🚀 TRIPLE POWER EA: Erschließen Sie Ihr Goldhandels-Potenzial!

Sind Sie bereit, Ihr Trading-Spiel zu verbessern? Wir stellen Ihnen den Triple Power EA vor, einen Expert Advisor, der sorgfältig für den volatilen und lohnenden Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde!

Es handelt sich hierbei nicht um einen weiteren Handelsroboter, sondern um ein leistungsstarkes, intelligentes System, das entwickelt wurde, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, indem es die kombinierte Stärke von drei wichtigen technischen Indikatoren nutzt - EMA, Parabolic SAR und MACD. Und das Beste daran? Es ist speziell für den M5-Zeitrahmen optimiert, d. h. Sie können es sofort einsetzen. Hängen Sie ihn einfach an Ihren Gold-Chart an, und schon können Sie loslegen! Wir haben diesen EA speziell für die Handelsbedingungen von Exness voroptimiert. Wenn Sie Exness verwenden, ist kein Setup erforderlich - laden Sie ihn einfach in den Gold M5 Chart, und Sie können sofort handeln.

Für andere Makler: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich den Parameter Risikoprozentsatz (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) kurz optimieren, um ihn an den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.

Für andere Makler: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich den Parameter Risikoprozentsatz (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) kurz optimieren, um ihn an den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.

Warum Triple Power EA wählen? Die Vorteile, die Sie erhalten

Intelligentes Risikomanagement: Verabschieden Sie sich vom rücksichtslosen Handel. Der EA verfügt über ein optionales dynamisches Money-Management-System , das Ihre Lot-Größe auf der Grundlage einer berechneten Einstiegswahrscheinlichkeit skaliert und sicherstellt, dass Sie nur dann mehr riskieren, wenn das Signal am stärksten ist.

Sicherheit geht vor: Der Kapitalerhalt hat bei uns Priorität. Dieser EA verwendet eine tägliche Cut-Loss-Funktion , um den Handel automatisch zu stoppen und Positionen zu schließen, wenn Ihr Drawdown ein voreingestelltes Limit erreicht, um Ihr Konto vor schweren Verlusten zu schützen.

Advanced Trailing Stop: Profitieren Sie von einem ATR-basierten Trailing Stop , der Ihren Stop Loss automatisch verschiebt, um Gewinne zu sichern, wenn sich Ihr Handel zu Ihren Gunsten entwickelt, und Gewinne zu schützen, ohne dass Sie manuell eingreifen müssen.

Reine Handelsstrategie: Wir glauben an einen sauberen, robusten Handel. Dieser EA verwendet keine riskanten Techniken wie Martingale- oder Grid-Strategien , sondern verlässt sich ausschließlich auf sein technisches Einstiegssystem für eine zuverlässige Performance.

Voroptimiert für Gold: Die Parameter sind für Gold (XAUUSD) auf dem M5-Zeitrahmen eingestellt und bereit. Es ist eine echte "Set and Forget"-Lösung, um schnelle, starke Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen.

Zeitliche Kontrolle: Handeln Sie nur dann, wenn die Marktbedingungen am besten sind! Sie können bestimmte Handelszeiten festlegen, um sich an umsatzstarken Sitzungen zu orientieren und unvorhersehbare Zeiten mit geringer Liquidität zu vermeiden.

⚙️ Gebrauchsfertige Parameter (Eingänge)

Der Triple Power EA ist vollständig anpassbar, wird aber direkt nach dem Auspacken optimiert! Hier sind die wichtigsten Einstellungen, die Sie anpassen können:

RisikoProzentsatz: Prozentualer Anteil des Eigenkapitals, der pro Handel riskiert wird (auf 0 gesetzt, um eine feste Losgröße zu verwenden).

Lose: Feste Losgröße, die verwendet wird, wenn Risikoprozentsatz deaktiviert ist.

StartHour/EndHour: Server-Zeitfenster für die Handelsaktivität.

ATRPeriode: Periode für die ATR-Berechnung, die für die Volatilitätsprüfung verwendet wird.

ATRSchwellenwert: Mindest-ATR-Wert, der erforderlich ist, um den Handel zuzulassen (Volatilitätsfilter).

MagischeNummer: Eindeutiger Bezeichner für die Trades des EA.

EMAPeriode: Periode für den Haupttrendfilter EMA.

EMA_Zeitrahmen: Zeitrahmen für den Haupttrendfilter EMA (z. B. D1 für den Tagestrend).

DailyCutLossPercent: Maximaler täglicher Verlustprozentsatz vor Beendigung des Handels.

ATR_Trailing_Periode: ATR-Periode für die Trailing-Stop-Berechnung.

ATR_Trailing_Multiplikator: Multiplikator für ATR zur Festlegung des Trailing Stop-Abstands.

ATR_Gewinn_Multiplikator: ATR-Multiplikator, der das Gewinnniveau definiert, das zur Aktivierung des Trailing-Stops erforderlich ist.

TagBereich: Anzahl der vorherigen Tagesbalken, die für die Berechnung des Take Profit verwendet werden.

Triple_SAR_Step / Triple_SAR_Maximum: PSAR-Parameter für das Triple Power-Signal.

Triple_MACD_Fast / Triple_MACD_Slow / Triple_MACD_Signal: MACD-Parameter für das Triple-Power-Signal.

Triple_EMA_Periode: EMA-Periode für das Triple-Power-Signal.

Verpassen Sie nicht die Möglichkeit, Ihren Erfolg im Goldhandel zu automatisieren.

Laden Sie den Triple Power EA herunter und fügen Sie ihn noch heute Ihrem M5-Goldchart hinzu!