Gold Trend Follower
- Asesores Expertos
- Collins Arthur
- Versión: 2.0
- Activaciones: 5
Gold Trend Follower es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con XAUUSD (Oro).
Sigue la tendencia del marco de tiempo superior y busca oportunidades de trading en marcos de tiempo inferiores utilizando la confluencia de la acción del precio con patrones de velas envolventes alcistas y bajistas.
Visión general de la estrategia
-
El EA determina la tendencia dominante del mercado desde un marco de tiempo superior (por ejemplo, H1 o H4).
-
Una vez que se confirma la dirección del marco temporal superior, cambia a un marco temporal inferior (M5 o M15) para identificar configuraciones de velas envolventes en la misma dirección que la tendencia principal.
-
Este enfoque filtra las señales de contratendencia y se centra en las configuraciones de continuación de alta probabilidad.
-
Cada operación se ejecuta con niveles predefinidos de Stop Loss y Take Profit para controlar el riesgo.
⚙️ Características principales
-
Análisis de tendencias en múltiples marcos temporales
-
Detección de patrones de velas envolventes para entradas precisas
-
Gestión automática del riesgo por operación
-
Función opcional de trailing stop
-
Funciona tanto en cuentas de cobertura como de compensación
-
Compatible con todos los brokers que admiten XAUUSD
Configuración recomendada
-
Símbolo XAUUSD
-
Plazos: M5 o M15
-
Tipo de cuenta: ECN / spread bruto
-
Apalancamiento: 1:500 o superior recomendado
-
Depósito mínimo: $100 o más
-
Ejecución: VPS recomendado para operaciones 24/7
⚠️ Notas
-
El EA no utiliza rejilla, martingala, o métodos de arbitraje.
-
No se requieren DLLs externas o indicadores adicionales.
-
Siempre probar y optimizar antes de usar en una cuenta real.