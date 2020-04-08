Premium PBKS indicator


LOS 4 GUARDIANES DE PROFIT BANKER

1. INDICADOR DE PODER DE NIVEL 3 (El General)

- Identifica los principales puntos de inflexión del mercado
- Filtra el ruido y las fluctuaciones menores
- Sólo actúa en puntos altos/bajos significativos

2. ZIGZAG FRACTALS (El Confirmer)

- Valida las señales de Nivel 3
- Garantiza la autenticidad de los puntos de giro
- Añade confirmación de segunda capa

3. BOLLINGER BANDS (Los Límites)

- Identifica niveles de precios sobreextendidos
- Proporciona zonas naturales de soporte/resistencia
- Asegura entradas en puntos de precio óptimos

4 . RSI MOMENTUM (El experto en sincronización)

- Confirma las condiciones de sobrecompra/sobreventa
- Perfecciona el momento de entrada
- Añade confirmación de impulso

---BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75
✦-------------------------------------------------------------------✦
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ┃
┃ ╔═══════════════════════════════════════════════════════╗ ┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ║ ✧･ﾟ: * ✧･ﾟ: * DAILY SCALPER EA *:･ﾟ✧ *:･ﾟ✧ ║ ┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ║ "El mercado respira... nosotros nos movemos entre sus pulsaciones" 𥁑 ┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ║ ░▒▓" Precisión | Ritmo | Flujo "▓▒░ ║┃
┃ ║ ║ ┃
┃ ╚═══════════════════════════════════════════════════════╝ ┃
┃ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

✦-------------------------------------------------------------------✦)


CÓMO FUNCIONA (En términos simples):

FLECHA VERDE = SEÑAL DE COMPRA

Cuando TODAS las 4 condiciones se alinean en la MISMA vela:

```
Nivel 3 detecta BAJA IMPORTANTE
ZigZag confirma BAJA significativa
El precio toca la banda de Bollinger INFERIOR
El RSI muestra OVERSOLD (por debajo de 30)
```

FLECHA ROJA = SEÑAL DE VENTA

Cuando TODAS las 4 condiciones se alinean en la MISMA vela:

```
Nivel 3 detecta ALTO MAYOR
ZigZag confirma ALTO significativo
El precio toca la banda de Bollinger SUPERIOR
El RSI muestra SOBRECOMPRA (por encima de 70)
```

---

LO QUE ESTO SIGNIFICA PARA SU TRADING

Antes de Profit Banker:

- 2-3 horas diarias analizando gráficos
- 5-10 operaciones a la semana con una tasa de éxito del 50
- Constantes dudas y estrés
- Resultados inconsistentes

Después de Profit Banker:

- 5-10 minutos diarios (sólo hay que esperar las flechas)
- 2-3 operaciones de ALTA CALIDAD por semana con una tasa de éxito del 75-85
- Confianza total en cada operación
- Rentabilidad constante


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES :

SEÑALES VISUALES

- Flechas verdes hacia arriba para entradas de COMPRA
- Flechas rojas hacia abajo para entradas de VENTA
- Etiquetas de texto "Confirmado Compra/Venta
- No necesita interpretación

GESTIÓN DE RIESGOS INTEGRADA

- Las confirmaciones múltiples evitan las señales falsas
- Niveles naturales de stop loss en los extremos de la banda de Bollinger
- Puntos de salida claros basados en la misma lógica


APLICACIONES FLEXIBLES

- Swing Trading (H4, Diario)
- Day Trading (M15, H1)
- Todos los mercados (Forex, Acciones, Cripto, Materias Primas)

---

TRANSFORMACIONES DEL TRADER :

"De Pérdidas Consistentes a Meses de 5 Cifras"

"Perdía entre 500 y 1000 dólares mensuales intentando seguir estrategias complejas. Con Profit Banker, gané $3,200 en mi primer mes sólo siguiendo las flechas. Me cambió la vida". - Mark R., Antiguo trader en apuros

"Finalmente dejé mi trabajo de 9 a 5

"Después de 2 años de resultados inconsistentes, Profit Banker me dio la confianza para operar a tiempo completo. Ahora gano más en una semana de lo que solía ganar en un mes en mi trabajo corporativo." - Sarah T., Trader a tiempo completo

"Ingresos de jubilación resueltos"

"Como jubilado, necesitaba ingresos constantes sin estrés. Profit Banker genera entre 1.500 y 2.000 dólares mensuales con sólo 15 minutos diarios. Perfecto para mi estilo de vida de jubilado". - Robert L., Ingeniero jubilado



- Superar el trading emocional
- Crear una disciplina inquebrantable
- Desarrollar una mentalidad ganadora

GRATIS : Actualizaciones y soporte de por vida (No tiene precio)

- Mejoras regulares de los indicadores
- Atención al cliente prioritaria
- Actualizaciones de estrategias de trading

---

PRECIOS Y GARANTÍA

¿Cuál es el valor de los beneficios constantes?

