Hola a todos los entusiastas del trading con oro, les presento un nuevo asesor de trading - Price Gold, diseñado específicamente para la plataforma de trading MT5. Asesor Experto automatizado para los comerciantes que son capaces de esperar y emocionalmente listo para operar en el mercado, experto en el caso mayor para el comercio a largo plazo.

El Asesor Experto se desarrolla en indicadores personalizados con filtros para las mejores entradas en el mercado.

Pares de divisas: US30, XAUUSD. Para operar, instale el Asesor Experto en el gráfico M1,M5,H1.

Ajustes en la discusión: Precio Oro

Muchos de ustedes saben que el oro es considerado uno de los activos más fiables. Pero no todo el mundo profundiza en el tema, lo que ha dado lugar a sus propios mitos sobre la inversión en el metal amarillo. Para todos aquellos que estén pensando en invertir en oro, este Asesor Experto será una buena ayuda para sus operaciones. Sí, el oro no puede depreciarse. La práctica ha demostrado que el metal siempre se aprecia a largo plazo.

Características:

Este EA ha sido probado sólo en Bybit y R exchange oboforex .

Los ajustes mínimos le permiten optimizar rápidamente el Asesor Experto para otros pares de divisas según sus necesidades. Para garantizar la seguridad en el comercio, el Asesor de Expertos está equipado con protección contra el aumento de la propagación en el mercado.

No utiliza métodos de negociación peligrosos - martingala, rejilla y promediado, siempre utiliza sólo stop loss fijo, take profit y trailing stop incorporado.

100% automatizado.

Para operar instale el Asesor Experto en los gráficos M1,M5, H1, depósito mínimo 100$.