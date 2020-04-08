Premium PBKS indicator





LOS 4 GUARDIANES DE PROFIT BANKER





1 . INDICADOR DE PODER DE NIVEL 3 (El General)





- Identifica los principales puntos de inflexión del mercado

- Filtra el ruido y las fluctuaciones menores

- Sólo actúa en puntos altos/bajos significativos





2 . ZIGZAG FRACTALS (El Confirmer)





- Valida las señales de Nivel 3

- Garantiza la autenticidad de los puntos de giro

- Añade confirmación de segunda capa





3 . BOLLINGER BANDS (Los Límites)





- Identifica niveles de precios sobreextendidos

- Proporciona zonas naturales de soporte/resistencia

- Asegura entradas en puntos de precio óptimos





4 . RSI MOMENTUM (El experto en sincronización)





- Confirma las condiciones de sobrecompra/sobreventa

- Perfecciona el momento de entrada

- Añade confirmación de impulso





---BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75

CÓMO FUNCIONA (En términos simples):





FLECHA VERDE = SEÑAL DE COMPRA





Cuando TODAS las 4 condiciones se alinean en la MISMA vela:





```

Nivel 3 detecta BAJA IMPORTANTE

ZigZag confirma BAJA significativa

El precio toca la banda de Bollinger INFERIOR

El RSI muestra OVERSOLD (por debajo de 30)

```





FLECHA ROJA = SEÑAL DE VENTA





Cuando TODAS las 4 condiciones se alinean en la MISMA vela:





```

Nivel 3 detecta ALTO MAYOR

ZigZag confirma ALTO significativo

El precio toca la banda de Bollinger SUPERIOR

El RSI muestra SOBRECOMPRA (por encima de 70)

```





LO QUE ESTO SIGNIFICA PARA SU TRADING





Antes de Profit Banker:





- 2-3 horas diarias analizando gráficos

- 5-10 operaciones a la semana con una tasa de éxito del 50

- Constantes dudas y estrés

- Resultados inconsistentes





Después de Profit Banker:





- 5-10 minutos diarios (sólo hay que esperar las flechas)

- 2-3 operaciones de ALTA CALIDAD por semana con una tasa de éxito del 75-85

- Confianza total en cada operación

- Rentabilidad constante









CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES :





SEÑALES VISUALES





- Flechas verdes hacia arriba para entradas de COMPRA

- Flechas rojas hacia abajo para entradas de VENTA

- Etiquetas de texto "Confirmado Compra/Venta

- No necesita interpretación





GESTIÓN DE RIESGOS INTEGRADA





- Las confirmaciones múltiples evitan las señales falsas

- Niveles naturales de stop loss en los extremos de la banda de Bollinger

- Puntos de salida claros basados en la misma lógica









APLICACIONES FLEXIBLES





- Swing Trading (H4, Diario)

- Day Trading (M15, H1)

- Todos los mercados (Forex, Acciones, Cripto, Materias Primas)





TRANSFORMACIONES DEL TRADER :





"De Pérdidas Consistentes a Meses de 5 Cifras"





"Perdía entre 500 y 1000 dólares mensuales intentando seguir estrategias complejas. Con Profit Banker, gané $3,200 en mi primer mes sólo siguiendo las flechas. Me cambió la vida". - Mark R., Antiguo trader en apuros





"Finalmente dejé mi trabajo de 9 a 5





"Después de 2 años de resultados inconsistentes, Profit Banker me dio la confianza para operar a tiempo completo. Ahora gano más en una semana de lo que solía ganar en un mes en mi trabajo corporativo." - Sarah T., Trader a tiempo completo





"Ingresos de jubilación resueltos"





"Como jubilado, necesitaba ingresos constantes sin estrés. Profit Banker genera entre 1.500 y 2.000 dólares mensuales con sólo 15 minutos diarios. Perfecto para mi estilo de vida de jubilado". - Robert L., Ingeniero jubilado













- Superar el trading emocional

- Crear una disciplina inquebrantable

- Desarrollar una mentalidad ganadora





GRATIS : Actualizaciones y soporte de por vida (No tiene precio)





- Mejoras regulares de los indicadores

- Atención al cliente prioritaria

- Actualizaciones de estrategias de trading





PRECIOS Y GARANTÍA





¿Cuál es el valor de los beneficios constantes?





- Los fondos de cobertura pagan entre 5.000 y 10.000 dólares al mes por una tecnología similar.

- Los cursos de trading cobran entre 2.000 y 5.000 dólares por estrategias menos efectivas.