- Los fondos de cobertura pagan entre 5.000 y 10.000 dólares al mes por una tecnología similar.
- Los cursos de trading cobran entre 2.000 y 5.000 dólares por estrategias menos efectivas.
- Las salas de trading cuestan 200-500 $/mes por servicios de señales

GARANTÍA DE REEMBOLSO DE 30 DÍAS

Estoy tan seguro de que le encantará Profit Banker que le ofrezco una garantía incondicional de devolución del dinero de 30 días. Si no ves una mejora inmediata en tus resultados de trading, te devolveré hasta el último céntimo.

Sin preguntas. Riesgo cero.

---

PREGUNTAS FRECUENTES :

P: ¿Cuándo veré resultados?

R: La mayoría de los operadores ven mejoras inmediatamente. Las señales son claras y procesables desde el primer día.

P: ¿Qué pasa si soy un principiante?

R: ¡Perfecto! Profit Banker está diseñado para ser fácil de usar para principiantes. Sólo tiene que seguir las flechas, sin necesidad de análisis complejos.

P: ¿En qué mercados funciona?

R: ¡En todos los mercados! Forex, acciones, criptomonedas, materias primas - cualquier mercado con suficiente volatilidad.

P: ¿Qué plazos son los mejores?

R: Funciona en todos los marcos temporales, pero la mayoría de los operadores prefieren H1-H4 para swing trading o M15-M30 para day trading.

P: ¿Hay algún coste adicional?

R: Sólo un pago. Sin suscripciones ni cargos ocultos.

---


¡ NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD!

Cada día que espera es otro día de:

- Operaciones rentables perdidas
- Tiempo perdido analizando gráficos
- Estrés e incertidumbre
- Beneficios potenciales dejados sobre la mesa



MENSAJE FINAL :

Durante años, ha buscado una solución de inversión que realmente funcione. Ha probado indicadores complejos, cursos caros y servicios de señales, todos ellos con resultados decepcionantes.

Profit Banker es diferente.

No es otra "bala mágica", es una herramienta de inversión seria basada en sólidos principios técnicos y múltiples confirmaciones. Es lo que utilizan los operadores profesionales, ahora disponible para los operadores minoristas.

La única pregunta es: ¿Está listo para dejar de luchar y empezar a beneficiarse?

CONSEJOS PROFESIONALES: ALTERNAR ENTRE MARCOS TEMPORALES PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO DEL SISTEMA/INDICADOR DE NEGOCIACIÓN

"El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es AHORA". - Proverbio chino

No dejes pasar otra oportunidad rentable. Su futuro se lo agradecerá.


Profit Banker v5.0

El arma definitiva para operar alineado con el Nivel 3

Convierta la confusión del mercado en señales claras y rentables

¿Está cansado de las entradas tardías, las señales falsas y las interminables conjeturas sobre los gráficos?
El indicador Profit Banker v5.0 ha sido diseñado para proporcionarle confirmaciones de compra y venta cristalinas, combinando múltiples estrategias probadas en un potente sistema.


---

Por qué los operadores adoran Profit Banker v5.0

Nivel 3 Power Alignment - Detecta los máximos y mínimos de las oscilaciones con precisión quirúrgica.
Filtrado ZigZag + Fractal - Elimina el ruido, mostrando sólo los verdaderos puntos de la estructura del mercado.
Confirmación RSI - Confirma las zonas de sobreventa y sobrecompra antes de entrar.
Precisión de las Bandas de Bollinger - Señala los puntos de inflexión de los precios en los límites de la volatilidad.
Marcado automático de gráficos - Flechas de compra/venta + etiquetas de señal, se acabaron las dudas.
Filtrado Multicapa - Sólo las señales más fuertes pasan.


---

Cómo funciona

Señal de COMPRA = Nivel 3 Bajo + ZigZag Bajo + RSI Sobrevendido + Precio Cerca de la Banda Inferior de Bollinger

Señal de VENTA = Nivel 3 Alto + ZigZag Alto + RSI Sobrecomprado + Precio Cerca de la Banda Superior de Bollinger


Esta estrategia de confirmación múltiple reduce drásticamente las entradas falsas y maximiza la precisión.


