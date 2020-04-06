Midas AI MT5

MIDAS AI es el guardián de su capital. No se lanza de cabeza a operar, sino que sopesa cada decisión con precisión matemática. Sus stop-loss y take-profits no son números aleatorios, sino el resultado de minuciosos cálculos diseñados para minimizar los riesgos y maximizar los beneficios.

MIDAS AI es una sinfonía de análisis y algoritmos. Como un jugador de ajedrez experimentado, calcula sus movimientos analizando gráficos e indicadores económicos. No se deja llevar por las emociones ni realiza operaciones impulsivas, sino que sigue una estrategia estricta basada en hechos y cifras.

Imagina un ejército de datos fluyendo constantemente hacia su centro de cálculo. Los filtra, procesa e interpreta, identificando patrones y tendencias ocultos. MIDAS AI es capaz de reconocer incluso las señales más sutiles que presagian un cambio en las condiciones del mercado.

El secreto del éxito de MIDAS AI reside en su capacidad de adaptación. Aprende constantemente analizando los resultados de operaciones anteriores y ajustando su estrategia a las condiciones cambiantes del mercado. Como un camaleón, puede adaptarse a cualquier entorno, garantizando el crecimiento estable de su capital.

MIDAS AI es más que un robot de trading: es su aliado de confianza en los mercados financieros. Le libera de la rutina y el miedo, permitiéndole centrarse en cosas más importantes de la vida, con la seguridad de que su capital está protegido.

MIDAS AI es un experto en trading centrado en la gestión conservadora y prudente del capital. A diferencia de las estrategias de trading agresivas, MIDAS AI hace hincapié en la minimización del riesgo y los beneficios estables a través de un análisis exhaustivo y precisión matemática.

Una característica clave de MIDAS AI es su enfoque calculado de las decisiones comerciales. En lugar de realizar operaciones impulsivas, el experto se basa en rigurosos modelos matemáticos para determinar los puntos óptimos de entrada y salida. Los límites de pérdidas y ganancias no se fijan arbitrariamente, sino que se calculan en función de la volatilidad del mercado y el beneficio potencial, lo que permite una gestión eficaz del riesgo.

Así, MIDAS AI se posiciona como una herramienta para los operadores que buscan un crecimiento seguro y predecible del capital. Su estrategia de gestión del riesgo, matemáticamente sólida, la convierte en una opción atractiva para quienes prefieren un crecimiento estable a perseguir rentabilidades elevadas pero arriesgadas. En definitiva, MIDAS AI es algo más que un sistema automatizado: es su asesor financiero personal, que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, mientras usted se relaja. Le deja tiempo libre para asuntos más importantes, sabiendo que su capital está protegido de forma segura.

Los parámetros personalizables le permiten adaptar MIDAS AI a su estilo de negociación individual y a su nivel de riesgo. Puede establecer el tamaño de lote que desee, el número máximo de operaciones abiertas y otros parámetros importantes. Esto le da un control total sobre el proceso y le permite sentirse seguro en cualquier situación.

  • Par de divisas: XAUUSD (ORO)
  • Marco temporal: M5-H1
  • Depósito mínimo: 300 $.
  • Tipo de cuenta: cualquier tipo de cuenta, pero es mejor utilizar las cuentas ECN y Raw spread.
  • Apalancamiento: Cualquiera
  • Tipo de cuenta: Cualquiera
  • Utilice un VPS para mantener el EA funcionando 24/7 (recomendado)


Antes de utilizar cualquier asesor, asegúrese de que:

El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura (el EA también puede incurrir en pérdidas).
Los backtests mostrados (por ejemplo, en las capturas de pantalla) están altamente optimizados para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto los resultados no pueden ser transferidos al trading real.
Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero la ejecución del SL sigue dependiendo de su broker.