- Las salas de trading cuestan 200-500 $/mes por servicios de señales

GARANTÍA DE REEMBOLSO DE 30 DÍAS





Estoy tan seguro de que le encantará Profit Banker que le ofrezco una garantía incondicional de devolución del dinero de 30 días. Si no ves una mejora inmediata en tus resultados de trading, te devolveré hasta el último céntimo.





Sin preguntas. Riesgo cero.





PREGUNTAS FRECUENTES :





P: ¿Cuándo veré resultados?





R: La mayoría de los operadores ven mejoras inmediatamente. Las señales son claras y procesables desde el primer día.





P: ¿Qué pasa si soy un principiante?





R: ¡Perfecto! Profit Banker está diseñado para ser fácil de usar para principiantes. Sólo tiene que seguir las flechas, sin necesidad de análisis complejos.





P: ¿En qué mercados funciona?





R: ¡En todos los mercados! Forex, acciones, criptomonedas, materias primas - cualquier mercado con suficiente volatilidad.





P: ¿Qué plazos son los mejores?





R: Funciona en todos los marcos temporales, pero la mayoría de los operadores prefieren H1-H4 para swing trading o M15-M30 para day trading.





P: ¿Hay algún coste adicional?





R: Sólo un pago. Sin suscripciones ni cargos ocultos.





¡ NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD!





Cada día que espera es otro día de:





- Operaciones rentables perdidas

- Tiempo perdido analizando gráficos

- Estrés e incertidumbre

- Beneficios potenciales dejados sobre la mesa













MENSAJE FINAL :





Durante años, ha buscado una solución de inversión que realmente funcione. Ha probado indicadores complejos, cursos caros y servicios de señales, todos ellos con resultados decepcionantes.





Profit Banker es diferente.





No es otra "bala mágica", es una herramienta de inversión seria basada en sólidos principios técnicos y múltiples confirmaciones. Es lo que utilizan los operadores profesionales, ahora disponible para los operadores minoristas.





La única pregunta es: ¿Está listo para dejar de luchar y empezar a beneficiarse?





CONSEJOS PROFESIONALES: ALTERNAR ENTRE MARCOS TEMPORALES PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO DEL SISTEMA/INDICADOR DE NEGOCIACIÓN





"El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es AHORA". - Proverbio chino





No dejes pasar otra oportunidad rentable. Su futuro se lo agradecerá.









Profit Banker v5.0





El arma definitiva para operar alineado con el Nivel 3





Convierta la confusión del mercado en señales claras y rentables





¿Está cansado de las entradas tardías, las señales falsas y las interminables conjeturas sobre los gráficos?

El indicador Profit Banker v5.0 ha sido diseñado para proporcionarle confirmaciones de compra y venta cristalinas, combinando múltiples estrategias probadas en un potente sistema.









Por qué los operadores adoran Profit Banker v5.0





Nivel 3 Power Alignment - Detecta los máximos y mínimos de las oscilaciones con precisión quirúrgica.

Filtrado ZigZag + Fractal - Elimina el ruido, mostrando sólo los verdaderos puntos de la estructura del mercado.

Confirmación RSI - Confirma las zonas de sobreventa y sobrecompra antes de entrar.

Precisión de las Bandas de Bollinger - Señala los puntos de inflexión de los precios en los límites de la volatilidad.

Marcado automático de gráficos - Flechas de compra/venta + etiquetas de señal, se acabaron las dudas.

Filtrado Multicapa - Sólo las señales más fuertes pasan.









Cómo funciona





Señal de COMPRA = Nivel 3 Bajo + ZigZag Bajo + RSI Sobrevendido + Precio Cerca de la Banda Inferior de Bollinger





Señal de VENTA = Nivel 3 Alto + ZigZag Alto + RSI Sobrecomprado + Precio Cerca de la Banda Superior de Bollinger









Esta estrategia de confirmación múltiple reduce drásticamente las entradas falsas y maximiza la precisión.









Perfecto para





Swing Traders que quieren entradas de alta probabilidad

Day Traders que buscan señales de precisión inteligentes

Principiantes que quieren simplicidad plug-and-play

Profesionales que necesitan confirmación multiindicador en UNA herramienta













En resumen





El Profit Banker v5.0 no es sólo otro indicador llamativo.

Es un sistema de alineación probado que le indica exactamente cuándo entrar y salir, basándose en la estructura del mercado de Nivel 3, el impulso del RSI y la volatilidad de la Banda de Bollinger.





Deje de adivinar. Empiece a acumular beneficios con Profit Banker v5.0.





Resultados no típicos. Operar implica riesgo. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Los testimonios mostrados son de clientes reales, pero sus resultados pueden variar.