---

Perfecto para

Swing Traders que quieren entradas de alta probabilidad
Day Traders que buscan señales de precisión inteligentes
Principiantes que quieren simplicidad plug-and-play
Profesionales que necesitan confirmación multiindicador en UNA herramienta



En resumen

El Profit Banker v5.0 no es sólo otro indicador llamativo.
Es un sistema de alineación probado que le indica exactamente cuándo entrar y salir, basándose en la estructura del mercado de Nivel 3, el impulso del RSI y la volatilidad de la Banda de Bollinger.

Deje de adivinar. Empiece a acumular beneficios con Profit Banker v5.0.

Resultados no típicos. Operar implica riesgo. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Los testimonios mostrados son de clientes reales, pero sus resultados pueden variar.




EmoSandR
Clever Emoghene
Indicadores
Indicador EmoSupportAndResistance EmoSupportandResistance es un indicador para MetaTrader que destaca automáticamente las zonas importantes de soporte y resistencia. Estas zonas representan niveles de precios en los que el mercado ha reaccionado anteriormente, lo que las convierte en puntos de referencia útiles para el análisis técnico. El indicador actualiza las zonas en tiempo real a medida que se dispone de nuevos datos de precios y los traza claramente en el gráfico. Características principa
Advanced Fibonacci
Marius Ovidiu Sunzuiana
Indicadores
Indicador Fibonacci Avanzado - La precisión se une a la inteligencia El indicador Fibonacci Advanced es una herramienta de análisis técnico de vanguardia diseñada para operadores que exigen algo más que niveles de retroceso convencionales. Construido sobre los principios fundacionales de las matemáticas de Fibonacci, este indicador trasciende la tradición al integrar el comportamiento dinámico del mercado , el análisis de múltiples marcos temporales y algoritmos adaptativos para ofrecer zonas
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indicadores
El indicador Swing High Low and Fibonacci Retracement es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para identificar niveles de precios clave y posibles zonas de retroceso en el mercado. Detecta automáticamente los máximos y mínimos recientes en el gráfico y superpone niveles de retroceso de Fibonacci basados en estos puntos. Este indicador ayuda a los operadores a Visualizar la estructura del mercado resaltando los puntos de oscilación recientes. Identificar las zonas de soporte y res
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
Descubra el plan oculto del mercado con el reconocedor avanzado de patrones ¿Cansado de mirar los gráficos, luchando por detectar oportunidades de trading de alta probabilidad? ¿Y si tuviera un analista profesional escaneando los mercados 24 horas al día, 7 días a la semana, dibujando líneas de tendencia perfectas y calculando objetivos de beneficios precisos para usted? Presentamos Advanced Pattern Recognizer para MetaTrader 5: su centro neurálgico de análisis técnico automatizado. Esto no es s
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
¡La tendencia es tu amiga! Fíjate en el color del indicador y opera en esa dirección. No se repinta. Después de que cada vela se cierra, ese es el color de la tendencia. Puedes centrarte en tendencias más cortas y rápidas o en tendencias mayores, sólo tienes que probar qué es lo más adecuado para el símbolo y el marco temporal en el que operas. Simplemente cambie el parámetro "Longitud" y el indicador se adaptará automáticamente. También puede cambiar el color, el grosor y el estilo de las lín
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (30)
Indicadores
¿Tenía una operación rentable pero de repente se invirtió? En una estrategia sólida, salir de una operación es tan importante como entrar. Exit EDGE le ayuda a maximizar el beneficio de su operación actual y a evitar que las operaciones ganadoras se conviertan en perdedoras. No vuelva a perder una señal de salida Supervise todos los pares y marcos temporales en un solo gráfico www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Cómo operar Puede cerrar sus operaciones abiertas tan pronto como reciba una seña
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
Indicadores
¿Está listo para llevar su trading a nuevas cotas? No busque más, MarketMagnet es un indicador innovador diseñado para impulsar el éxito de sus operaciones con emoción y precisión. Impulsado por la convergencia de Momentum y CCI (Commodity Channel Index), MarketMagnet equipa a los operadores con la herramienta definitiva para determinar la dirección y los precios de entrada para una amplia gama de pares de divisas e instrumentos recomendados. Está diseñado para los operadores que buscan scalping
