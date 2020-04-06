Gold Trend Follower

Gold Trend Follower es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con XAUUSD (Oro).
Sigue la tendencia del marco de tiempo superior y busca oportunidades de trading en marcos de tiempo inferiores utilizando la confluencia de la acción del precio con patrones de velas envolventes alcistas y bajistas.

Visión general de la estrategia

  • El EA determina la tendencia dominante del mercado desde un marco de tiempo superior (por ejemplo, H1 o H4).

  • Una vez que se confirma la dirección del marco temporal superior, cambia a un marco temporal inferior (M5 o M15) para identificar configuraciones de velas envolventes en la misma dirección que la tendencia principal.

  • Este enfoque filtra las señales de contratendencia y se centra en las configuraciones de continuación de alta probabilidad.

  • Cada operación se ejecuta con niveles predefinidos de Stop Loss y Take Profit para controlar el riesgo.

⚙️ Características principales

  • Análisis de tendencias en múltiples marcos temporales

  • Detección de patrones de velas envolventes para entradas precisas

  • Gestión automática del riesgo por operación

  • Función opcional de trailing stop

  • Funciona tanto en cuentas de cobertura como de compensación

  • Compatible con todos los brokers que admiten XAUUSD

Configuración recomendada

  • Símbolo XAUUSD

  • Plazos: M5 o M15

  • Tipo de cuenta: ECN / spread bruto

  • Apalancamiento: 1:500 o superior recomendado

  • Depósito mínimo: $100 o más

  • Ejecución: VPS recomendado para operaciones 24/7

⚠️ Notas

  • El EA no utiliza rejilla, martingala, o métodos de arbitraje.

  • No se requieren DLLs externas o indicadores adicionales.

  • Siempre probar y optimizar antes de usar en una cuenta real.


