JPY Trend EA ProTrading
- Asesores Expertos
- Flora Rosa Seeholzer
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
USDJPY Trend EA ProTrading (Optimizado para USDJPY)
JPY Trend EA ProTrading es un Asesor Experto profesional de continuación de tendencia USDJPY para MetaTrader 5 y MetaTrader 4, diseñado para capturar movimientos limpios impulsados por rupturas durante condiciones alcistas establecidas.
Este EA se centra en configuraciones de continuación de tendencia de alta probabilidad con riesgo estructurado y un proceso de ejecución basado en reglas. Está optimizado para USDJPY en H1 y construido para los operadores que quieren un enfoque disciplinado y automatizado con una configuración clara y un comportamiento predecible.
Principales características
Optimizado para USDJPY (H1)
Estrategia de tendencia a largo plazo
Entradas de ruptura utilizando órdenes pendientes en niveles clave
Stop Loss adaptado a la volatilidad
Lógica de salida optimizada incorporada
Protección de beneficios basada en ATR
Dimensionamiento de posiciones basado en el riesgo
Panel de control limpio y fácil de usar
Rendimiento comprobado (2015-2025)
Los resultados de las pruebas históricas muestran unas características de rendimiento estables a largo plazo:
+380% Rendimiento total
1,66 Factor de beneficio
3,88 Ratio de Sharpe
18,64% Reducción máxima
555 operaciones
100% calidad histórica
Las pruebas retrospectivas son simulaciones históricas. Los resultados reales pueden diferir debido a los diferenciales, el deslizamiento, la liquidez y las condiciones de ejecución.
Visión general de la estrategia
El EA está diseñado para operar la continuación de la tendencia en USDJPY por:
Detectando la alineación de la tendencia alcista en H1
Identificar zonas clave de ruptura
Colocando órdenes pendientes Buy Stop
Utilizando el control de riesgo adaptado a la volatilidad
Gestionando la posición con un objetivo de toma de beneficios optimizado y una protección dinámica basada en el ATR.
Este enfoque se centra en entradas estructuradas basadas en reglas en lugar de órdenes de mercado reactivas, lo que ayuda a reducir las entradas impulsivas o tardías durante movimientos rápidos.
Ajustes de usuario (sencillos y transparentes)
Puede personalizar el comportamiento de negociación utilizando las entradas disponibles:
Modo Estrategia
Sensibilidad de la señal: Alta / Normal / Baja
Controla lo selectivo que es el filtro de entrada.
Modo Stop Loss: Ajustado / Normal / Amplio
Ajuste la tolerancia al riesgo en función de las condiciones de volatilidad.
Validez de la Orden: Rápida / Estándar / Extendida
Defina cuánto tiempo permanecen activas las órdenes pendientes.
Duración de la retención: Corta / Estándar / Larga
Controla el comportamiento temporal en escenarios donde se aplica la lógica de gestión temporal.
Ajustes de Riesgo
Riesgo por operación (%)
Modo Saldo:
Saldo Cuenta
Saldo Fijo
-
Saldo fijo (si está seleccionado)
Otros
Número mágico (para configuraciones multiEA)
Mostrar panel
Configuración recomendada
Símbolo: USDJPY
Marco temporal: H1
Riesgo: 1-2% por operación
Saldo mínimo: $200+
-
Adecuado para operadores que buscan un EA de tendencia USDJPY estructurado sin martingala ni comportamiento de cuadrícula.
Para quién es este EA
Operadores que prefieren sistemas de seguimiento de tendencias con entradas de ruptura lógicas.
Usuarios que desean una configuración simple con controles de riesgo profesionales
Cualquiera que busque un EA USDJPY dedicado y optimizado en H1