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Indicadores
Gioteen Volatility Index (GVI) - su solución definitiva para superar la imprevisibilidad del mercado y maximizar las oportunidades comerciales. Este revolucionario indicador le ayuda a reducir las pérdidas debidas a movimientos bruscos del mercado. El GVI está diseñado para medir la volatilidad del mercado, proporcionándole información valiosa para identificar las perspectivas de negociación más favorables. Su intuitiva interfaz consiste en una línea roja dinámica que representa el índice de vol
Scan pattern
VLADISLAV AKINDINOV
Indicadores
El indicador está diseñado para ayudar a tomar una decisión sobre la dirección de la negociación (comprar o vender). Es un escáner histórico que busca coincidencias del patrón actual (combinación de varias barras actuales) con datos históricos en términos porcentuales por la posición vertical relativa de las velas entre sí, el tamaño de cada vela, el tamaño del cuerpo de la vela y las sombras de las velas. En el historial, las coincidencias encontradas se indican mediante líneas verticales en la
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicadores
Nombre del Indicador: Fibaction - acción del precio vela Detector Descripción: Cajas de señales de Fibo es un poderoso Smart Money Concept (SMC)-indicador inspirado que auto-detecta las velas de acción de precios. martillos alcistas y estrellas fugaces, a continuación, dibuja zonas de entrada de Fibonacci precisos y múltiples niveles de take-profit directamente en el gráfico.En cuanto a la SL personalmente uso 40 pips reglas Características principales: Detecta martillo alcista y velas
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indicadores
Introducción al Indicador de Backtesting Manual en MQL5 La plataforma MetaTrader proporciona una excelente herramienta de backtesting para evaluar los Asesores Expertos (EAs). Sin embargo, cuando se trata de backtesting manual de una estrategia para evaluar su eficacia, esta herramienta tiene algunas limitaciones: No se pueden dibujar manualmente zonas o líneas de tendencia mientras se está en modo backtesting. No se puede cambiar de marco temporal para comprobar la alineación temporal. Por ejem
PREngulfing
Slobodan Manovski
Asesores Expertos
PR EA - Sistema de comercio de patrones envolventes Detección automatizada de patrones envolventes con confirmación de media móvil El PR EA es un asesor experto de Meta Trader 5 que identifica y opera patrones de velas envolventes alcistas/bajistas cuando son confirmados por un filtro de media móvil. Diseñado para swing trading en gráficos de 30 minutos con compatibilidad para marcos temporales M15 y H1. Características principales: Reconocimiento de patrones - Detecta formaciones válidas d
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Indicadores
Indicador para determinar plano y tendencia. Si el precio está por debajo de cualquiera de los dos histogramas y dos líneas (rojo y azul), esta es una zona de venta. Al comprar esta versión del indicador, la versión MT4 para una cuenta real y una demo, ¡como regalo (para recibir, escríbame un mensaje privado)! Si el precio está por encima de cualquiera de los dos histogramas y dos líneas (rojo y azul), esta es una zona de compra. Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Si el
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indicadores
El indicador genera señales tempranas basándose en los datos de lectura del ADX combinados con elementos de patrones de precios. Funciona en todos los símbolos y marcos temporales. El indicador no redibuja sus señales. Usted ve las mismas cosas en la historia y en tiempo real. Para una mejor percepción visual las señales se muestran como flechas (para no sobrecargar el gráfico). Características Los mejores resultados se obtienen cuando el indicador trabaja en dos marcos temporales. Por ejemplo:
Golden Vector
Marius Ovidiu Sunzuiana
Indicadores
Golden Vector - Geometría de mercado de precisión para el operador moderno Golden Vector es un indicador de negociación de vanguardia que fusiona el análisis avanzado de Fibonacci con modelos matemáticos de alto nivel para revelar los vectores ocultos que impulsan el movimiento del mercado. Diseñado para operadores que exigen algo más que líneas de retroceso básicas, transforma los datos de precios en bruto en una hoja de ruta geométricamente estructurada para entradas y salidas estratégicas. Pr
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
DoctorEdge V LINE Pump it Dump it Strategy Pro
Domingos Jose Antonio Lopes
Indicadores
