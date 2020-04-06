JPY Trend EA ProTrading

USDJPY Trend EA ProTrading (Optimizado para USDJPY)

JPY Trend EA ProTrading es un Asesor Experto profesional de continuación de tendencia USDJPY para MetaTrader 5 y MetaTrader 4, diseñado para capturar movimientos limpios impulsados por rupturas durante condiciones alcistas establecidas.

Este EA se centra en configuraciones de continuación de tendencia de alta probabilidad con riesgo estructurado y un proceso de ejecución basado en reglas. Está optimizado para USDJPY en H1 y construido para los operadores que quieren un enfoque disciplinado y automatizado con una configuración clara y un comportamiento predecible.

Principales características

  • Optimizado para USDJPY (H1)

  • Estrategia de tendencia a largo plazo

  • Entradas de ruptura utilizando órdenes pendientes en niveles clave

  • Stop Loss adaptado a la volatilidad

  • Lógica de salida optimizada incorporada

  • Protección de beneficios basada en ATR

  • Dimensionamiento de posiciones basado en el riesgo

  • Panel de control limpio y fácil de usar

Rendimiento comprobado (2015-2025)

Los resultados de las pruebas históricas muestran unas características de rendimiento estables a largo plazo:

  • +380% Rendimiento total

  • 1,66 Factor de beneficio

  • 3,88 Ratio de Sharpe

  • 18,64% Reducción máxima

  • 555 operaciones

  • 100% calidad histórica

Las pruebas retrospectivas son simulaciones históricas. Los resultados reales pueden diferir debido a los diferenciales, el deslizamiento, la liquidez y las condiciones de ejecución.

Visión general de la estrategia

El EA está diseñado para operar la continuación de la tendencia en USDJPY por:

  1. Detectando la alineación de la tendencia alcista en H1

  2. Identificar zonas clave de ruptura

  3. Colocando órdenes pendientes Buy Stop

  4. Utilizando el control de riesgo adaptado a la volatilidad

  5. Gestionando la posición con un objetivo de toma de beneficios optimizado y una protección dinámica basada en el ATR.

Este enfoque se centra en entradas estructuradas basadas en reglas en lugar de órdenes de mercado reactivas, lo que ayuda a reducir las entradas impulsivas o tardías durante movimientos rápidos.

Ajustes de usuario (sencillos y transparentes)

Puede personalizar el comportamiento de negociación utilizando las entradas disponibles:

Modo Estrategia

  • Sensibilidad de la señal: Alta / Normal / Baja
    Controla lo selectivo que es el filtro de entrada.

  • Modo Stop Loss: Ajustado / Normal / Amplio
    Ajuste la tolerancia al riesgo en función de las condiciones de volatilidad.

  • Validez de la Orden: Rápida / Estándar / Extendida
    Defina cuánto tiempo permanecen activas las órdenes pendientes.

  • Duración de la retención: Corta / Estándar / Larga
    Controla el comportamiento temporal en escenarios donde se aplica la lógica de gestión temporal.

Ajustes de Riesgo

  • Riesgo por operación (%)

  • Modo Saldo:

    • Saldo Cuenta

    • Saldo Fijo

  • Saldo fijo (si está seleccionado)

Otros

  • Número mágico (para configuraciones multiEA)

  • Mostrar panel

Configuración recomendada

  • Símbolo: USDJPY

  • Marco temporal: H1

  • Riesgo: 1-2% por operación

  • Saldo mínimo: $200+

  • Adecuado para operadores que buscan un EA de tendencia USDJPY estructurado sin martingala ni comportamiento de cuadrícula.

Para quién es este EA

  • Operadores que prefieren sistemas de seguimiento de tendencias con entradas de ruptura lógicas.

  • Usuarios que desean una configuración simple con controles de riesgo profesionales

  • Cualquiera que busque un EA USDJPY dedicado y optimizado en H1