Productos recomendados
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
Asesores Expertos
Señal en vivo Encuentra más aquí:   https://www.mql5.com/es/users/prizmal/seller ¡Mantente al tanto de las últimas noticias, actualizaciones y desarrollos suscribiéndote al canal oficial de  PrizmaL! Este robot de trading está diseñado específicamente para el par de divisas NZDCAD y opera con una estrategia de promediado que utiliza el RSI y el CCI como indicadores principales. Cada operación se gestiona con niveles dinámicos de take-profit y stop-loss para mejorar el control del riesgo y
TrendMasterLegend
Duy Phuong Le
Asesores Expertos
Nuestro robot de trading automatizado está construido sobre la plataforma MT5. Se trata de un sistema de seguimiento de tendencias para el crecimiento a largo plazo. Principales características y beneficios: Stop-Loss ajustado y gestión estricta del capital: El robot da prioridad a la protección de su capital mediante la utilización de órdenes stop-loss ajustadas y el cumplimiento de estrictas normas de gestión del capital. Sólo un pequeño porcentaje predefinido de su cuenta se arriesga en cada
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Asesores Expertos
Ilan para MetaTrader 5 Gracias al uso de las operaciones virtuales ahora es posible tradear en ambas direcciones, es decir comprar y vender  simultáneamente. Precisamente eso ha permitido adaptar completamente la estrategia popular al control netting de posiciones que se utiliza en MetaTrader 5. Ajustes del Asesor Experto Los ajustes del Asesor Experto son muy simples pero permiten regular todos los parámetros importantes de la estrategia. Están disponibles los siguientes ajustes: MagicNumber ú
Green Hawk
Rashed Samir
Asesores Expertos
Green Hawk es un experto profesional en scalping. La estrategia se basa en algoritmos inteligentes de scalping que opera en determinados periodos del mercado. El sistema no utiliza estrategias arriesgadas como grid o martingala. El trading se realiza en base al retorno del precio en periodos cortos. Todas las operaciones se cierran en cuestión de horas. Voy a aumentar el precio en un futuro próximo. Próximo precio: $700 El precio final será de 2000 $. Venta sólo a través del sitio mql5 MT4 Ver
MT5 Arbor Nova
Rudy Tanureja
Asesores Expertos
Nota : - Feliz Navidad el 25 de diciembre de 2025 y Feliz Año Nuevo el 1 de enero de 2026. - 40% de descuento hasta fin de año. El precio normal de lanzamiento es de 450 USD. - La señal en vivo está aquí . ¡La señal en vivo está en vivo! Ahora estoy ampliando a cuentas adicionales en los corredores regulados a través de diferentes regiones para ofrecerle más consistente, verificable datos de rendimiento en el tiempo. - Además de su inversión de Arbor, es necesario registrarse en DeepSeek y reca
Money Magnet
Farhad Kia
Asesores Expertos
es un Asesor Experto de Forex totalmente automático. El robot se puede ejecutar en cualquier instrumento, pero los resultados son mejores con EURUSD en el marco de tiempo H1. Si usted es un inversor a largo plazo en busca de beneficios anuales con alta Sharpe-ratio entonces Money magnet es una buena opción. Por favor, compruebe la parte de comentarios para compartir su configuración con los demás y disfrutar de los últimos ajustes óptimos subidos por otros usuarios. Ventajas del Asesor Experto
Rise N Shine
Nurgul Alkis
Asesores Expertos
Rise N Shine: Libera el poder de los algoritmos  Superando con creces las limitaciones de los Asesores Expertos (EA) comunes, Rise N Shine es una poderosa herramienta algorítmica meticulosamente diseñada para ofrecer una rentabilidad constante en una amplia gama de condiciones de mercado. Desarrollado por un trader cuantitativo con un historial comprobado (9 años de gestión de fondos), Rise N Shine aprovecha un algoritmo de trading propietario respaldado por backtesting riguroso para navegar po
Scalping Eagle System FX
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
MA Scalping Pro EA - Asesor Experto Multisímbolo Profesional para MT5 Visión general El EA EMA Scalping Pro es un sistema de trading profesional para MetaTrader 5 basado en la clásica estrategia de cruce de 10/21/50 EMA . Está diseñado para el scalping de Forex preciso y el trading a corto plazo , y se adapta automáticamente a cualquier símbolo - incluyendo Forex, Oro, Índices y Materias Primas - en cualquier marco de tiempo de M1 a D1 . Si adquiere la versión completa , recibirá actualizacione
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Asesores Expertos
**Bitcoin Striker M5X** es un robot de trading **exclusivamente optimizado para BTCUSD en el marco de tiempo M5**.   Combina niveles SL/TP basados en ATR, lógica de RSI-tendencia, velas Heikin-Ashi y un filtro adaptativo de Choppiness. Solo mantiene **una posición abierta a la vez**, reduciendo el riesgo y simplificando la gestión de la cuenta. > ️ Nota: usarlo en otros instrumentos puede generar resultados imprecisos. **Puesta en marcha rápida**   1. Activa *AutoTrading* en MT5.   2. Abr
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Asesores Expertos
Full Snap se basa en un principio fundamental: cada par de divisas tiene su propia "personalidad", patrones de volatilidad y condiciones óptimas de negociación. En lugar de aplicar estrategias genéricas a todos los mercados, Full Snap utiliza ocho estrategias algorítmicas distintas, cada una calibrada específicamente para maximizar la eficiencia de su par objetivo. Este Asesor Experto (EA) se centra en estrategias perfectamente adaptadas, donde cada algoritmo aprovecha las características única
