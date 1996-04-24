Burst Scalp

Burst Scalp - Asistente de Trading Profesional EA

Transforme su flujo de trabajo de trading con la precisión de la IA

Burst Scalp es una completa herramienta de gestión de operaciones diseñada para operadores activos que exigen precisión, velocidad y control. Tanto si realiza scalping de índices, como si opera con pares de divisas o gestiona posiciones swing, este EA agiliza todo su proceso de trading, desde el análisis hasta la ejecución.

Características principales

Dimensionamiento inteligente de posiciones

  • Medición Visual de Pip: Haga clic en dos puntos de su gráfico para medir la distancia exacta entre la entrada y la parada
  • Cálculo basado en el riesgo: Calcula automáticamente el tamaño del lote en función de la cantidad de riesgo y la distancia entre pips.
  • Operaciones matemáticas: La calculadora integrada le permite modificar valores sobre la marcha (dividir, multiplicar, sumar, restar).
  • Compatible con múltiples activos: Funciona perfectamente con divisas, índices, materias primas y criptomonedas.

Ejecución de operaciones con un solo clic

  • Botones de COMPRA/VENTA: Ejecutar operaciones al instante con pre-calculado tamaño de la posición
  • Stop Loss automático: SL fijado a su distancia medida
  • Toma de beneficios inteligente: Relación riesgo-recompensa configurable (1:1, 1:2, 1:3 o personalizada)
  • Activación/desactivación delTP: perfecto para los estilos de scalping y swing trading

Gestión avanzada de posiciones

  • Gestione laposición: Cierre el 50% de su posición y mueva el SL al punto de equilibrio con un solo clic
  • Trailing Stop Loss: Active el trailing inteligente que mantiene la distancia de su SL mientras realiza un trailing cada 0,5x de esa distancia
  • Compatibilidad Multi-Activos: Maneja todos los modos de llenado del broker (FOK, IOC, RETURN) automáticamente

Alertas cruzadas EMA/VWAP

  • Nunca se pierda un Setup: Reciba una notificación cuando 9 EMA se aproximen o crucen el VWAP diario.
  • Alertas multicanal: Alertas emergentes, notificaciones push al móvil y alertas por correo electrónico
  • Umbral configurable: Establezca la proximidad (en pips) a la que se activa una alerta.
  • Enfriamiento inteligente: Evita el spam de alertas a la vez que le mantiene informado

Interfaz de usuario profesional

  • Diseño limpio y moderno: Funciona con cualquier combinación de colores de gráficos
  • Compatible con plantillas: se guarda con sus plantillas de gráficos
  • Diseño intuitivo: Todos los controles organizados de forma lógica
  • Estado en tiempo real: Información clara sobre cada acción

Perfecto para:

  • Scalpers que gestionan múltiples operaciones rápidas
  • Day Traders que necesitan una ejecución rápida
  • Swing Traders que utilizan trailing stops
  • Traders conscientes del riesgo que calculan cada posición
  • Operadoresmultimercado que cambian de activos

⚙️ Ajustes totalmente personalizables

Parámetros de negociación:

  • Cantidad de Riesgo por Defecto (por defecto: $100)
  • Activar/Desactivar Take Profit
  • Relación Riesgo:Recompensa (1:1, 1:2, 1:3, o cualquier relación personalizada)

Configuración de alertas:

  • Activar/Desactivar Alertas Cruzadas
  • Umbral de alerta (pips)
  • Notificaciones Push al móvil
  • Notificaciones por correo electrónico
  • Alertas emergentes
  • Periodo de enfriamiento

Cómo funciona

Configure su operación:

  1. Haga clic en "Iniciar medida"
  2. Haga clic en su punto de entrada en el gráfico
  3. Haga clic en su punto de stop loss
  4. La distancia entre pips se calcula automáticamente
  5. Introduzca su importe de riesgo (o utilice el predeterminado)
  6. El tamaño del lote se calcula en tiempo real

Ejecutar:

  1. Haga clic en COMPRAR o VENDER
  2. La posición se abre con SL y TP establecidos
  3. La operación se ejecuta con el tamaño de lote calculado

Gestionar:

  1. Haga clic en "Gestionar posición" para obtener un beneficio del 50% y mover el SL al punto de equilibrio.
  2. Haga clic en "Trail" para activar el trailing stop inteligente
  3. Deje que el EA proteja sus beneficios automáticamente

💡 Ventajas únicas

✅ S in cálculos manuales: Todo computado automáticamente ✅ Medición Visual: Vea exactamente lo que está operando ✅ Calculadora incorporada: Modifica los valores con las operaciones +, -, *, / ✅ Soporte de plantillas: Carga perfectamente desde plantillas guardadas ✅ Compatible con múltiples brokers: Funciona con cualquier broker, cualquier activo ✅ Código limpio: Profesional, optimizado y fiable ✅ Sin dependencias DLL: MQL5 puro, sin librerías externas ✅ Monitorización en tiempo real: Rastrea paradas y alertas de forma continua

📈 Ejemplo de flujo de trabajo de trading

Scalping US30:

  1. 9 EMA cruza VWAP → Alerta recibida en el teléfono.
  2. Medir stop loss de 20 puntos en el gráfico
  3. El EA calcula un tamaño de lote de 0,50 para un riesgo de 100$.
  4. Haga clic en COMPRAR → La posición se abre con 20pt SL, 60pt TP (1:3 R:R)
  5. El precio se mueve 10 puntos → Haga clic en "Gestionar posición".
  6. 50% cerrado con beneficios, 50% restante en el punto de equilibrio
  7. Haga clic en "Trail" → La posición restante se cierra automáticamente
  8. Automatización total, cero estrés

Puntos destacados de la interfaz

  • Cuadrícula de botones 2x2: COMPRA, VENTA, Gestionar posición, Rastro
  • Estado en tiempo real: Sepa siempre lo que está pasando
  • Información codificada por colores: Verde para el éxito, rojo para los errores, amarillo para las advertencias
  • Diseño adaptable: Funciona en cualquier tamaño de pantalla
  • Tema oscuro: Agradable a la vista durante largas sesiones de negociación

Especificaciones técnicas

  • Plataforma: MetaTrader 5
  • Idioma: MQL5
  • Dependencias: Ninguna (utiliza librerías MQL5 estándar)
  • Tipos de gráficos: Todos
  • Plazos: Todos
  • Activos: Divisas, Índices, Materias Primas, Cripto, Acciones
  • Ejecución: Órdenes a mercado con desviación personalizable
  • Gestión de posiciones: Control total de la posición con cierres parciales

📦 Qué obtiene

  • Burst Scalp EA (.ex5)
  • Código fuente completo (.mq5)
  • Guía de usuario completa
  • Actualizaciones gratuitas
  • Soporte vía mensajería MQL5

🛡️ Descargo de responsabilidad

Operar implica riesgos. Burst Scalp es una herramienta para ayudarle en sus decisiones de trading, no un sistema de trading automatizado. Practique siempre una adecuada gestión del riesgo y nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder.

🎁 Oferta Especial de Lanzamiento

Obtenga Burst Scalp hoy y tome el control de su flujo de trabajo de trading. Las herramientas de nivel profesional no deberían ser complicadas - deberían hacerte la vida más fácil.

Descargue ahora y opere de forma más inteligente, no más difícil.

Soporte

¿Preguntas? ¿Solicitudes de funciones? Contacta con nosotros a través de la mensajería MQL5 o deja un comentario. Estamos comprometidos a hacer de Burst Scalp el mejor asistente de trading del mercado.

Versión: 1.00
Actualizado: Enero 2026
Desarrollador: Orikri Tim-Efobi