DoctorEdge V-LINE (Pump it & Dump it) Estrategia Pro Confirma la dirección de la tendencia utilizando la lógica inteligente del impulso y el comportamiento clave del precio C ómo funciona DoctorEdge V-LINE es un indicador visual inteligente diseñado para detectar impulsos de tendencia y confirmar su fuerza basándose en cómo reacciona el precio alrededor de ciertas zonas dinámicas. Tendencia de compra: Cuando el precio alcanza el nivel -20 , la línea se vuelve verde , señalando una pote
MW Pattern Pro MT5
Noiros Tech
Indicadores
M & W Pattern Pro es un escáner avanzado de patrones M y W , utiliza filtros adicionales para asegurar que los patrones escaneados son rentables. El indicador se puede utilizar con todos los símbolos y marcos de tiempo. El indicador es un indicador sin repintado con cálculos estadísticos precisos. Para utilizarlo , simplemente escanee el par más rentable utilizando la precisión del tablero de estadísticas , a continuación, introduzca las operaciones en la flecha de señal y salga en los niveles T
NTL Japanese Candle Patterns
Northen Trading Labs
Indicadores
Guía del usuario de Japanese Candle Patterns (JCP) Visión general y características Los patrones de velas japonesas, un elemento fundamental del análisis técnico, proporcionan a los operadores una visión visual de la psicología del mercado. Cada patrón representa la batalla entre alcistas y bajistas, encapsulando información crítica sobre el sentimiento del mercado, potenciales retrocesos y señales de continuación. Desarrollados hace siglos y popularizados más tarde por Steve Nison en Japanese C
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicadores
Trend Trading es un indicador diseñado para sacar el máximo provecho posible de las tendencias que tienen lugar en el mercado, mediante el cronometraje de retrocesos y rupturas. Encuentra oportunidades comerciales al analizar qué está haciendo el precio durante las tendencias establecidas. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Opere en los mercados financieros con confianza y eficiencia Aproveche las tendencias establecidas sin ser
Banana Binary MT5 Signal
Nirundorn Promphao
1 (1)
Indicadores
Promoción $66 de por vida para usted. El principio de este indicador es muy simple: detectar la tendencia con la Media Móvil, luego monitorear el punto de retorno del gráfico utilizando el cruce del Oscilador Estocástico y finalmente predecir la señal de COMPRA y VENTA con flechas, alertas y notificaciones. Los parámetros son fijos y se calculan automáticamente en cada marco temporal. Ejemplo: Si instala el indicador en EURUSD, timeframe M5: el indicador detectará la tendencia principal con la M
VeMAs mt5
Roman Kuleshov
Indicadores
El indicador VeMAs es una herramienta de negociación innovadora diseñada para mejorar su estrategia de negociación mediante el análisis de la dinámica del volumen y la estructura del mercado. Tanto si eres un principiante como un trader experimentado, VeMAs te da ventaja. El indicador VeMAs está disponible por sólo 50 dólares. El precio original del indicador es de 299 OFERTA POR TIEMPO LIMITADO. ¡Póngase en contacto conmigo después de la compra para obtener un bono personalizado! ¡Usted puede o
Supply demand zoning
Oluwatosin Isaac Omotayo
Indicadores
Después de formar un Nuevo Máximo de Estructura, el mercado retrocederá creando un mínimo más alto. Cuando ocurre este movimiento, ese NSH ahora se convierte en un área de estructura llamada resistencia . A medida que la acción del precio empuja hacia arriba desde los mínimos más altos recién creados, ese nivel de resistencia se convierte en la última posición de los vendedores para detener el rally de los compradores. SI el nivel de resistencia no puede ser penetrado, ENTONCES es probable que
Pattern 123 Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
PATTERN 123 PRO - INDICADOR REVOLUCIONARIO DE SEÑALES DE TRADING POR QUÉ EL 98% DE LOS OPERADORES FRACASAN - Y CÓMO LO SOLUCIONAMOS Los operadores pierden dinero no porque no sepan leer los gráficos, sino porque no saben filtrar el RUIDO de las OPORTUNIDADES REALES. Ven patrones por todas partes, pero ¿cuáles funcionan realmente? ¿Qué señales siguen siendo válidas cuando las detectan? BONO ESPECIAL (VÁLIDO HASTA JUNIO 2026)- NUESTRO EA DIARIO SCALPER para BTCUSD y VIX75 --------------------
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicadores
ATREND: Cómo Funciona y Cómo Usarlo #### Cómo Funciona El indicador "ATREND" para la plataforma MT5 está diseñado para proporcionar a los traders señales de compra y venta robustas mediante una combinación de metodologías de análisis técnico. Este indicador utiliza principalmente el Rango Verdadero Promedio (ATR) para medir la volatilidad, junto con algoritmos de detección de tendencias para identificar posibles movimientos del mercado. Deja un mensaje después de la compra y recibe un regalo es