LineTrader 2 MT5
Sergei Evstiunichev
Asesores Expertos
LineTrader 2.0 MT5 MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/67566 Monitorea el trabajo de un experto en una cuenta en vivo en tiempo real: 1. La cuenta real, un saldo inicial de $5,000, se lanzó en mayo de 2020: https://www.mql5.com/en/signals/773977 2. La cuenta real, un saldo inicial de $10,000, se lanzó en abril de 2022:  Idea puesta en el trabajo del consejero: Todo el mundo sabe que el precio nunca va infinitamente en una dirección y sin correcciones. La regla del análisis técnic
Gold Trend Accelerator Combo
Phinnustda Warrarungruengskul
Asesores Expertos
EA Multisistema Inteligente para XAUUSD (Oro) Gold Trend Accelerator Combo es un Asesor Experto multiestrategia profesional diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) . Combina la lógica de seguimiento de tendencia y contra-tendencia en un sistema integrado para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado - ya sea que el oro tenga una fuerte tendencia o se mueva en rangos volátiles. Este EA está construido para los traders que quieren un riesgo controlado , una estructura clara , y sin re
Salva EA
Pavel Komarovsky
Asesores Expertos
Salva EA es un sistema avanzado y totalmente automatizado. La base de esta estrategia es el propio gráfico de precios, el comercio se lleva a cabo desde el rango de movimiento de los precios. Beneficios No es martingala, no es arbitraje Listo para operar sin PreSetting Utilice siempre un stop loss y take profit para salvar sus inversiones Fácil de usar (no tiene ajustes complejos) Los resultados del probador convergen con los resultados en una cuenta real Pruebas de alta velocidad (puede ser op
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Asesores Expertos
OverSeer: Su aliado de trading inteligente OverSeer no es sólo otro Asesor Experto, es un compañero cuidadosamente diseñado para los operadores que buscan navegar por el complejo mundo de la negociación de índices con un enfoque constante y conservador. Construido a través de años de experimentación y aprendizaje, OverSeer le ayuda a ganar exposición a los mercados globales, manteniendo sus estrategias basadas en el realismo. ¿Por qué elegir OverSeer? OverSeer aúna estrategias de trading refle
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
Asesores Expertos
Raja Trading PRO - La Red Inteligente de Recuperación de BEPs Descripcion del Producto ¿Estás cansado de los EAs de Cuadrícula ordinarios que se quedan atascados en drawdown durante días, persiguiendo objetivos de beneficios poco realistas? Raja Trading PRO lleva el concepto original a un nivel mucho más alto, ofreciendo características de nivel profesional que son muy superiores a la versión estándar. Este EA está diseñado con una filosofía completamente diferente: Recuperación Rápida. Este no
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Asesores Expertos
UnoBot EA - Su todo-en-una solución de comercio de gran alcance UnoBot EA es un sistema de trading automatizado de última generación creado para los traders que exigen consistencia, precisión y potencia . Con inteligencia de seguimiento de tendencias , ejecución multidivisa , lógica de divergencia e inversión , y confluencia armónica + Fibonacci , UnoBot proporciona una ventaja única en los mercados de rápido movimiento de hoy en día. Características principales Trend Strategy Core - Opera en
Willain72ATM
He Ping Qing
Asesores Expertos
Esta estrategia es adecuada principalmente para audcad, audnzd, audcad, audusd (Best) y otras divisas. Utiliza estrategias de cierre por lotes y cobertura, con una posición máxima de 9 órdenes.La pérdida flotante máxima de 10 años es de unos 1.000$, y la rentabilidad media mensual es de un 5-10%.Se recomienda operar 2-3 divisas con 3000usd. Descripción de parámetros: Clots: cantidad inicial única; NoTrade1: No trading time 1, se recomienda evitar la hora de publicación de datos por la noche. Ex
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Asesores Expertos
FanTrader está diseñado para operar en cualquier mercado (acciones, divisas, materias primas, futuros, criptomonedas). Las estrategias se desarrollan en base a varias Acciones de Precio que se observarán en diferentes Niveles de Abanico de Fibonacci. Página principal del producto: https: //www.mql5.com/en/market/product/51333 VENTAJAS: Funciona en cualquier mercado y marcos de tiempo Múltiples Estrategias en 4 categorías: Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Opera simultáneamente en c
Femto Core
Imam Nasrudin
5 (1)
Asesores Expertos
[Femto Core] Profesional, fiable y seguro robot de comercio de oro. Presentamos el Asesor Experto avanzado desarrollado para el par XAUUSD, EA combina 2 motores de ruptura de nivel de núcleo en 1 EA, a saber, Breakout M5 y M6, a continuación, este EA está diseñado de tal manera mediante el uso de niveles de fibonacci personalizados y utilizando el filtro de comparación BULL BEAR POWER para detectar la fuerza de la tendencia en el TimeFrame M15, Este indicador es un indicador especial desarrollad
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Asesores Expertos
