opere sólo cuando las condiciones del mercado sean las mejores. Puede definir horas específicas de negociación para alinearse con las sesiones de alto volumen y evitar períodos impredecibles y de baja liquidez.

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si tienes preguntas sobre la configuración no dudes en contactarme directamente. 📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



⚙️ Parámetros listos para usar (Entradas)

El Triple Power EA es totalmente personalizable, ¡pero viene optimizado nada más sacarlo de la caja! Aquí están los parámetros básicos que puede ajustar:

RiskPercentage: Porcentaje de capital a arriesgar por operación (se establece en 0 para utilizar el tamaño de lote fijo).

Lotes: Tamaño de lote fijo a utilizar si el Porcentaje de Riesgo está desactivado.

StartHour/EndHour: Ventana de tiempo del servidor para la actividad de negociación.

ATRPeriod: Periodo para el cálculo del ATR utilizado para la comprobación de la volatilidad.

ATRThreshold: Valor mínimo de ATR requerido para permitir la negociación (filtro de volatilidad).

MagicNumber: Identificador único para las operaciones del EA.

EMAPeriod: Periodo para la EMA principal de filtrado de tendencia.

EMA_Timeframe: Marco temporal de la EMA de filtrado de la tendencia principal (por ejemplo, D1 para la tendencia diaria).

DailyCutLossPercent: Porcentaje máximo de pérdida diaria antes de dejar de operar.

ATR_Trailing_Period: Periodo ATR para el cálculo del Trailing Stop.

ATR_Trailing_Multiplier: Multiplicador del ATR para establecer la distancia del Trailing Stop.

ATR_Profit_Multiplier: Multiplicador del ATR que define el nivel de beneficio necesario para activar el Trailing Stop.

DayRange: Número de barras diarias anteriores utilizadas para el cálculo del Take Profit.

Triple_SAR_Step / Triple_SAR_Maximum: Parámetros PSAR para la señal de Triple Potencia.

Triple_MACD_Fast / Triple_MACD_Slow / Triple_MACD_Signal: Parámetros MACD para la señal de Triple Potencia.

Triple_EMA_Period: Periodo EMA para la señal Triple Power.

No pierda la oportunidad de automatizar sus operaciones con Oro.

¡Descargue y adjunte el EA Triple Power a su gráfico de Oro M5 hoy mismo!