"Dos asesores expertos, un precio: ¡impulsando su éxito!" Experto en especulación de petróleo Brent + experto en oscilaciones de petróleo Brent en un solo asesor experto  Live signal Este precio es temporal mientras dure la promoción y aumentará en breve. Precio Final: 5000$ Quedan pocas copias al precio actual, el siguiente precio es -->> 1120 $ Bienvenidos al petróleo Brent El asesor experto de Brent Oil es una potencia, diseñada para dominar los volátiles mercados energéticos con precisió
Momentum Trend Gold Metals plus
Retail Trading Realities LTD
Asesores Expertos
Asesor experto RTR Momentum Trend Gold Metals plus edición para MT5. Manual rápido en línea Manual completo en pdf y guía de optimización (11,3MB) Establecer archivos Señal en vivo RTR Momentum Trend Expert Advisor   es un sistema de comercio sistemático, totalmente automatizado y con múltiples marcos temporales, múltiples activos, seguimiento de tendencias. Tiene fantásticos resultados de pruebas retrospectivas en muchas clases de activos, incluidos criptomonedas, divisas, materias primas, índi
AI Hybrid Trader
Catur Cipto Nugroho
Asesores Expertos
AI Hybrid Trader EA El sistema de trading inteligente que se adapta a sus necesidades Una nueva generación de sistemas de trading inteligentes impulsados por una verdadera IA Híbrida. Diseñado para adaptarse, aprender, y darle un control total sobre su proceso de formación AI. Deje de usar EAs estáticos que fallan en mercados cambiantes. Aproveche el poder de una IA adaptativa que aprende de cada operación y protege su cuenta. Oferta de lanzamiento limitada - ¡Actúe ya! Para celebrar el lan
TamNguyen AOS EA
Duc Tam Nguyen
Asesores Expertos
TamNguyen AOS EA — La Nueva Generación de Inteligencia Multisímbolo para Pares del EUR Soy TamNguyen AOS EA, un sistema de trading automatizado diseñado para traders que buscan estabilidad, disciplina y precisión al operar EURUSD, EURCAD y USDCAD. Estoy construido sobre una combinación refinada del Andean Oscillator, Medias Móviles y un avanzado filtro de mercado basado en probabilidades, lo que me permite adaptarme a cualquier movimiento del mercado, grande o pequeño. No persigo el ruido. No op
Nova DCA Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova DCA Trader es un Asesor Experto diseñado para gestionar las operaciones utilizando la estrategia Dollar-Cost Averaging (DCA) , lo que permite un escalado controlado de las posiciones durante los mercados en tendencia o volátiles. Al promediar las posiciones en niveles predefinidos, este EA tiene como objetivo mejorar el precio de entrada y maximizar el potencial de ganancias mientras gestiona el riesgo cuidadosamente. A diferencia de los sistemas de cuadrícula o martingala imprudentes, Nova
Argo Master MT5
Encho Enev
Asesores Expertos
Bienvenido al mundo de la última e innovadora tecnología de negociación en Forex que se basa en un profundo modelo matemático. Se utilizan indicadores populares que dan información adecuada sobre el movimiento del par de rodadura. ARGO MASTER MT5 está optimizado para operar en el marco de tiempo EURUSD 30 min. Recomiendo utilizar no más de 5 posiciones abiertas. Puede optimizar el filtro con valores de 1-5% según su broker. Puede ver resultados de pruebas de diferentes brokers en las imágenes ad
Oracle MT5
Stanislav Tomilov
5 (23)
Asesores Expertos
Oracle: el futuro del trading Oracle Trading Expert para Meta Trader está diseñado para ofrecer un rendimiento confiable en los mercados de GBPUSD y oro, aprovechando las últimas técnicas de programación y herramientas de aprendizaje automático. Con algoritmos patentados y una red neuronal integrada, Oracle analiza los datos de manera efectiva, lo que ayuda a los usuarios a tomar decisiones comerciales informadas. El diseño de Oracle también enfatiza la estabilidad: sus estrategias están diseñad
GoldenMind EA
Krzysztof Sitko
Asesores Expertos
GoldenMind EA - Asesor experto avanzado de scalping de impulso Visión general GoldenMind EA es un sofisticado Asesor Experto de scalping de baja latencia diseñado para MetaTrader 5. Este EA emplea estrategias de negociación basadas en el impulso para capitalizar los movimientos de precios a corto plazo con una exposición mínima al mercado. Características principales Ejecución ultrarrápida Procesamiento optimizado de ticks con una sobrecarga mínima ️ Ejecución de órdenes de baja
Ichimoku Gold Scalper
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Ichimoku Gold Scalper EA Sistema Automatizado de Trading para Oro (XAU/USD) Descripción General Ichimoku Gold Scalper es un Expert Advisor profesional diseñado específicamente para hacer scalping en Oro (XAU/USD) utilizando el indicador Ichimoku Kinko Hyo combinado con un sistema de grid inteligente. Incluye gestión de riesgo avanzada y es ideal para cuentas de fondeo. Características Principales Filtrado con Ichimoku Utiliza las 5 líneas del Ichimoku para confirmar tendencias Solo opera cuand
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.67 (9)
Asesores Expertos
Presentamos Weltrix – La solución definitiva para operar Oro (XAUUSD) PRECIO $499 – LUEGO -> $1999 USD IMPORTANTE: USE EL EA SOLO CON ESTE ARCHIVO SET:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  LIVE USER GUIDE Siete estrategias probadas. Un EA poderoso. Rendimiento consistente. Alta actividad de trading. Lo que NO encontrará en este EA: Operaciones flotantes a largo plazo Sistema de cuadrícula (grid) Martingale Estrategias sobreoptimizadas Backtests manipulados Al combinar siete estrategias indepe
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario